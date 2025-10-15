NATO-főtitkár: Ukrajna támogatása kiemelten fontos

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és a létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben, írta az MTI.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (balra) kezet fog Mark Rutte NATO-főtitkárral a NATO központjában a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Elmondta: a tagállamok minisztereinek meg kell beszélniük azt is, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében például a drónberepülések megelőzésében.

– Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat – jelentette ki a NATO-főtitkár.

Elmondta, a katonai szövetség és az Európai Unió egy drónfal felállításában működik együtt, amely a tagországokat fogja védeni az esetleges drónbetörésektől.

– Biztosíthatom önöket, hogy az EU és a NATO együttműködése nagyon jó. Az Európai Bizottság és a katonai szövetség arra törekszik, hogy kihasználják a két szervezet erejét annak ellenére, hogy bizonyos erők megpróbálnak megosztani bennünket – fogalmazott Rutte, majd leszögezte: ezek az erők nem járnak sikerrel. Hozzátette: az EU-nak és a NATO-nak eltérő szerepe van. A NATO a katonai képességeket biztosítja, az EU pedig a belső piaca kiaknázása által gondoskodik arról, hogy a szükséges pénz rendelkezésre álljon.

Mark Rutte: Nem kell lelőni minden berepülő gépet

Kérdésre válaszolva közölte: nem ért egyet azzal a vélekedéssel, mely szerint ha egy orosz repülőgép, akár szándékosan, akár nem, belép a NATO légterébe, akkor mindenképpen le kell lőni. Véleménye szerint meg kell győződni arról, hogy az orosz légijármű fenyegetést jelent-e. Amennyiben fenyegetést jelent, mindent meg kell tenni a fenyegetés elhárítására. Ha azonban nem jelent fenyegetést, a NATO képességei lehetővé teszik, hogy a területére belépett repülőgépeket a légterén kívülre kísérje, világossá téve a rezsim számára, hogy hagyjon fel az ilyen tevékenységével – hangoztatta.

– Minden rendelkezésünkre áll, minden képességünk megvan ahhoz, hogy biztosítsuk a NATO légterének és minden négyzetméterének a védelmét – fogalmazott.