Szijjártó Péter: A kormány támogatja az EU–Thaiföld szabadkereskedelmi megállapodás megkötését

„Rendre 6-700 millió dollár körül alakuló kereskedelmi forgalmunknak nagy lökést adna, ha végre létrejönne a szabadkereskedelmi megállapodás Thaiföld és az Európai Unió között” – mutatott rá a tárcavezető.

Ezért továbbra is arra ösztönözzük Brüsszelt, hogy ne keverje össze a szabadkereskedelmet a nem kereskedelmi kérdésekkel, politikával és ideológiával, ami miatt rendre ellehetetlenülnek az EU szabadkereskedelmi megállapodásai

– fogalmazott, majd hozzátette:

Sihasak Phuangketkeow thai külügyminiszter kollégám tájékoztatott arról, hogy országa decemberben beadja a csatlakozási kérelmét az OECD-hez. Mi, magyarok ezt határozottan támogatjuk, mert minél több ország kötelezi el magát a nemzetközi gazdasági rendszer szabályos működése mellett, annál jobb az nekünk, exportorientált országnak.

Végül a tárcavezető egy megállapodásról is írt: