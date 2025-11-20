A Tisza pártcsaládja blokkolja az ukrán háborús maffiával kapcsolatos vizsgálatot

A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A frakció javaslatát azonban a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt leszavazta.

A Tisza pártcsaládja leszavazta a javaslatot

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

🚨 | Patriots for Europe called for a plenary debate on the recent corruption allegations in Ukraine and the risks to EU taxpayers’ money.



Today, the left–liberal–EPP majority blocked this request.



Ensuring transparency and accountability is not “taking sides” — it is our… pic.twitter.com/g7npdaLYtQ — Patriots for Europe (@PatriotsEP) November 19, 2025

A patrióták szerint elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez.