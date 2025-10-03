A NATO főtitkára felemelte a hangját az észt miniszterelnökre

Rutte szerint a cikk túl gyakori használata gyengítheti a szerződés súlyát.

Egy forrás szerint Michallal szemben is felemelte a szavát, figyelmeztetve, hogy a NATO-nak óvatosan kell bánnia azzal, milyen gyakran kongatja meg a vészharangot

– írja a RBK Ukrajina.

Orosz MiG–31-esek az észt légtérben

Korábban Rutte felvette a kapcsolatot az észt kormányfővel, hogy megvitassák az orosz vadászgépek általi légtérsértést. Tallinn ennek nyomán konzultációkra hívta össze a szövetségeseket a NATO 4. cikke alapján.

Szeptember 19-én, péntek reggel három orosz MiG–31-es engedély nélkül lépett be az észt légtérbe Vaindloo szigete közelében.

A gépek mintegy 12 percen át tartózkodtak az észt légtérben, mielőtt olasz F–35-ösök elfogták őket.