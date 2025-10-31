Ukrajna bejelentette a béketervet

Az OP vezetője hangsúlyozta, hogy az eredmény egy egységes dokumentum lesz, amelyet Ukrajna és partnerei közösen dolgoznak ki, és amely figyelembe veszi Ukrajna érdekeit. „Nem versengő kezdeményezésekről van szó, hanem a szinergiák megtalálásáról Ukrajna, az EU, az Egyesült Államok és más partnerek között. Természetesen az Egyesült Államok részvétele kulcsfontosságú” – idézte Jermakot az RBK Ukraina.

Zelenszkij és Trump elnök, valamint az európai vezetők egyetértenek abban, hogy minden tárgyalásnak tűzszünettel és a jelenlegi érintkezési vonal mentén kell kezdődnie. Minden partner úgy látja, hogy a diplomácia sikeréhez a harcoknak meg kell szűnniük. Nagyra értékeljük Trump elnök béketeremtő vezető szerepét, és hisszük, hogy ő segíthet Ukrajnának egy igazságos és tartós béke elérésében, amelyet megbízható biztonsági garanciák támasztanak alá

– mondta az Elnöki Hivatal vezetője.

Jermak elmondta, hogy jövő hétfőn, november 3-án, a koalíciós országok vezetőinek találkozója után online ülésre kerül sor nemzetbiztonsági tanácsadói szinten. „Ott minden felmerült ötletet megvitatunk az álláspontok összehangolása és a további lépések kidolgozása érdekében” – tette hozzá.

„Ukrajna elnöke folyamatos kapcsolatban áll valamennyi partnerország vezetőjével. Csapatunk – az Elnöki Hivatal, a Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, valamint más szervek – együtt dolgoznak a partnerekkel. Szinte naponta egyeztetek a vezetők nemzetbiztonsági és védelmi tanácsadóival.

A háború itt zajlik, Ukrajna agresszió áldozata – ezért a békemegállapodás paramétereinek végleges meghatározása a mi feladatunk lesz. Ez a tisztesség és a józan ész kérdése

– emelte ki Jermak.