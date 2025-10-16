Merz: Erő kell a békéhez

A német kancellár úgy fogalmazott: „a békét bizonytalanná teszi a gyengeség.” Így idézte Merz szavait a Die Welt.

Friedrich Merz német kancellár a német szövetségi parlament alsóházában külpolitikai beszámolót tartott

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Merz tájékoztatta továbbá a törvényhozókat a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozóról is, amelyen hétfőn hivatalosan is aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást, és hangsúlyozta: a politikai tettek hoznak változást a világba, „jó vagy rossz irányba”. „Hétfő óta megújult a remény a térség valódi, tartós békéjére” – tette hozzá.

The EU and Ukraine would jointly determine which materiel is procured. Such a comprehensive programme must also help to strengthen and expand the European defence industry. That would serve both our collective security and European sovereignty. 7/8 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 25, 2025

Mint mondta, a csúcs egyúttal lehetőséget jelentett Európa számára, hogy szembenézzen saját felelősségével és eltökéltebben lépjen fel. „Európának sokkal határozottabban kell kiaknáznia lehetőségeit és a világ jobbá tétele érdekében kell használnia erejét” – húzta alá.

Friedrich Merz üdvözölte Donald Trump amerikai elnök gázai béketervét, és azt nevezte az eddigi legjobb esélynek a közel három éve tartó konfliktus lezárására.

Rámutatott azonban arra is, hogy az EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért. „A szabadságban a béke csak akkor valósulhat meg, ha azt gazdasági és politikai erő, elszántság, valamint katonai képességek támasztják alá” – szögezte le Merz.

Borítókép: Merz: Az EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért (Fotó: AFP)