A korrupciós ügy középpontjában Timur Mindics, Zelenszkij egyik legszorosabb bizalmasa áll, akit az ukrán hatóságok az „ukrán háborús maffia” egyik kulcsfigurájaként azzal vádolnak, hogy a háborús rendkívüli helyzetet kihasználva óriási befolyást gyakorolt az állam működésére – mindezt a Zelenszkijhez fűződő kapcsolataira építve, írta az elemző.
Zelenszkij körül szorul a hurok: bizalmasát háborús maffia ügyében vádolják, és már az elnök neve is felmerült
Az ukrán politikát megrázó korrupciós botrány már közvetlenül Volodimir Zelenszkij elnököt is elérte, írja közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Nyugati támogatásokat is ellophattak
Az ukrán nyomozók megállapították, hogy Mindics 2025 januárja és februárja között a háborús káoszt, a Zelenszkij elnökhöz fűződő közeli viszonyát valamint magas rangú ukrán tisztségviselőkkel és rendvédelmi szervekkel ápolt kapcsolatait kihasználva jelentős befolyást gyakorolt az állam működésére, és így juthattak eltűnt nyugati támogatásokhoz is.
További Külföld híreink
Ukrajna partnerei évek óta aggódnak a katonai és humanitárius segélyek elszivárgása miatt – most azonban először bukkan fel egy ilyen magas rangú körhöz kapcsolódó, konkrét vádemelés.
Súlyos vádpontok: háborús maffiahálózat kiépítése
A Zelenszkij bizalmasa ellen indított eljárásban több vádpont fogalmazódik meg: bűnszervezet létrehozása; illegális befolyás a magas rangú tisztségviselőkre (energia- és védelmi miniszterek); pénzügyi áramlások ellenőrzése az energetikai szektorban; pénzmosás; bűnszervezet tagjainak toborzása
– fogalmazott Deák Dániel.
A botrányt az teszi igazán robbanásveszélyessé, hogy az ügyészség már Zelenszkijt is megemlíti a vádiratban, mint akinek közelségét Mindics kihasználta a befolyásszerzéshez, az ügy politikai súlya így valóban drámaivá vált.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozíciója recseg-ropog (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Radames)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!