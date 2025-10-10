Donald TrumpFinnországalexander stubb

Trump megállapodott a finn elnökkel

Finn építésű tengeri jégtörők amerikai megvásárlásáról állapodott meg Donald Trump amerikai és Alexander Stubb finn elnök csütörtökön Washingtonban, valamint az orosz-ukrán háború lezárásának esélyéről is tárgyalt.

Forrás: MTI2025. 10. 10. 0:59
Alexander Stubb és Donald Trump Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A két államfő Fehér Házban tartott kétoldalú megbeszélésének nyilvános részén Donald Trump hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nagy szüksége van hajókra. Donald Trump beszélt arról a szándékáról is, hogy az Izrael és a Hamász közötti megállapodást követően az ukrajnai háború lezárását szeretné elérni. 

Ismét elismerte, hogy az orosz–ukrán konfliktus lezárását sokkal egyszerűbb feladatnak gondolta.

Az amerikai elnök kérdésre válaszolva kifejtette, nagyon kis esélyt lát arra, hogy Oroszország megtámadná Finnországot, de NATO szövetségesként egy ilyen esetben az Egyesült Államok segítséget nyújtana.

Alexander Stubb finn elnök gratulált az amerikai elnöknek a gázai alku létrejöttéhez, amit a diplomácia legjavának nevezett. Egyben hozzátette, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása a következő nagy feladat, ugyanakkor úgy vélte, hogy jelenleg Oroszország nincs jó helyzetben sem katonai, sem gazdasági értelemben.

A finn államfő meggyőződését fejezte ki, hogy a hajóvásárlásról szóló finn–amerikai üzleti megállapodás erősíti a kétoldalú kapcsolatokat.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a megállapodás kapcsán megjegyezte, hogy az munkahelyeket teremt országában, aminek gazdasága megszenvedi az orosz–ukrán háborút a befektetések elmaradása révén, valamint az Oroszországgal szomszédos határ teljes zárlata miatt.

Borítókép: Donald Trump és Alexander Stubb (Fotó: AFP)

