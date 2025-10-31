UkrajnaEurópabéketervorosz-ukrán háború

Ukrajna bejelentette a béketervet

Ukrajna és szövetségesei közösen dolgoznak ki egy béketervet; ez egyetlen dokumentum lesz. Az egyes országok részéről nincsenek alternatív „tervek”– mondta Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 15:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Yves Herman Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mostanában sok lapban megjelenik híradás állítólagos alternatív tervekről, mintha lenne egy amerikai, egy európai uniós, sőt egyes országok által külön kidolgozott változat is. Szeretném egyértelművé tenni: ez nem igaz. Nincsenek különböző tervek, amelyek közül választanánk. És nincsenek olyan tervek sem, amelyek közül mások választanának. Megfogalmazási egyeztetések zajlanak, de minden partner folyamatosan egyeztet egymással” – mondta Jermak.

Aandrij Jermak: Ukrajna és szövetségesei közösen dolgoznak ki egy béketervet (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Andrij Jermak: Ukrajna és szövetségesei közösen dolgoznak ki egy béketervet (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az OP vezetője hangsúlyozta, hogy az eredmény egy egységes dokumentum lesz, amelyet Ukrajna és partnerei közösen dolgoznak ki, és amely figyelembe veszi Ukrajna érdekeit. „Nem versengő kezdeményezésekről van szó, hanem a szinergiák megtalálásáról Ukrajna, az EU, az Egyesült Államok és más partnerek között. Természetesen az Egyesült Államok részvétele kulcsfontosságú” – idézte Jermakot az RBK Ukraina.

Zelenszkij és Trump elnök, valamint az európai vezetők egyetértenek abban, hogy minden tárgyalásnak tűzszünettel és a jelenlegi érintkezési vonal mentén kell kezdődnie. Minden partner úgy látja, hogy a diplomácia sikeréhez a harcoknak meg kell szűnniük. Nagyra értékeljük Trump elnök béketeremtő vezető szerepét, és hisszük, hogy ő segíthet Ukrajnának egy igazságos és tartós béke elérésében, amelyet megbízható biztonsági garanciák támasztanak alá

 – mondta az Elnöki Hivatal vezetője.

Jermak elmondta, hogy jövő hétfőn, november 3-án, a koalíciós országok vezetőinek találkozója után online ülésre kerül sor nemzetbiztonsági tanácsadói szinten. „Ott minden felmerült ötletet megvitatunk az álláspontok összehangolása és a további lépések kidolgozása érdekében” – tette hozzá.

„Ukrajna elnöke folyamatos kapcsolatban áll valamennyi partnerország vezetőjével. Csapatunk – az Elnöki Hivatal, a Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, valamint más szervek – együtt dolgoznak a partnerekkel. Szinte naponta egyeztetek a vezetők nemzetbiztonsági és védelmi tanácsadóival. 

A háború itt zajlik, Ukrajna agresszió áldozata – ezért a békemegállapodás paramétereinek végleges meghatározása a mi feladatunk lesz. Ez a tisztesség és a józan ész kérdése

 – emelte ki Jermak.

Béketerv Európának és Ukrajnának

A Bloomberg által idézett bennfentes információk szerint Ukrajna és európai partnerei egy békekezdeményezésen dolgoznak, amely tizenkét kulcsfontosságú pontot tartalmaz. A folyamatot várhatóan egy, Donald Trump amerikai elnök által vezetett, külön erre létrehozott békebizottság fogja irányítani. Egyelőre nem világos, hogy a kezdeményezés hivatalos támogatást élvez-e Washingtonban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban megerősítette, hogy Ukrajna és az EU vezetőinek tanácsadói a hét későbbi részében találkoznak, hogy részletesen megvitassák az orosz agresszió befejezésének koncepcióját.

Ugyanakkor az RBC-Ukraine forrásai szerint a végleges ukrajnai béketerv kidolgozásának üteme nagymértékben függ Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai vezető október 30-i tárgyalásainak eredményétől is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajnából diktálják az Európai Bizottság új védelmi stratégiáját

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu