Katonai szolgálatba kényszerítené a fiatalokat a kancellár

Gyors döntést sürgetnek

A kormány szóvivője, Stefan Kornelius hangsúlyozta: a sorkatonaság ügyében csak akkor lehet eredményre jutni, ha a parlament és a kormány közösen vállalja a döntést.

„Minden érintett tudja, hogy gyors megállapodásra van szükség” – mondta.

Merz hétfő délután, a hannoveri IGBCE ipari szakszervezet rendezvényén is kitért a témára, és bírálta a politikai vitákat, amelyek szerinte hátráltatják a kormányzati munkát.

A Bundeswehr újjászervezése a tét

A sorkatonaság ügye Németországban évek óta megosztja a közvéleményt. A Bundeswehr az elmúlt időszakban komoly toborzási nehézségekkel küzd, miközben Berlin a NATO elvárásainak megfelelően növelné haderejét. A kancellár mostani lépése is azt jelzi, hogy a német kormány új lendületet adna a sorkatonaság bevezetésének.