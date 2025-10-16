A Kommerszant orosz napilapban szerdán megjelent cikkben Szergej Lavrov úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin elnök „kijelentette, hogy kész támogatni a béketervet”, amelyet korábban Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja ismertetett Moszkvában, mert az „tükrözi az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megértését”, és lépéseket fogalmazott meg azok kezelésére.
Lavrov elmondta, a katonai konfliktus kiváltó okai között szerepel a NATO bővítési terve és az, hogy rendezetlen „a területeken élő emberek sorsa”, az ő státuszuk megállapításakor figyelembe kell venni a helyi akaratot, tette hozzá az orosz diplomácia vezetője. „Trump elnök akkor azt mondta, hogy konzultálnia kell. Várjuk a válaszukat” – mondta Lavrov.
Donald Trump elnök azon kijelentésére, miszerint az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, hozzátette: „Ez nem válasz a megvitatott koncepcióra. A Tomahawkokkal kapcsolatos kijelentései egyikének sincs semmilyen hatása arra, amit Alaszkában fogalmilag – sőt, mind fogalmilag, mind gyakorlatilag – megvitattak.” Lavrov azt állította, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és néhány európai vezető erőfeszítései arra irányulnak, hogy eltérítsék Trumpot az alaszkai politikától.
Bírálta Ukrajna nyilvános ragaszkodását a NATO-tagsághoz és a további fegyverszállításokhoz, mondván, hogy az ilyen megjegyzések a békefolyamat eltérítésére irányulnak. Lavrov elmondta, hogy Moszkva azt javasolta, hogy emeljék a tárgyalók szintjét, és három munkacsoportot hozzanak létre az isztambuli folyamaton belül a humanitárius, katonai és politikai kérdések kezelésére.
A jóakarat szellemében cselekedtünk… Várjuk a válaszukat
– mondta. Moszkva a lehetséges Tomahawk-szállítmányokat olyan lépésnek tekinti, amely „komoly eszkalációhoz vezethet”, és árthat a kapcsolatok normalizálásának kilátásaira.
Lavrov Witkoffot „nagyon értelmes embernek” nevezte, aki „képes volt eligazodni” Oroszországban, miközben azt mondta, hogy Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja a tényleges, elismerés nélküli befagyasztást szorgalmazza – ezt az álláspontot Lavrov elutasítja. Putyin és Trump augusztus 15-én Alaszkában találkoztak, hogy tárgyalásokat folytassanak a tűzszünet és a biztonsági megoldások felkutatása érdekében. Trump a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos döntéseket az eszkaláció elkerüléséhez kötötte, míg Kijev továbbra is a NATO-integrációt és a nyugati katonai támogatás fenntartását szorgalmazza.