Mark RutteNATOUkrajnaPete HegsethEgyesült Államokorosz-ukrán háborúTrump

NATO-főtitkár: Ukrajna támogatása kiemelten fontos

Ukrajna támogatásának a lehető legerősebbnek kell maradnia, mert csak így tud helytállni a harcban – közölte a NATO főtitkára Brüsszelben szerdán.

Forrás: MTI2025. 10. 15. 11:05
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára Kijevben Fotó: Sergei Supinsky Forrás: AFP
Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és a létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben, írta az MTI. 

Mark Rutte
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (balra) kezet fog Mark Rutte NATO-főtitkárral a NATO központjában a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Elmondta: a tagállamok minisztereinek meg kell beszélniük azt is, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében például a drónberepülések megelőzésében.

– Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat – jelentette ki a NATO-főtitkár.

Elmondta, a katonai szövetség és az Európai Unió egy drónfal felállításában működik együtt, amely a tagországokat fogja védeni az esetleges drónbetörésektől.

– Biztosíthatom önöket, hogy az EU és a NATO együttműködése nagyon jó. Az Európai Bizottság és a katonai szövetség arra törekszik, hogy kihasználják a két szervezet erejét annak ellenére, hogy bizonyos erők megpróbálnak megosztani bennünket – fogalmazott Rutte, majd leszögezte: ezek az erők nem járnak sikerrel. Hozzátette: az EU-nak és a NATO-nak eltérő szerepe van. A NATO a katonai képességeket biztosítja, az EU pedig a belső piaca kiaknázása által gondoskodik arról, hogy a szükséges pénz rendelkezésre álljon.

 

Mark Rutte: Nem kell lelőni minden berepülő gépet

Kérdésre válaszolva közölte: nem ért egyet azzal a vélekedéssel, mely szerint ha egy orosz repülőgép, akár szándékosan, akár nem, belép a NATO légterébe, akkor mindenképpen le kell lőni. Véleménye szerint meg kell győződni arról, hogy az orosz légijármű fenyegetést jelent-e. Amennyiben fenyegetést jelent, mindent meg kell tenni a fenyegetés elhárítására. Ha azonban nem jelent fenyegetést, a NATO képességei lehetővé teszik, hogy a területére belépett repülőgépeket a légterén kívülre kísérje, világossá téve a rezsim számára, hogy hagyjon fel az ilyen tevékenységével – hangoztatta.

– Minden rendelkezésünkre áll, minden képességünk megvan ahhoz, hogy biztosítsuk a NATO légterének és minden négyzetméterének a védelmét – fogalmazott.

A NATO erős szövetség, sokkal erősebb, mint Oroszország – tette hozzá a beszédében a NATO-főtitkár.

US Defense Secretary Pete Hegseth (C), flanked by US Ambassador to NATO Matthew Whitaker (R), and NATO Secretary General Mark Rutte arrive prior to a NATO Ministers of Defence Summit at the NATO headquarters in Brussels on October 15, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete kíséretében, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára megérkezik a NATO védelmi minisztereinek csúcstalálkozójára. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminiszere a szövetséges országok azon friss kötelezettségvállalására emlékeztetve, amely szerint tíz éven belül a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, kijelentette: szükség van az elkötelezettség fokozására.

Ezek a kötelezettségvállalások hamarosan képességekké válnak – húzta alá Hegseth, majd hozzátette: ennek lényeges eleme, hogy az európai országok hozzájárulásával amerikai fegyverek kerülnek az ukrajnai harctérre, hogy békét hozzanak.

– Ha van valami, amit Trump elnök alatt tanultunk, az a béke aktív alkalmazása az erőn keresztül. Békét akkor érsz el, ha erős vagy. Nem akkor, ha erős szavakat használsz vagy ujjal mutogatsz. A békét akkor éred el, ha erős és valódi képességeid vannak, amelyeket az ellenfelek tiszteletben tartanak – fogalmazott.

Az Egyesült Államok azt várja, hogy egyre több ország egyre több fegyvert vásároljon tőle, és adományozzon katonai eszközöket az ukrajnai konfliktus békés lezárása érdekében –jelentette ki.

Az izraeli–palesztin békemegállapodásra utalva Hegseth közölte: a világ látja, hogy Amerikának olyan elnöke van, aki a békéért küzd, és támogatja azokat, akik az Egyesült Államok mellett állnak, és szintén a békéért küzdenek.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára Kijevben (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

