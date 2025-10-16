A Bundestag előtt a sorkatonaság, háborúra készül Berlin

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) koalícióján belül a katonai szolgálatról folytatott folyamatos vita ellenére a Bundestag megkezdte a Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter által benyújtott törvénytervezet megvitatását. Ez az eredeti tervezet, egyelőre kötelező elemek nélkül. A CDU, a CSU és az SPD eltérő nézetei miatt a változások biztosnak tekinthetők – írja a Tagesschau.

Katona a bajorországi Würzburg főpályaudvarán Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A lap szerint a CDU/CSU kitart a sorsolásos rendszerre vonatkozó javaslata mellett, ha nem jelentkezik elég önkéntes az új katonai szolgálatra. Pistorius és az SPD parlamenti csoportja azonban elutasítja ezt. Ehelyett a miniszter az önkéntes részvételhez és minden fiatal férfi átfogó orvosi vizsgálatához ragaszkodik.

Thomas Röwekamp, ​​a Bundestag Védelmi Bizottságának elnöke a Deutschlandfunk rádióban a CDU/CSU modell mellett foglalt állást. Szerinte a sorsolásos rendszer nemcsak „a legigazságosabb megoldás, amit jelenleg találhatunk”, hanem az egyetlen lehetőség is, ahol mindenkinek ugyanannyi esélye van a kiválasztásra.

Dirk Wiese, az SPD parlamenti csoportjának parlamenti vezetője azt nyilatkozta, hogy a csoporton belül kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a sorsolásos eljárás jogilag megengedett-e. A jelenlegi fenyegetettségi helyzetre való tekintettel azonban szerinte továbbra is helyes volt először a törvényhozási folyamatot elindítani.

A politikus bízik abban, hogy a tervezet november végi második és harmadik olvasatára megállapodás születik.

Számomra a legfontosabb – azon dolgok ellenére, amik a héten nem mentek jól –, hogy ez a katonai szolgálatról szóló törvény 2026. január 1-jén hatályba lépjen

– magyarázta Wiese.