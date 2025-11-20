A Tisza pártcsaládja blokkolja az ukrán háborús maffiával kapcsolatos vizsgálatot

A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A frakció javaslatát azonban a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt leszavazta.
A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.
A patrióták szerint elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez.
