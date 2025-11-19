ZelenszkijUkrajnanyomozásügyészségkorrupció

Zelenszkij körül szorul a hurok: bizalmasát háborús maffia ügyében vádolják, és már az elnök neve is felmerült

Az ukrán politikát megrázó korrupciós botrány már közvetlenül Volodimir Zelenszkij elnököt is elérte, írja közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Szabó István
2025. 11. 19.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozíciója recseg-ropog Fotó: Diego Radames Forrás: Anadolu/AFP
A korrupciós ügy középpontjában Timur Mindics, Zelenszkij egyik legszorosabb bizalmasa áll, akit az ukrán hatóságok az „ukrán háborús maffia” egyik kulcsfigurájaként azzal vádolnak, hogy a háborús rendkívüli helyzetet kihasználva óriási befolyást gyakorolt az állam működésére – mindezt a Zelenszkijhez fűződő kapcsolataira építve, írta az elemző.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij  (Fotó: Képernyőkép)

Nyugati támogatásokat is ellophattak

Az ukrán nyomozók megállapították, hogy Mindics 2025 januárja és februárja között a háborús káoszt, a Zelenszkij elnökhöz fűződő közeli viszonyát valamint magas rangú ukrán tisztségviselőkkel és rendvédelmi szervekkel ápolt kapcsolatait kihasználva jelentős befolyást gyakorolt az állam működésére, és így juthattak eltűnt nyugati támogatásokhoz is. 

Ukrajna partnerei évek óta aggódnak a katonai és humanitárius segélyek elszivárgása miatt – most azonban először bukkan fel egy ilyen magas rangú körhöz kapcsolódó, konkrét vádemelés.

Súlyos vádpontok: háborús maffiahálózat kiépítése

A Zelenszkij bizalmasa ellen indított eljárásban több vádpont fogalmazódik meg: bűnszervezet létrehozása; illegális befolyás a magas rangú tisztségviselőkre (energia- és védelmi miniszterek); pénzügyi áramlások ellenőrzése az energetikai szektorban; pénzmosás; bűnszervezet tagjainak toborzása

– fogalmazott Deák Dániel.

A botrányt az teszi igazán robbanásveszélyessé, hogy az ügyészség már Zelenszkijt is megemlíti a vádiratban, mint akinek közelségét Mindics kihasználta a befolyásszerzéshez, az ügy politikai súlya így valóban drámaivá vált.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozíciója recseg-ropog (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Radames)

De most tényleg, ki csodálkozik?

