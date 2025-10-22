Bár látszólag Donald Trump békepárti kezdeményezése mögé sorakoztak, a nyugat-európai vezetők valós arcát továbbra is a háborúpárti politika jellemzi, ha az ukrajnai vérontásról van szó – írja az Origo.

Bár látszólag Trump béketörekvéseit támogatták, hamar kiderült a valós szándék. Fotó: AFP

Folytatódik az uszítás Nyugat-Európában a béke ellen

A több európai vezető – köztük Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Tusk lengyel miniszterelnök – által aláírt nyilatkozat inkább tűnik politikai mentőakciónak, mint valódi, Ukrajnát célzó béketervnek.