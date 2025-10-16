Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

MerzNémetországEurópai Bizottságbéketerv

Merz: Erő kell a békéhez

Az Európai Uniónak tanulnia kell Donald Trump amerikai elnök gázai béketervéből és sokkal határozottabban kell fellépnie globális téren – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a német szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) elmondott, a külpolitikáról szóló beszédében.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, X, Youtube2025. 10. 16. 11:57
Merz: EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért. Fotó: HALIL SAAYARKAYA Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német kancellár úgy fogalmazott: „a békét bizonytalanná teszi a gyengeség.” Így idézte Merz szavait a Die Welt.  

Friedrich Merz német kancellár a német szövetségi parlament alsóházában külpolitikai beszámolót tartott.
 Friedrich Merz német kancellár a német szövetségi parlament alsóházában külpolitikai beszámolót tartott
Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Merz tájékoztatta továbbá a törvényhozókat a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozóról is, amelyen hétfőn hivatalosan is aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást, és hangsúlyozta: a politikai tettek hoznak változást a világba, „jó vagy rossz irányba”. „Hétfő óta megújult a remény a térség valódi, tartós békéjére” – tette hozzá.

Mint mondta, a csúcs egyúttal lehetőséget jelentett Európa számára, hogy szembenézzen saját felelősségével és eltökéltebben lépjen fel. „Európának sokkal határozottabban kell kiaknáznia lehetőségeit és a világ jobbá tétele érdekében kell használnia erejét” – húzta alá.

Friedrich Merz üdvözölte Donald Trump amerikai elnök gázai béketervét, és azt nevezte az eddigi legjobb esélynek a közel három éve tartó konfliktus lezárására.

Rámutatott azonban arra is, hogy az EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért. „A szabadságban a béke csak akkor valósulhat meg, ha azt gazdasági és politikai erő, elszántság, valamint katonai képességek támasztják alá” – szögezte le Merz.

Borítókép: Merz: Az EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért (Fotó: AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.