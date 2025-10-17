A sorsolásos besorozás Németországban jogilag megengedett lenne – erősítette meg Udo di Fabio volt alkotmánybíró. A kormány a katonai szolgálat vonzóbbá tételét tervezi: a fizetés 2300 euróra nőne, és 3500 eurós jogosítványtámogatás járna.

A Merz-kormány elképzelései alapján 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk.

A politikusok akarják a sorkatonaságot, de a fiatalok többsége határozottan elutasítja azt, írja a Die Zeit. A 18 és 29 év közöttiek körében, akiket személyesen érintene az, 63 százalék ellenzi a kötelező katonai szolgálatot.

Amint arról a Magyar Nemzet többször is beszámolt, az Európai Unió egyre inkább a fegyverkezés irányába mozdul, miközben háttérbe szorulnak a békét célzó kezdeményezések Brüsszelben.

A sorkötelezettség visszaállításáról szóló tervek is azt jelzik, hogy az EU inkább a katonai felkészülést helyezi előtérbe.

Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió tagállamai összehangolt támadások célpontjai. Az Európai Bizottság elnöke úgy véli, ezek egy célzott kampány részét képezik, amely az uniós polgárok megfélemlítését, az európai egység megbontását és Ukrajna támogatásának gyengítését célozza. Von der Leyen szerint mindez Európa ellen indított hibrid háború.

A fokozódó biztonsági kihívásokra válaszul több európai vezető a védelem megerősítését és a hadseregek újjáépítését sürgeti.

Friedrich Merz német kancellár célja, hogy Németország rendelkezzen Európa legerősebb hadseregével. A megvalósításhoz szükséges több milliárd eurós különalap már rendelkezésre áll, azonban a terv végrehajtását nehezíti, hogy a Bundeswehr jelenleg nem tudja elérni mintegy egymillió potenciális tartalékosát.

Borítókép: Egy Bundeswehr-katona várja a vonatot (Fotó: AFP)