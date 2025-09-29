Egyesült KirályságOroszországNATOdrónlégtér

Nagy-Britannia drónfalat épít

Az Egyesült Királyság nagyszabású dróngyártási programba kezd, hogy „drónfalat” hozzon létre. A brit védelmi miniszter szerint az új, alacsony költségű repülőgépek a NATO keleti szárnyának biztonságát erősítik, és elrettentik Moszkvát a további provokációktól.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 2:04
Nagy-Britannia drónfalat épít, hogy megvédje Európát Oroszországtól
A londoni kormány Ukrajnával közösen indította el a Project Octopus nevű programot, amelynek keretében brit gyárakban néhány héten belül megkezdődik az elfogó drónok sorozatgyártása. Ezeket a szövetséges országok védelmében vetnék be, és a tervek szerint több ezer darabot szállítanak majd Ukrajnának is. A brit és ukrán fél közösen birtokolja a drónok szellemi tulajdonát, így a NATO más tagállamai is alkalmazhatják azokat.

John Healey brit védelmi miniszter szerint a drónok már bizonyították hatékonyságukat
John Healey brit védelmi miniszter szerint a drónok már bizonyították hatékonyságukat.

Orosz drónokat észleltek több európai ország légterében

A bejelentés hátterében az áll, hogy az utóbbi hetekben több európai ország légterében és katonai bázisai felett ismeretlen drónokat észleltek. 

Emiatt Nagy-Britannia már RAF Typhoon vadászgépeket is küldött a lengyel légtérbe, erődemonstrációként Moszkva felé.

John Healey brit védelmi miniszter a The Telegraphnak nyilatkozva úgy fogalmazott: 

A NATO készen áll arra, hogy Putyin agresszióját és behatolásait, legyenek azok szándékosak vagy meggondolatlanok, megakadályozza.

Szerinte a drónok már bizonyították hatékonyságukat az iráni gyártmányú Shahed típusú öngyilkos drónok ellen, miközben gyártásuk tizedannyiba kerül, mint más rendszereké.

A drónfal koncepciójáról pénteken európai védelmi miniszterek egyeztettek

A tervek szerint a határ mentén telepített, földről indítható drónok fogják megakadályozni az orosz gépek és rakéták behatolását. 

A rendszer hosszabb távon az Egyesült Királyság saját rakétavédelmének részévé is válhat, a kritikus infrastruktúrák és katonai létesítmények védelmében.

Mindezzel párhuzamosan Healey egy új, katonáknak elsőbbséget biztosító lakásépítési programot is bejelentett: akár 100 ezer otthon épülhet a következő években, amelyből több ezer már a jelenlegi parlamenti ciklus alatt elkészülhet. A projektekben a katonacsaládok és veteránok élveznek majd elsőbbséget.

Borítókép: Nagy-Britannia drónfalat épít, hogy megvédje Európát Oroszországtól (Fotó: AFP)

