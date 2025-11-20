Elfogyott a türelem: kitört a lázadás Zelenszkij ellen

November 19-én két minisztert – az igazságügyi tárca vezetőjét, Herman Haluscsenkót és az energetikai minisztert, Szvitlana Hrincsukot – is menesztették. Ők is érintettek lehetnek a korrupciós ügyben, de egyelőre nem emeltek ellenük vádat.

Zelenszkij pártja forrong, Jermak sorsa kulcskérdés lehet

Kijevi források szerint akár harminc kormánypárti képviselő is csatlakozhat a nyílt levélhez. Többen névtelenül úgy nyilatkoztak, hogy a további együttműködés Zelenszkij és saját frakciója között attól függ, elmozdítja-e az elnök legfontosabb bizalmasát, Andrij Jermak kabinetfőnököt.

Fedir Veniszlavszkij, a kormánypárt egyik képviselője szerint Jermak menesztése „lecsillapíthatná a kormány körüli feszültségeket”, hiszen a kabinet jelentős része az ő jóváhagyásával állt fel.

Az ellenzék is egységkormányt követel

Az ellenzék már egy nappal korábban nemzeti egységkormány felállítását sürgette. Három nagy ellenzéki párt – Porosenko Európai Szolidaritása, Timosenko Batykivscsinája és a liberális Holos – azt követeli, hogy a jelenlegi kabinet mondjon le.