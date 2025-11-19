Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Fehér Ház rákényszeríti Zelenszkijt a békére

A Fehér Ház hamarosan bemutatja azt az Oroszországgal kötendő új, jelentős békemegállapodást, amely a tisztviselők szerint végre véget vethet az ukrajnai háborúnak. A Politico arról ír, hogy a Trump-adminisztráció napokon belül arra számít: minden érintett fél megállapodik az ukrajnai konfliktus lezárásáról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 19:56
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
„Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint arra számítanak, hogy még a hónap végéig – sőt akár már ezen a héten – sikerül megegyezni a háború lezárását célzó keretdokumentumról” – írja a lap.

A Fehér Ház hamarosan ismerteti az új béketervet
A Fehér Ház hamarosan ismerteti az új béketervet (Fotó: Handout/Ukrainian Presidential Press Ser)

A kiadvány szerint azonban úgy tűnik, 

sem Ukrajna, sem az európai szövetségesek nem vettek részt az új béketerv kidolgozásában. Egyelőre az sem ismert, milyen megoldásokat javasolnak az ukrán területek nagy részének orosz megszállásával, több tízezer ukrán gyermek elhurcolásával és Ukrajna biztonsági garanciáival kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.

A cikk szerint ugyanakkor „optimista a hangulat a Fehér Házban, és úgy tűnik, hogy a tervet kész tényként fogják Zelenszkij elé tenni” – számolt be az Unian.

Amit (Ukrajnának) fel fogunk ajánlani, az észszerű… Alapvetően nem érdekelnek minket az európaiak. A lényeg, hogy Ukrajna beleegyezzen

 – mondta egy magas rangú fehér házi tisztviselő.

A Politico megfigyelői szerint a Fehér Ház úgy látja: Ukrajna jelenlegi helyzete – figyelembe véve a Zelenszkijt érintő korrupciós botrányokat és a frontvonal jelenlegi állását – lehetőséget ad arra, hogy Washington rákényszerítse Kijevre a megállapodás elfogadását. Az Axios szerint az amerikai javaslat 28 pontból áll.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

