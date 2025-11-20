Ukrajnaukrajnai korrupcióTisza
magyar

A Tisza pártcsaládja blokkolja az ukrán háborús maffiával kapcsolatos vizsgálatot

A Patrióták Európáért képviselőcsoport szerint Ukrajna támogatásának terve előtt beszélni kell az ukrán korrupcióról is. A frakció által kezdeményezett vita javaslatát azonban a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt leszavazta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 7:52
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A frakció javaslatát azonban a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt leszavazta. 

A Tisza pártcsaládja leszavazta a javaslatot
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

A patrióták szerint elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez.

Ezt azonban a Tisza európai pártcsaládja, az Európai Néppárt elutasította, szerintük ugyanis a fenti kérdések nem szorulnak megvitatásra. 

Mint arról korábban beszámoltunk, a brüsszeli háborúpárti többség a Tisza európai pártjával, a néppárttal és a DK európai pártjával, az S&D-vel közösen szemet hunynak a korrupciós ügyek felett, és nem hajlandóak az EP plenáris ülésének a napirendjére tűzni azok megtárgyalását – áll a patrióták közleményében. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

