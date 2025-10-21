sorkatonaságNémetországFriedrich MerzBundeswehrPistorius

Katonai szolgálatba kényszerítené a fiatalokat a kancellár

Friedrich Merz a német sajtó szerint személyesen egyeztetett a védelmi miniszterrel a hadkötelezettség újbóli bevezetéséről. A sorkatonaság változatlanul központi téma. Európa háborús pszichózisban szenved, Von der Leyen, Tusk és Merz egyre durvább kijelentéseket tesznek.

Szabó István
Forrás: Bild2025. 10. 21. 11:25
Friedrich Merz német szövetségi kancellár Fotó: Christian Marquardt Forrás: NurPhoto/AFP
A sorkatonaság visszaállításáról újból fellángolt a vita a német kormányon belül, miután Friedrich Merz kancellár (CDU) a hétvégén személyesen telefonált Boris Pistorius védelmi miniszternek (SPD), hogy gyors megoldást találjanak a kérdésre. 

sorkatonaság
Friedrich Merz szövetségi kancellár (balra, CDU) Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszterrel együtt elhagyja a plenáris üléstermet a Bundestagban folytatott vita után (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

A CDU elnöke hétfőn, a párt elnökségi ülését követően bejelentette: a következő napokban személyes egyeztetésre kerül sor a két politikus között, hogy „megoldják ezt a problémát”. 

Merz ezzel világossá tette: a sorkatonaság ügyét kancellári szintre emeli, és központi kérdéssé teszi a német kormány politikájában, írja a Bild.

Sorkatonaság: feszültség a kormányon belül

A kancellár döntése hátterében az áll, hogy a CDU/CSU és az SPD frakciói között éles vita robbant ki a múlt héten a sorkatonai szolgálat visszaállítását célzó törvénytervezet részleteiről. A CDU/CSU által javasolt sorsolásos rendszer, amely akkor lépne életbe, ha nem jelentkezne elegendő önkéntes a Bundeswehrbe, komoly bírálatokat váltott ki a koalíciós partnerek körében.

Merz a CDU hétfői tanácskozása után elégedetlenségét fejezte ki a kormányon belüli viták miatt. 

CDU Leader and Federal Chancellor Friedrich Merz and Secretary General of the CDU, Carsten Linnemann, speak to media representatives after the Federal Executive Board meeting at Konrad Adenauer Haus in Berlin, Germany, on October 20, 2025. (Photo by Christian Marquardt/NurPhoto) (Photo by Christian Marquardt / NurPhoto via AFP)
Friedrich Merz, a CDU vezetője és szövetségi kancellár, a berlini Konrad Adenauer-házban, 2025. október 20-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Christian Marquardt)

Mint mondta:

Ilyen helyzet nem ismétlődhet meg. Az efféle viták elhomályosítják mindazt a pozitív lépést, amelyet a kormány az elmúlt hónapokban tett.

Gyors döntést sürgetnek

A kormány szóvivője, Stefan Kornelius hangsúlyozta: a sorkatonaság ügyében csak akkor lehet eredményre jutni, ha a parlament és a kormány közösen vállalja a döntést. 

„Minden érintett tudja, hogy gyors megállapodásra van szükség” – mondta.

Merz hétfő délután, a hannoveri IGBCE ipari szakszervezet rendezvényén is kitért a témára, és bírálta a politikai vitákat, amelyek szerinte hátráltatják a kormányzati munkát.

A Bundeswehr újjászervezése a tét

A sorkatonaság ügye Németországban évek óta megosztja a közvéleményt. A Bundeswehr az elmúlt időszakban komoly toborzási nehézségekkel küzd, miközben Berlin a NATO elvárásainak megfelelően növelné haderejét. A kancellár mostani lépése is azt jelzi, hogy a német kormány új lendületet adna a sorkatonaság bevezetésének.

Brüsszel és Európa háborús lázban ég

A háborús pszichózis csúcsra járatása az elmúlt hónapokban a nyugat-európai politikusok missziójává vált. Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette ki, hogy Ukrajna háborúja Európa háborúja is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arra figyelmeztetett az ENSZ közgyűlésén, hogy Európa számára elkerülhetetlen a közvetlen konfliktus, ha Oroszországot nem állítják meg. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig szintén az ENSZ-ben úgy fogalmazott:

Ez nem egyedül Ukrajna harca, ez harc mindazokért az alapelvekért, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk

– tette hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig szeptember közepén, az EU helyzetéről szóló beszédében jelentette ki, hogy Európa harcban áll.

A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen, világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

mondta Merz.

A háborúpárti Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője korábban úgy fogalmazott:

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat.

Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (Fotó: NurPhoto/AFP/Christian Marquardt) 

