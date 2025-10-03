A NATO főtitkára és az észt miniszterelnök között alakult ki nézeteltérés, miután Észtország alkalmazta a NATO-szerződés 4. cikkét, amely konzultációkat ír elő, ha egy tagország fenyegetve érzi a biztonságát.
A NATO főtitkára felemelte a hangját az észt miniszterelnökre
Mark Rutte, a NATO főtitkára felemelte a hangját Kristen Michal észt miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen az orosz MiG–31-esek átrepülésére adott reakciók kapcsán.
Rutte szerint a cikk túl gyakori használata gyengítheti a szerződés súlyát.
Egy forrás szerint Michallal szemben is felemelte a szavát, figyelmeztetve, hogy a NATO-nak óvatosan kell bánnia azzal, milyen gyakran kongatja meg a vészharangot
– írja a RBK Ukrajina.
Orosz MiG–31-esek az észt légtérben
Korábban Rutte felvette a kapcsolatot az észt kormányfővel, hogy megvitassák az orosz vadászgépek általi légtérsértést. Tallinn ennek nyomán konzultációkra hívta össze a szövetségeseket a NATO 4. cikke alapján.
Szeptember 19-én, péntek reggel három orosz MiG–31-es engedély nélkül lépett be az észt légtérbe Vaindloo szigete közelében.
A gépek mintegy 12 percen át tartózkodtak az észt légtérben, mielőtt olasz F–35-ösök elfogták őket.
További Külföld híreink
Amint arról korábban beszámoltak, szeptemberben orosz támadó drónok több NATO-tagország – köztük Lengyelország és Románia – légterét is megsértették. Ezenfelül három orosz MiG–31-es vadászgép is behatolt az észt légtérbe.
Borítókép: Kristen Michal észt miniszterelnök Mark Rutte NATO-főtitkárral és Dick Schoof holland miniszterelnökkel (Fotó: AFP)
