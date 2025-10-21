A sorkatonaság visszaállításáról újból fellángolt a vita a német kormányon belül, miután Friedrich Merz kancellár (CDU) a hétvégén személyesen telefonált Boris Pistorius védelmi miniszternek (SPD), hogy gyors megoldást találjanak a kérdésre.
Katonai szolgálatba kényszerítené a fiatalokat a kancellár
Friedrich Merz a német sajtó szerint személyesen egyeztetett a védelmi miniszterrel a hadkötelezettség újbóli bevezetéséről. A sorkatonaság változatlanul központi téma. Európa háborús pszichózisban szenved, Von der Leyen, Tusk és Merz egyre durvább kijelentéseket tesznek.
A CDU elnöke hétfőn, a párt elnökségi ülését követően bejelentette: a következő napokban személyes egyeztetésre kerül sor a két politikus között, hogy „megoldják ezt a problémát”.
Merz ezzel világossá tette: a sorkatonaság ügyét kancellári szintre emeli, és központi kérdéssé teszi a német kormány politikájában, írja a Bild.
Sorkatonaság: feszültség a kormányon belül
A kancellár döntése hátterében az áll, hogy a CDU/CSU és az SPD frakciói között éles vita robbant ki a múlt héten a sorkatonai szolgálat visszaállítását célzó törvénytervezet részleteiről. A CDU/CSU által javasolt sorsolásos rendszer, amely akkor lépne életbe, ha nem jelentkezne elegendő önkéntes a Bundeswehrbe, komoly bírálatokat váltott ki a koalíciós partnerek körében.
Merz a CDU hétfői tanácskozása után elégedetlenségét fejezte ki a kormányon belüli viták miatt.
Mint mondta:
Ilyen helyzet nem ismétlődhet meg. Az efféle viták elhomályosítják mindazt a pozitív lépést, amelyet a kormány az elmúlt hónapokban tett.
Gyors döntést sürgetnek
A kormány szóvivője, Stefan Kornelius hangsúlyozta: a sorkatonaság ügyében csak akkor lehet eredményre jutni, ha a parlament és a kormány közösen vállalja a döntést.
„Minden érintett tudja, hogy gyors megállapodásra van szükség” – mondta.
Merz hétfő délután, a hannoveri IGBCE ipari szakszervezet rendezvényén is kitért a témára, és bírálta a politikai vitákat, amelyek szerinte hátráltatják a kormányzati munkát.
A Bundeswehr újjászervezése a tét
A sorkatonaság ügye Németországban évek óta megosztja a közvéleményt. A Bundeswehr az elmúlt időszakban komoly toborzási nehézségekkel küzd, miközben Berlin a NATO elvárásainak megfelelően növelné haderejét. A kancellár mostani lépése is azt jelzi, hogy a német kormány új lendületet adna a sorkatonaság bevezetésének.
Brüsszel és Európa háborús lázban ég
A háborús pszichózis csúcsra járatása az elmúlt hónapokban a nyugat-európai politikusok missziójává vált. Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette ki, hogy Ukrajna háborúja Európa háborúja is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arra figyelmeztetett az ENSZ közgyűlésén, hogy Európa számára elkerülhetetlen a közvetlen konfliktus, ha Oroszországot nem állítják meg.
António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig szintén az ENSZ-ben úgy fogalmazott:
Ez nem egyedül Ukrajna harca, ez harc mindazokért az alapelvekért, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk
– tette hozzá.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig szeptember közepén, az EU helyzetéről szóló beszédében jelentette ki, hogy Európa harcban áll.
A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.
Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége
– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen, világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.
Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.
Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé
– mondta Merz.
A háborúpárti Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője korábban úgy fogalmazott:
Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat.
Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (Fotó: NurPhoto/AFP/Christian Marquardt)
