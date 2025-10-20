A brüsszeli háborúpárti elit keresi helyét a világpolitikai színpadán, azonban úgy tűnik a jelenlegi brüsszeli vezetés végérvényesen a kispadra szorult, írja az Origo.

Europe 'no longer at peace' with Russia, says Germany's Merz https://t.co/PsdDxxnRHc — The Straits Times (@straits_times) September 29, 2025

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

Brüsszel harcias nyilatkozatai

A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket” – mondta Ursula Von der Leyen a második világháború európai befejezésének 80. évfordulóján tartott beszédében.

Ursula von der Leyen szerint egy rossz alku arra bátoríthatja Putyint, hogy újra támadásba lendüljön.

A brüsszeli háborús pszichózis tehát tovább tart. Az Európai Bizottság vezetője az orosz elnökkel riogat és folytatná az orosz–ukrán háborút.