„Thaiföld hagyományosan fontos partnerünk a délkelet-ázsiai térségben. Az elmúlt időszakban több kormány- és miniszterváltásra is sor került, de az együttműködés intenzitása ettől nem csökkent” – erről számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közölt beszámolójában.
Szijjártó Péter: A kormány támogatja az EU–Thaiföld szabadkereskedelmi megállapodás megkötését
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a thaiföldi egyeztetéseiről osztott meg fontos információkat a Facebook-oldalán.
„Rendre 6-700 millió dollár körül alakuló kereskedelmi forgalmunknak nagy lökést adna, ha végre létrejönne a szabadkereskedelmi megállapodás Thaiföld és az Európai Unió között” – mutatott rá a tárcavezető.
Ezért továbbra is arra ösztönözzük Brüsszelt, hogy ne keverje össze a szabadkereskedelmet a nem kereskedelmi kérdésekkel, politikával és ideológiával, ami miatt rendre ellehetetlenülnek az EU szabadkereskedelmi megállapodásai
– fogalmazott, majd hozzátette:
Sihasak Phuangketkeow thai külügyminiszter kollégám tájékoztatott arról, hogy országa decemberben beadja a csatlakozási kérelmét az OECD-hez. Mi, magyarok ezt határozottan támogatjuk, mert minél több ország kötelezi el magát a nemzetközi gazdasági rendszer szabályos működése mellett, annál jobb az nekünk, exportorientált országnak.
Végül a tárcavezető egy megállapodásról is írt:
Megállapodtunk az ösztöndíjprogramunk folytatásáról is, melynek keretében 40 thai hallgató tanul évente ösztöndíjjal a magyar egyetemeken. Fontos feladat a jövőre nézvést további beruházások ösztönzése és a közvetlen légi járat összehozása Budapest és Bangkok között.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
