Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

konzultációNémetországCDUSPDsorkatonaság

A Bundestag előtt a sorkatonaság, háborúra készül Berlin

A német kormánykoalíció pártjai egyelőre nem tudtak megegyezni a katonai szolgálat visszaállításáról, de a törvényjavaslat ennek ellenére a Bundestag elé kerül. Az SPD novemberre ígéri a kompromisszumot, miközben a szövetségi elnök is bekapcsolódik a katonai kérdésről szóló vitába. A törvény már január elsején hatályba léphet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 12:37
Rajna-vidék–Pfalz, Idar-Oberstein Fotó: HARALD TITTEL Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) koalícióján belül a katonai szolgálatról folytatott folyamatos vita ellenére a Bundestag megkezdte a Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter által benyújtott törvénytervezet megvitatását. Ez az eredeti tervezet, egyelőre kötelező elemek nélkül. A CDU, a CSU és az SPD eltérő nézetei miatt a változások biztosnak tekinthetők – írja a Tagesschau.

Katona a bajorországi Würzburg főpályaudvarán
Katona a bajorországi Würzburg főpályaudvarán Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A lap szerint a CDU/CSU kitart a sorsolásos rendszerre vonatkozó javaslata mellett, ha nem jelentkezik elég önkéntes az új katonai szolgálatra. Pistorius és az SPD parlamenti csoportja azonban elutasítja ezt. Ehelyett a miniszter az önkéntes részvételhez és minden fiatal férfi átfogó orvosi vizsgálatához ragaszkodik.

Thomas Röwekamp, ​​a Bundestag Védelmi Bizottságának elnöke a Deutschlandfunk rádióban a CDU/CSU modell mellett foglalt állást. Szerinte a sorsolásos rendszer nemcsak „a legigazságosabb megoldás, amit jelenleg találhatunk”, hanem az egyetlen lehetőség is, ahol mindenkinek ugyanannyi esélye van a kiválasztásra.

Dirk Wiese, az SPD parlamenti csoportjának parlamenti vezetője azt nyilatkozta, hogy a csoporton belül kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a sorsolásos eljárás jogilag megengedett-e. A jelenlegi fenyegetettségi helyzetre való tekintettel azonban szerinte továbbra is helyes volt először a törvényhozási folyamatot elindítani.

A politikus bízik abban, hogy a tervezet november végi második és harmadik olvasatára megállapodás születik.

Számomra a legfontosabb – azon dolgok ellenére, amik a héten nem mentek jól –, hogy ez a katonai szolgálatról szóló törvény 2026. január 1-jén hatályba lépjen

 – magyarázta Wiese.

Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök szintén kétségeit fejezte ki a sorsolásos rendszerrel kapcsolatban. Megerősítette, hogy támogatja a kötelező katonai szolgálatot mindenki számára. „A fiatal férfiaknak és nőknek választaniuk kell a kötelező társadalmi szolgálat és a katonai szolgálat időtartama között” – jelentette ki Steinmeier az SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz című műsorában.

Quentin Gärtner, a Szövetségi Diákkonferencia főtitkára bírálta, hogy a fiatalokat kihagyják a katonai szolgálat reformjáról szóló vitából. A Redaktionsnetzwerk Deutschlandnak azt mondta: 

Talán a szövetségi kormánynak először megfelelően kellene együttműködnie az érintettekkel, ahelyett, hogy belső koalíciós csetepatékba keveredne.

Hozzátette: „A folyamatos bizonytalanság biztosan nem fog nagyobb elfogadottsághoz vezetni a fiatalok körében. Már most is válságban vagyunk a gyermekek és fiatalok mentális egészsége terén.”

Európában továbbra is erőteljesen jelen van a háborús pszichózis. 

Ukrajna támogatásának a lehető legerősebbnek kell maradnia, mert csak így tud helytállni a harcban

 – közölte a NATO főtitkára Brüsszelben szerdán. Mark Rutte szerin a szövetség többet kell tegyen a NATO védelme érdekében például a drónberepülések megelőzésében. 

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke számára is Ukrajna az első.

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja

– közölte. A néppárti politikus szerint az ő három alapelve – Ukrajna-, jogállam- és Európa-pártiság – azok, amelyek mentén a politikai együttműködés megvalósítható. Ezzel azonban egyértelműen Ukrajna érdekeit helyezte a tagállamok érdekei elé, és szimbolikusan „vörös vonalat” húzott minden olyan erővel szemben, amely megkérdőjelezi ezt az irányt.

Borítókép: Rajna-vidék–Pfalz, Idar-Oberstein (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu