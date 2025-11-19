Zelenszkij körül szorul a hurok: bizalmasát háborús maffia ügyében vádolják, és már az elnök neve is felmerült

Ukrajna partnerei évek óta aggódnak a katonai és humanitárius segélyek elszivárgása miatt – most azonban először bukkan fel egy ilyen magas rangú körhöz kapcsolódó, konkrét vádemelés.

Súlyos vádpontok: háborús maffiahálózat kiépítése

A Zelenszkij bizalmasa ellen indított eljárásban több vádpont fogalmazódik meg: bűnszervezet létrehozása; illegális befolyás a magas rangú tisztségviselőkre (energia- és védelmi miniszterek); pénzügyi áramlások ellenőrzése az energetikai szektorban; pénzmosás; bűnszervezet tagjainak toborzása

– fogalmazott Deák Dániel.

A botrányt az teszi igazán robbanásveszélyessé, hogy az ügyészség már Zelenszkijt is megemlíti a vádiratban, mint akinek közelségét Mindics kihasználta a befolyásszerzéshez, az ügy politikai súlya így valóban drámaivá vált.