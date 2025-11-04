Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy még nem találkozott egy egyértelmű európai béketervvel az orosz–ukrán háború lezárására, bár elmondása szerint több javaslat is napirenden van – számolt be róla november 3-án az Ukrinform. A kijelentés azután hangzott el, hogy hírek láttak napvilágot egy olyan, Kijev és európai partnerei által kidolgozott, 12 pontos békeindítványról, amely a konfliktus lezárását célozná – írja az Origo.
Zelenszkij nem békét akar, hanem háborút hozni Európára, béketervről sem tud
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint továbbra sincs egyértelmű európai béketerv az orosz–ukrán háború lezárására, jóllehet több javaslat is napirenden van. Közben egyre inkább megfogalmazódik a tény, hogy Zelenszkij politikai céljai nem a béketeremtés irányába mutatnak, hanem az ukrán államfő a konfliktus európai kiterjesztését tartja szem előtt. Egy ilyen forgatókönyv azonban beláthatatlan következményekkel járna az egész kontinensre nézve.
Bloomberg értesülései szerint a terv része lehet az Oroszország által elhurcolt ukrán gyerekek visszaadása, a hadifoglyok cseréje, az orosz háborús jóvátétel, valamint biztonsági garanciák biztosítása Ukrajnának.
A lényeges kérdés, hogy én, mint Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez minden kérdésre választ ad
– fogalmazott Zelenszkij az újságírók előtt.
Hozzátette, többféle európai elképzelés és javaslat létezik a békés rendezésről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a békefolyamat bármely további lépését egyeztetni kell az Egyesült Államokkal – számolt be a The Kyiv Independent.
Miközben Ukrajna, az Egyesült Államok és európai szövetségeseik a jelenlegi frontvonalak mentén elrendelt tűzszünetet sürgették, Moszkva visszautasította ezt, és azt követelte, hogy Ukrajna adja át számára a teljes Donbász régiót. Oroszország jelenleg az ukrán terület mintegy 20 százalékát tartja megszállva, és támadó hadműveletei Ukrajna keleti részén, a stratégiai fontosságú Donyecki területen összpontosulnak.
Zelenszkij elmondása szerint jelenleg tanácsadói egyeztetések zajlanak, több megbeszélés is folyamatban van, de még nincs kész, egyértelmű terv az asztalon.
Hozzátette, eddig senkinek sem sikerült rábírnia Oroszországot, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.
Korábban, október 26-án az elnök arról beszélt, hogy Ukrajna és szövetségesei hamarosan megkezdik egy tűzszüneti terv kidolgozását, részletek nélkül.
A nyugati országok eközben fokozzák a gazdasági nyomást Oroszországon: az EU bejelentette a 19. szankciós csomagját, míg az Egyesült Államok újabb büntetőintézkedéseket vezetett be többek között a Lukoil és a Rosznyeft energiacégekkel szemben.
Ukrajna emellett hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták átadását is sürgette, döntő lépésként a tűzszünet felé való elmozdulás érdekében, ám Trump közölte: egyelőre nem fontolja meg ennek lehetőségét.
Mint arról korábban írtunk, Andrzej Duda volt lengyel elnök elismerte, hogy Volodimir Zelenszkij igyekezett belerángatni Lengyelországot az Oroszországgal folytatott háborúba.
A kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit bevonjanak a konfliktusba
– fogalmazott Duda.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Egyre több jel mutat arra, hogy a világ a háború felé tart
Minden nap közelebb kerülünk a világháború réméhez.
Tizenkét órán át küzdöttek érte, nem élte túl a római toronyomlást a munkás + videó
Az áldozat a mentés során végig beszélt a tűzoltókkal és a mentőkkel.
Tisza-adatszivárgás: Szijjártó Péter szerint történelmi botrány
A Tisza Párt magyar állampolgárok százezreit sodorta veszélybe.
„Nein, danke!“ – A német TikTok-generáció lázad a sorkatonaság ellen
A német fiatalok egyértelműen elutasítják a háborúpárti politikát.
