Zelenszkij nem akar Trump béketervéről hallani

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja lemondta a találkozót az ukrán elnökkel. A hírek szerint Volodimir Zelenszkij hallani sem akart az amerikai tervekről, ehelyett egy saját és európai partnerei által kidolgozott javaslatot akart volna megvitatni – írja az Interfax Ukraine.

Zelenszkij nem volt kíváncsi az amerikai tervekre

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Witkoff Donald Trump amerikai elnök jóváhagyásával találkozott volna Zelenszkijjel, azonban gyorsan világossá vált, hogy utóbbit nem érdeklik az amerikai béketervek. Az amerikai tisztviselő szerint szerint egyértelmű, hogy azt a tervet, amit az ukrán elnök Ankarába hozott magával, Oroszország soha nem fogja elfogadni.

Witkoff ezen okok miatt Trump jóváhagyásával mondta le a találkozót.

Az Axios korábban arról írt ukrán tisztviselőkre hivatkozva, hogy a 28 pontos amerikai tervet korábban már bemutatták Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkárának. A források szerint egyébként Umerov is tiltakozott a javaslat ellen. A források szerint az Egyesült Államok hajlandó fogadni Zelenszkijt a Fehér Házban, amennyiben hajlandó megvitatni a terveket.

Zelenszkij magára maradhat

Az NBC forrásai szerint egyébként Donald Trump már elfogadta a kidogozott javaslatot, amelynek kialakításában részt vett Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és az elnök veje, Jared Kushner is.

„A terv arra összpontosít, hogy mindkét fél biztonsági garanciákat kapjon a tartós béke biztosítása érdekében” – fogalmazott a forrás.

Habár a források szerint a terv bizonyos részleteit még ki kell dolgozni és be kell mutatni az ukránoknak teljes terjedelmében, azonban az amerikai kormányzat egyértelműen erős üzenetet küldött. Marco Rubio külügyminiszter nemrég a közösségi oldalán közölte, hogy engedmények szükségesek a konfliktus lezárásához.

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

Egy olyan összetett és halálos háború befejezéséhez, mint amilyen Ukrajnában zajlik, józan helyzetértékelésre van szükség. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek engedményeket kell tennie – fogalmazott az amerikai külügyminiszter a közösségi oldalán.

Eközben a források szerint amerikai katonai delegáció érkezett Kijevbe. A delegáció célja a hírek szerint a katonai stratégia megvitatása, valamint a békefolyamat újraélesztésének elősegítése.

