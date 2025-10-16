Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Moszkva elárulta, hogy mi Brüsszel és Kijev terve

Moszkva elvben egyetértett az augusztusi alaszkai csúcstalálkozón megvitatott amerikai béketervvel, és ez ügyben Washington hivatalos válaszára vár – nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kommerszant lapnak, aki egyúttal bírálta az Egyesült Államok tervét, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adnának át Ukrajnának.

Munkatársunktól
Forrás: aa.com.tr, Kommersant2025. 10. 16. 11:05
Sergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az ukrajnai béketerv ügyében Washingtonnál pattog a labda. Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA Forrás: POOL
A Kommerszant orosz napilapban szerdán megjelent cikkben Szergej Lavrov úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin elnök „kijelentette, hogy kész támogatni a béketervet”, amelyet korábban Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja ismertetett Moszkvában, mert az „tükrözi az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megértését”, és lépéseket fogalmazott meg azok kezelésére.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerin Washintonnál pattog a labda az ukrajnai béketerv ügyében.
Fotó: JOHN LAMPARSKI / NurPhoto

Lavrov elmondta, a katonai konfliktus kiváltó okai között szerepel a NATO bővítési terve és az,  hogy rendezetlen „a területeken élő emberek sorsa”, az ő státuszuk megállapításakor figyelembe kell venni a helyi akaratot, tette hozzá az orosz diplomácia vezetője. „Trump elnök akkor azt mondta, hogy konzultálnia kell. Várjuk a válaszukat” – mondta Lavrov.

Donald Trump elnök azon kijelentésére, miszerint az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, hozzátette: „Ez nem válasz a megvitatott koncepcióra. A Tomahawkokkal kapcsolatos kijelentései egyikének sincs semmilyen hatása arra, amit Alaszkában fogalmilag – sőt, mind fogalmilag, mind gyakorlatilag – megvitattak.” Lavrov azt állította, hogy 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és néhány európai vezető erőfeszítései arra irányulnak, hogy eltérítsék Trumpot az alaszkai politikától.

Bírálta Ukrajna nyilvános ragaszkodását a NATO-tagsághoz és a további fegyverszállításokhoz, mondván, hogy az ilyen megjegyzések a békefolyamat eltérítésére irányulnak. Lavrov elmondta, hogy Moszkva azt javasolta, hogy emeljék a tárgyalók szintjét, és három munkacsoportot hozzanak létre az isztambuli folyamaton belül a humanitárius, katonai és politikai kérdések kezelésére.

 

A jóakarat szellemében cselekedtünk… Várjuk a válaszukat 

– mondta. Moszkva a lehetséges Tomahawk-szállítmányokat olyan lépésnek tekinti, amely „komoly eszkalációhoz vezethet”, és árthat a kapcsolatok normalizálásának kilátásaira.

Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja.
Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Lavrov Witkoffot „nagyon értelmes embernek” nevezte, aki „képes volt eligazodni” Oroszországban, miközben azt mondta, hogy Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja a tényleges, elismerés nélküli befagyasztást szorgalmazza – ezt az álláspontot Lavrov elutasítja. Putyin és Trump augusztus 15-én Alaszkában találkoztak, hogy tárgyalásokat folytassanak a tűzszünet és a biztonsági megoldások felkutatása érdekében. Trump a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos döntéseket az eszkaláció elkerüléséhez kötötte, míg Kijev továbbra is a NATO-integrációt és a nyugati katonai támogatás fenntartását szorgalmazza.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az ukrajnai béketerv ügyében Washingtonnál pattog a labda (Fotó: AFP)

