November 19-én körülbelül tíz, a kormányt támogató képviselő írt alá egy nyílt levelet, amelyben felszólították Zelenszkijt, hogy állítsa vissza a parlament és a kormány alkotmányos jogköreit. Ezek az elnöki hivatal háttérhatalma miatt évek óta gyengültek, írja az Origo.
Elfogyott a türelem: kitört a lázadás Zelenszkij ellen
Volodimir Zelenszkij pártján belül látványosan nő a feszültség, miután napvilágra került az elnöki ciklus eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye. A botrány már nem csupán az ellenzéki pártok kritikáit erősíti fel: több kormánypárti képviselő is nyíltan bírálja az elnöki hivatal túlzott befolyását, és az ellenzékkel együtt egy nemzeti egységkormány létrehozását sürgeti.
A kormánypárt parlamenti frakcióvezetője, David Arahamija tagadta, hogy a kezdeményezés a teljes frakció álláspontja lenne, ám a tiltakozás egyértelműen növekszik.
A kezdeményezők szerint „helyre kell állítani az állampolgárok és a nemzetközi partnerek bizalmát”, ezért minden „ukránpárti” pártnak tárgyalnia kell egy „nemzeti ellenálló képességi koalíció” létrehozásáról.
Óriási korrupciós hálózat Zelenszkij-közeli emberekkel
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a hónap elején nyolc gyanúsítottat nevezett meg egy energetikai korrupciós hálózat ügyében. A botrány központi szereplője az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom.
A hatóságok szerint a hálózatot Timur Mindics, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa irányította. A gyanúsítottak között szerepel az elnök régi barátja, Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettes is.
További Külföld híreink
November 19-én két minisztert – az igazságügyi tárca vezetőjét, Herman Haluscsenkót és az energetikai minisztert, Szvitlana Hrincsukot – is menesztették. Ők is érintettek lehetnek a korrupciós ügyben, de egyelőre nem emeltek ellenük vádat.
Zelenszkij pártja forrong, Jermak sorsa kulcskérdés lehet
Kijevi források szerint akár harminc kormánypárti képviselő is csatlakozhat a nyílt levélhez. Többen névtelenül úgy nyilatkoztak, hogy a további együttműködés Zelenszkij és saját frakciója között attól függ, elmozdítja-e az elnök legfontosabb bizalmasát, Andrij Jermak kabinetfőnököt.
Fedir Veniszlavszkij, a kormánypárt egyik képviselője szerint Jermak menesztése „lecsillapíthatná a kormány körüli feszültségeket”, hiszen a kabinet jelentős része az ő jóváhagyásával állt fel.
Az ellenzék is egységkormányt követel
Az ellenzék már egy nappal korábban nemzeti egységkormány felállítását sürgette. Három nagy ellenzéki párt – Porosenko Európai Szolidaritása, Timosenko Batykivscsinája és a liberális Holos – azt követeli, hogy a jelenlegi kabinet mondjon le.
A Holos párt közleménye szerint:
A nem átlátható módon kinevezett kormány súlyos válságot idézett elő, ezért haladéktalanul távoznia kell.
Az ellenzék a teljes elnöki hivatal vezetésének leváltását is követeli – Jermakkal az élen.
Volodimir Feszenko politikai elemző szerint ha tovább bővül a gyanúsítottak köre, elkerülhetetlenné válhat a kormány átalakítása. Ugyanakkor kétségét fejezte ki a nemzeti egységkormány életképességével kapcsolatban, mivel a pártok között „erős bizalmatlanság” van.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb bajban van (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!