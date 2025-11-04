Zelenszkij nem békét akar, hanem háborút hozni Európára, béketervről sem tud

Bloomberg értesülései szerint a terv része lehet az Oroszország által elhurcolt ukrán gyerekek visszaadása, a hadifoglyok cseréje, az orosz háborús jóvátétel, valamint biztonsági garanciák biztosítása Ukrajnának.

A lényeges kérdés, hogy én, mint Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez minden kérdésre választ ad

– fogalmazott Zelenszkij az újságírók előtt.

Hozzátette, többféle európai elképzelés és javaslat létezik a békés rendezésről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a békefolyamat bármely további lépését egyeztetni kell az Egyesült Államokkal – számolt be a The Kyiv Independent.