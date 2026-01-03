szaúdi focial-Nasszral-AhliCristiano RonaldoJoao Félix

Portugál balhé Cristiano Ronaldóék bajnokiján, a tajtékzó játékostól elnézést kértek

Eseménydús mérkőzés vetett véget az al-Nasszr veretlenségének. Cristiano Ronaldo együttese a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában 3-2-re kikapott az al-Ahli vendégeként. A péntek esti találkozó végén az ötszörös aranylabdás honfitársa, Joao Félix is részese volt egy piros lapokkal zárult tömegjelenetnek, majd mindketten összeszólalkoztak az ellenfél portugál sportigazgatójával.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 8:47
Az ellenfél portugál sportigazgatója Cristiano Ronaldót és Joao Félixet is felmérgesítette (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)
Az elmúlt hetektől eltérően ezúttal nem Cristiano Ronaldo volt az al-Nasszr vezére, az ötszörös aranylabdás futballista az al-Ahli elleni pénteki bajnokin elvétve jutott labdához is. A hazaiak hőse két góllal és egy gólpasszal a korábbi Premier League-játékos Ivan Toney volt, akinek duplájára hiába válaszolt még az első félidőben Abdulelah al-Amri szintén két találattal. Toney asszisztja után Merih Demiral az 55. percben állította be a 3-2-es végeredményt, a legemlékezetesebb események azonban így is a hajrára maradtak, elsősorban Joao Félixnek köszönhetően.

Cristiano Ronaldo ezúttal nem mosolyoghatott, az al-Nasszr veresége után ő és Joao Félix is dühös volt
Cristiano Ronaldo ezúttal nem mosolyoghatott, az al-Nasszr veresége után ő és Joao Félix is dühös volt (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

A játékvezető több súlyos szabálytalanságot is elnézett a találkozó alatt, de így is két piros és hét sárga lapot osztott ki a második félidőben. A hosszabbításban előbb Ali Majrashi jutott a kiállítás sorsára durvaság miatt, ám a dzsiddai együttes nem sokáig maradt emberhátrányban, hiszen Nawaf Boushal a 99. percben szintén azonnali piros lapot kapott. 

Cristiano Ronaldo és Joao Félix vitája a portugál sportigazgatóval

Majrashi szabálytalansága után, majd a lefújást követően is tömegjelenet alakult ki, mindkétszer Joao Félix részvételével. A vendégek portugál klasszisát le is kellett fogni, hogy megússza egy sárga lappal a tajtékzását. 

A találkozó után aztán Félix és Ronaldo honfitársukkal, az al-Ahli sportigazgatójaként dolgozó Rui Pedro Brazzal is összeszólalkozott.

Mint kiderült, Braz a csapata kapusa felé rohant örömében, de mivel közvetlenül Joao Félixék mellett futott el, ezt a portugál játékosok provokációnak értelmezték – miután lenyugodtak a kedélyek, a hazaiak sportigazgatója elnézést kért Ronaldótól és Félixtől is a félreérthető sprintje miatt.

A rijádiak tíz mérkőzés után százszázalékos mérleggel vezették a szaúdi bajnokságot, azóta viszont egy döntetlen után elszenvedték első vereségüket is, így pedig vesztett pontok tekintetében a vasárnap pályára lépő al-Hilal már eggyel jobban áll a tabellán, mint az al-Nasszr.

 

