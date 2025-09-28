Drón repült a Karup légibázis közelébe

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

Drón illusztráció

Forrás: AFP

A dán hadsereg közleményben erősítette meg, hogy az elmúlt éjszaka folyamán több katonai létesítmény felett is drónokat figyeltek meg, köztük:

Flyvestation Skrydstrup Jütlandi Dragonyos Ezred kaszárnyája Holstebróban.

A dán fegyveres erők a rendőrséggel együttműködve vizsgálják az ügyet, és releváns kapacitásokat állítottak szolgálatba a drónok azonosítására, nyomon követésére és kezelésére. A hadsereg hangsúlyozza:

bizonyos körülmények között, a fenyegetés és a lehetséges következmények mérlegelése után, katonai létesítmények felett le is hozhatják (leszállíthatják / megsemmisíthetik) a drónokat.

Az egyes esetek pontos helyszínéről és időpontjáról a hadsereg nem közöl további részleteket, mivel az információk nyilvánosságra hozatala befolyásolhatná a folyamatban lévő vizsgálatokat és az operatív biztonságot.

Forsvarets information om aktuelle dronehændelser over Danmark kan findes her:



The Danish Defence’s information on current drone incidents over Denmark can be found here: https://t.co/JLTMAuLl0I — Forsvaret (@forsvaretdk) September 25, 2025

A karupi bázis parancsnoka szerint nagyon szokatlan, hogy egy hétvégén három dróneset is legyen.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán kormányfő az ország infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak nevezte az esetet.

