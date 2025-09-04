Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba

Andrzej Duda akkori lengyel elnök és Mateusz Morawiecki akkori miniszterelnök közlése szerint a Przewodówban becsapódott rakéta nagy valószínűséggel az ukrán légvédelem által egy orosz lövedékre kilőtt rakéta volt.

Az ukrán fél azonban kezdettől fogva azt állította, hogy Oroszország támadta a lengyel területet.

Duda: Zelenszkij be akarta vonni Lengyelországot a háborúba

A Do Rzeczy beszámolója szerint Andrzej Duda Bogdan Rymanowski interjújában elismerte: Ukrajna valóban megpróbálta bevonni Lengyelországot az Oroszországgal vívott háborúba.

„Zelenszkij elnök felhívta Önt? Mondhatjuk, hogy nyomást gyakorolt Lengyelországra, hogy azonnal jelentse ki: orosz rakéta csapódott be?” – kérdezte az újságíró.

„Mondhatjuk így” – felelte Duda.

„És meglepte ez akkoriban?” – firtatta Rymanowski.

„Nem” – válaszolta az egykori elnök.

„Nem érezte ezt kísérletnek arra, hogy Lengyelországot belerángassák a háborúba?” – kérdezte az újságíró.

„De, annak láttam” – ismerte el Duda.

„És mit válaszolt erre?” – firtatta a riporter.

Semmit. Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit belerángassanak a háborúba. Ez nyilvánvaló, hiszen ez áll az érdekükben. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne bevonni a harcokba. Egyértelmű, hogy olyan szövetségeseket keresnek, akik aktívan harcolnának az oroszok ellen az ő oldalukon. Ez az első naptól fogva így van

– mondta a volt elnök.