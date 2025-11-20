ZelenszkijAdrij Jermakbotránypártkorrupciólázadás

Elfogyott a türelem: kitört a lázadás Zelenszkij ellen

Volodimir Zelenszkij pártján belül látványosan nő a feszültség, miután napvilágra került az elnöki ciklus eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye. A botrány már nem csupán az ellenzéki pártok kritikáit erősíti fel: több kormánypárti képviselő is nyíltan bírálja az elnöki hivatal túlzott befolyását, és az ellenzékkel együtt egy nemzeti egységkormány létrehozását sürgeti.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 20. 11:48
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb bajban (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb bajban (Fotó: AFP)
November 19-én körülbelül tíz, a kormányt támogató képviselő írt alá egy nyílt levelet, amelyben felszólították Zelenszkijt, hogy állítsa vissza a parlament és a kormány alkotmányos jogköreit. Ezek az elnöki hivatal háttérhatalma miatt évek óta gyengültek, írja az Origo.

Zelenszkij
David Arahamija (Fotó: Képernyőkép)

A kormánypárt parlamenti frakcióvezetője, David Arahamija tagadta, hogy a kezdeményezés a teljes frakció álláspontja lenne, ám a tiltakozás egyértelműen növekszik.

A kezdeményezők szerint „helyre kell állítani az állampolgárok és a nemzetközi partnerek bizalmát”, ezért minden „ukránpárti” pártnak tárgyalnia kell egy „nemzeti ellenálló képességi koalíció” létrehozásáról.

Óriási korrupciós hálózat Zelenszkij-közeli emberekkel

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a hónap elején nyolc gyanúsítottat nevezett meg egy energetikai korrupciós hálózat ügyében. A botrány központi szereplője az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom.

A hatóságok szerint a hálózatot Timur Mindics, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa irányította. A gyanúsítottak között szerepel az elnök régi barátja, Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettes is.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

November 19-én két minisztert – az igazságügyi tárca vezetőjét, Herman Haluscsenkót és az energetikai minisztert, Szvitlana Hrincsukot – is menesztették. Ők is érintettek lehetnek a korrupciós ügyben, de egyelőre nem emeltek ellenük vádat.

Zelenszkij pártja forrong, Jermak sorsa kulcskérdés lehet

Kijevi források szerint akár harminc kormánypárti képviselő is csatlakozhat a nyílt levélhez. Többen névtelenül úgy nyilatkoztak, hogy a további együttműködés Zelenszkij és saját frakciója között attól függ, elmozdítja-e az elnök legfontosabb bizalmasát, Andrij Jermak kabinetfőnököt.

Fedir Veniszlavszkij, a kormánypárt egyik képviselője szerint Jermak menesztése „lecsillapíthatná a kormány körüli feszültségeket”, hiszen a kabinet jelentős része az ő jóváhagyásával állt fel.

Az ellenzék is egységkormányt követel

Az ellenzék már egy nappal korábban nemzeti egységkormány felállítását sürgette. Három nagy ellenzéki párt – Porosenko Európai Szolidaritása, Timosenko Batykivscsinája és a liberális Holos – azt követeli, hogy a jelenlegi kabinet mondjon le.

A Holos párt közleménye szerint:

A nem átlátható módon kinevezett kormány súlyos válságot idézett elő, ezért haladéktalanul távoznia kell.

Az ellenzék a teljes elnöki hivatal vezetésének leváltását is követeli – Jermakkal az élen.

Volodimir Feszenko politikai elemző szerint ha tovább bővül a gyanúsítottak köre, elkerülhetetlenné válhat a kormány átalakítása. Ugyanakkor kétségét fejezte ki a nemzeti egységkormány életképességével kapcsolatban, mivel a pártok között „erős bizalmatlanság” van.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb bajban van (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

De most tényleg, ki csodálkozik?

