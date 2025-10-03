Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

RutteMiG – 31Kristen MichalÉsztország

A NATO főtitkára felemelte a hangját az észt miniszterelnökre

Mark Rutte, a NATO főtitkára felemelte a hangját Kristen Michal észt miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen az orosz MiG–31-esek átrepülésére adott reakciók kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 7:21
Kristen Michal észt miniszterelnök Mark Rutte NATO-főtitkárral és Dick Schoof holland miniszterelnökkel Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A NATO főtitkára és az észt miniszterelnök között alakult ki nézeteltérés, miután Észtország alkalmazta a NATO-szerződés 4. cikkét, amely konzultációkat ír elő, ha egy tagország fenyegetve érzi a biztonságát.

A NATO főitkára, Mark Rutte felemelte a hangját az észt miniszterelnökre (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

Rutte szerint a cikk túl gyakori használata gyengítheti a szerződés súlyát. 

Egy forrás szerint Michallal szemben is felemelte a szavát, figyelmeztetve, hogy a NATO-nak óvatosan kell bánnia azzal, milyen gyakran kongatja meg a vészharangot

 – írja a RBK Ukrajina.

Orosz MiG–31-esek az észt légtérben 

Korábban Rutte felvette a kapcsolatot az észt kormányfővel, hogy megvitassák az orosz vadászgépek általi légtérsértést. Tallinn ennek nyomán konzultációkra hívta össze a szövetségeseket a NATO 4. cikke alapján.

Szeptember 19-én, péntek reggel három orosz MiG–31-es engedély nélkül lépett be az észt légtérbe Vaindloo szigete közelében.

A gépek mintegy 12 percen át tartózkodtak az észt légtérben, mielőtt olasz F–35-ösök elfogták őket.

Amint arról korábban beszámoltak, szeptemberben orosz támadó drónok több NATO-tagország – köztük Lengyelország és Románia – légterét is megsértették. Ezenfelül három orosz MiG–31-es vadászgép is behatolt az észt légtérbe.

Borítókép: Kristen Michal észt miniszterelnök Mark Rutte NATO-főtitkárral és Dick Schoof holland miniszterelnökkel (Fotó: AFP)

