Trump kidobná az uniós államot a NATO-ból

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felvetette, hogy a NATO-nak fontolóra kellene vennie Spanyolország kizárását a szövetségből az ország alacsony védelmi kiadásai miatt.

Donald Trump amerikai elnök (jobbra) és Alexander Stubb finn elnök találkozik az Ovális Irodában a Fehér Házban 2025. október 9-én Washingtonban (Fotó: AFP)

Volt egy lemaradó – Spanyolország. Fel kell hívni őket és megtudni, miért maradnak le

– mondta Trump a Finnország elnökével, Alexander Stubb-bal folytatott kétoldalú találkozón. Hozzátette:

Jól megy nekik is, sok olyan dolog miatt, amit mi csináltunk. Jól boldogulnak. Nincs mentségük erre, de rendben van. Talán ki kellene dobni őket a NATO-ból, őszintén szólva.

A NATO szövetségesek a júniusi csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy teljesítik Trump követelését, miszerint a GDP 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra. Ebből 3,5 százalék a katonai alapkiadásokra, 1,5 százalék pedig a tágabb értelemben vett biztonsági beruházásokra irányulna.

Spanyolország volt az egyetlen ország, amely elutasította a vállalást.

Trump kemény üzenetet küldött

Trump dicsérte Finnországot a katonai kiadások növeléséért, ami nagyrészt Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójára adott válasz volt.

Nagyszerűek voltatok ebben. Spanyolország nem volt az

– mondta Stubbnak a találkozón.

Kiemelte:

Spanyolország volt az egyetlen, aki nem tette meg, így azt hiszem, önöknek kell elkezdeniük beszélni Spanyolországgal.

Spanyolország a NATO egyik legkevesebbet költő tagja, 2023-ban a GDP kevesebb mint 1,2 százalékát fordította védelmi kiadásokra a szövetség adatai szerint. Pedro Sánchez miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, hogy országának csak a GDP 2,1 százalékát kell befektetnie védelmi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Azt kértem tőlük [a NATO-szövetségesektől], hogy 2 százalék helyett 5 százalékot fizessenek, és a legtöbben azt gondolták, hogy ez nem fog megtörténni, és gyakorlatilag egyhangúlag megtörtént

– mondta Trump a védelmi követelményeiről.

Borítókép: Katonai repülők (Fotó: AFP)