Drón repült a Karup légibázis közelébe

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este – közölte a dán rendőrség szombaton. Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A dán rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet.

Forrás: MTI2025. 09. 28. 4:03
Újabb drónincidens Dániában. Illusztráció. Forrás: AFP
A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

A dán hadsereg közleményben erősítette meg, hogy az elmúlt éjszaka folyamán több katonai létesítmény felett is drónokat figyeltek meg, köztük:

Flyvestation Skrydstrup Jütlandi Dragonyos Ezred kaszárnyája Holstebróban. 

A dán fegyveres erők a rendőrséggel együttműködve vizsgálják az ügyet, és releváns kapacitásokat állítottak szolgálatba a drónok azonosítására, nyomon követésére és kezelésére. A hadsereg hangsúlyozza: 

bizonyos körülmények között, a fenyegetés és a lehetséges következmények mérlegelése után, katonai létesítmények felett le is hozhatják (leszállíthatják / megsemmisíthetik) a drónokat.

Az egyes esetek pontos helyszínéről és időpontjáról a hadsereg nem közöl további részleteket, mivel az információk nyilvánosságra hozatala befolyásolhatná a folyamatban lévő vizsgálatokat és az operatív biztonságot.

 

A karupi bázis parancsnoka szerint nagyon szokatlan, hogy egy hétvégén három dróneset is legyen.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán kormányfő az ország infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak nevezte az esetet.

Borítókép: Újabb drónincidens Dániában - Illusztráció. (Fotó: AFP)

