„Mostanában sok lapban megjelenik híradás állítólagos alternatív tervekről, mintha lenne egy amerikai, egy európai uniós, sőt egyes országok által külön kidolgozott változat is. Szeretném egyértelművé tenni: ez nem igaz. Nincsenek különböző tervek, amelyek közül választanánk. És nincsenek olyan tervek sem, amelyek közül mások választanának. Megfogalmazási egyeztetések zajlanak, de minden partner folyamatosan egyeztet egymással” – mondta Jermak.
Ukrajna bejelentette a béketervet
Ukrajna és szövetségesei közösen dolgoznak ki egy béketervet; ez egyetlen dokumentum lesz. Az egyes országok részéről nincsenek alternatív „tervek”– mondta Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője.
Az OP vezetője hangsúlyozta, hogy az eredmény egy egységes dokumentum lesz, amelyet Ukrajna és partnerei közösen dolgoznak ki, és amely figyelembe veszi Ukrajna érdekeit. „Nem versengő kezdeményezésekről van szó, hanem a szinergiák megtalálásáról Ukrajna, az EU, az Egyesült Államok és más partnerek között. Természetesen az Egyesült Államok részvétele kulcsfontosságú” – idézte Jermakot az RBK Ukraina.
Zelenszkij és Trump elnök, valamint az európai vezetők egyetértenek abban, hogy minden tárgyalásnak tűzszünettel és a jelenlegi érintkezési vonal mentén kell kezdődnie. Minden partner úgy látja, hogy a diplomácia sikeréhez a harcoknak meg kell szűnniük. Nagyra értékeljük Trump elnök béketeremtő vezető szerepét, és hisszük, hogy ő segíthet Ukrajnának egy igazságos és tartós béke elérésében, amelyet megbízható biztonsági garanciák támasztanak alá
– mondta az Elnöki Hivatal vezetője.
Jermak elmondta, hogy jövő hétfőn, november 3-án, a koalíciós országok vezetőinek találkozója után online ülésre kerül sor nemzetbiztonsági tanácsadói szinten. „Ott minden felmerült ötletet megvitatunk az álláspontok összehangolása és a további lépések kidolgozása érdekében” – tette hozzá.
„Ukrajna elnöke folyamatos kapcsolatban áll valamennyi partnerország vezetőjével. Csapatunk – az Elnöki Hivatal, a Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, valamint más szervek – együtt dolgoznak a partnerekkel. Szinte naponta egyeztetek a vezetők nemzetbiztonsági és védelmi tanácsadóival.
A háború itt zajlik, Ukrajna agresszió áldozata – ezért a békemegállapodás paramétereinek végleges meghatározása a mi feladatunk lesz. Ez a tisztesség és a józan ész kérdése
– emelte ki Jermak.
Béketerv Európának és Ukrajnának
A Bloomberg által idézett bennfentes információk szerint Ukrajna és európai partnerei egy békekezdeményezésen dolgoznak, amely tizenkét kulcsfontosságú pontot tartalmaz. A folyamatot várhatóan egy, Donald Trump amerikai elnök által vezetett, külön erre létrehozott békebizottság fogja irányítani. Egyelőre nem világos, hogy a kezdeményezés hivatalos támogatást élvez-e Washingtonban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban megerősítette, hogy Ukrajna és az EU vezetőinek tanácsadói a hét későbbi részében találkoznak, hogy részletesen megvitassák az orosz agresszió befejezésének koncepcióját.
Ugyanakkor az RBC-Ukraine forrásai szerint a végleges ukrajnai béketerv kidolgozásának üteme nagymértékben függ Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai vezető október 30-i tárgyalásainak eredményétől is.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
