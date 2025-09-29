Nagy-Britannia drónfalat épít

A londoni kormány Ukrajnával közösen indította el a Project Octopus nevű programot, amelynek keretében brit gyárakban néhány héten belül megkezdődik az elfogó drónok sorozatgyártása. Ezeket a szövetséges országok védelmében vetnék be, és a tervek szerint több ezer darabot szállítanak majd Ukrajnának is. A brit és ukrán fél közösen birtokolja a drónok szellemi tulajdonát, így a NATO más tagállamai is alkalmazhatják azokat.

John Healey brit védelmi miniszter szerint a drónok már bizonyították hatékonyságukat. Fotó: AFP

Orosz drónokat észleltek több európai ország légterében

A bejelentés hátterében az áll, hogy az utóbbi hetekben több európai ország légterében és katonai bázisai felett ismeretlen drónokat észleltek.

Lengyelország és Észtország légtérsértései,

a svédországi Karlskrona-szigeteknél felbukkanó azonosítatlan eszközök,

valamint a norvég és dán katonai létesítmények körül történt „hibrid” behatolások aggodalmat keltettek a térségben.

Emiatt Nagy-Britannia már RAF Typhoon vadászgépeket is küldött a lengyel légtérbe, erődemonstrációként Moszkva felé.