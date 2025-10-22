orosz-ukrán háborúuszításMacronKeir StarmerbékekezdeményezésnyilatkozatUrsula von der LeyenNyugat-Európa

Folytatódik az uszítás Nyugat-Európában a béke ellen

Bár látszólag Trump béketörekvéseit támogatják, hamar kiderült a valós szándék. Az európai politikusok háborúpárti nyilatkozatai egyértelmű figyelmeztetést jelentenek: a béke csupán üres szólam számukra, miközben a feszültség fenntartása továbbra is az irányadó politika Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 9:03
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár látszólag Donald Trump békepárti kezdeményezése mögé sorakoztak, a nyugat-európai vezetők valós arcát továbbra is a háborúpárti politika jellemzi, ha az ukrajnai vérontásról van szó – írja az Origo.

Bár kezdetben látszólag Trump béketörekvéseit támogatták, hamar kiderült a valós szándék
Bár látszólag Trump béketörekvéseit támogatták, hamar kiderült a valós szándék. Fotó: AFP

Folytatódik az uszítás Nyugat-Európában a béke ellen

A több európai vezető – köztük Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Tusk lengyel miniszterelnök – által aláírt nyilatkozat inkább tűnik politikai mentőakciónak, mint valódi, Ukrajnát célzó béketervnek.

Az aláíróktól nem várhatunk meglepetést, hiszen az orosz–ukrán háború több mint három és fél éve alatt rendre olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek az eszkaláció lehetőségét erősítették, miközben fegyverekkel és anyagi támogatással igyekeztek elhúzni a vérontást.

Különösen kiemelkednek Emmanuel Macron tavaly február végi kijelentései, amikor európai katonák Ukrajnába küldését helyezte kilátásba, és atomfegyver bevetésének lehetőségét sem zárta ki.

Nincs konszenzus arról, hogy hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldjünk

– mondta Macron, ugyanakkor hozzátette, hogy semmit sem szabad kizárni. – Mindent meg fogunk tenni, hogy Oroszország ne győzzön – fogalmazott, és terve mögé hamarosan több európai ország is beállt.

Emmanuel Macron francia elnök
Macron tavaly európai katonák Ukrajnába küldését helyezte kilátásba. Fotó: AFP

Keir Starmer brit miniszterelnök Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztusi találkozója után szintén nyilatkozatot tett, amelyben Ukrajna további támogatása és az Oroszország elleni szankciók fokozása mellett kötelezte el magát.

Nagyrészt Macron és Starmer nevéhez kötődik az a „hajlandók koalíciója”, amely azokat az országokat tömöríti, amelyek az amerikai béketörekvések ellenére továbbra is a háború fenntartására törekszenek.

Friedrich Merz német kancellár egy német zászló mellett
Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy Németország pénzügyileg, politikailag és katonailag egyaránt támogatni fogja Ukrajnát. Fotó:  AFP

Hasonló álláspontra helyezkedett Friedrich Merz is, aki hangsúlyozta, hogy Németország pénzügyileg, politikailag és katonailag egyaránt támogatni fogja Ukrajnát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében nem csupán Ukrajna ügyét emelte a középpontba az európai polgárok valódi gondjai helyett, hanem újabb és újabb milliárdokat szánna az ország további felfegyverzésére és támogatására. Emellett nyíltan kiállt az Oroszország helyett valójában Európa gazdaságát sújtó szankciók fenntartása mellett is.

Putyin üzenete világos, és a mi válaszunknak is világosnak kell lenni. Nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Több szankcióra van szükségünk, most dolgozunk a 19. csomagon partnereinkkel együttműködve

– fogalmazott.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz rakéták csaptak le Kijevre és több ukrán városra + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu