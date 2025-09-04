A Przewodówban történt tragédia ügyében zajló nyomozás mindmáig nem zárult le, mivel Ukrajna nem működik együtt. Mint ismert, 2022. november 15-én egy ukrán rakéta csapódott be a Lublin közelében fekvő Przewodówban, nem messze a lengyel–ukrán határtól. A robbanás két lengyel állampolgár életét oltotta ki. Ugyanezen a napon Oroszország nagyszabású bombázásokat hajtott végre ukrán területeken – írja az Origo.
Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba
Andrzej Duda volt lengyel elnök elismerte, hogy Volodimir Zelenszkij igyekezett belerángatni Lengyelországot az Oroszországgal folytatott háborúba. „A kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit bevonjanak a konfliktusba” – fogalmazott Duda. Úgy tűnik, a magyar álláspontot immár a lengyelek is megerősítik.
Andrzej Duda akkori lengyel elnök és Mateusz Morawiecki akkori miniszterelnök közlése szerint a Przewodówban becsapódott rakéta nagy valószínűséggel az ukrán légvédelem által egy orosz lövedékre kilőtt rakéta volt.
Az ukrán fél azonban kezdettől fogva azt állította, hogy Oroszország támadta a lengyel területet.
Duda: Zelenszkij be akarta vonni Lengyelországot a háborúba
A Do Rzeczy beszámolója szerint Andrzej Duda Bogdan Rymanowski interjújában elismerte: Ukrajna valóban megpróbálta bevonni Lengyelországot az Oroszországgal vívott háborúba.
„Zelenszkij elnök felhívta Önt? Mondhatjuk, hogy nyomást gyakorolt Lengyelországra, hogy azonnal jelentse ki: orosz rakéta csapódott be?” – kérdezte az újságíró.
„Mondhatjuk így” – felelte Duda.
„És meglepte ez akkoriban?” – firtatta Rymanowski.
„Nem” – válaszolta az egykori elnök.
„Nem érezte ezt kísérletnek arra, hogy Lengyelországot belerángassák a háborúba?” – kérdezte az újságíró.
„De, annak láttam” – ismerte el Duda.
„És mit válaszolt erre?” – firtatta a riporter.
Semmit. Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit belerángassanak a háborúba. Ez nyilvánvaló, hiszen ez áll az érdekükben. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne bevonni a harcokba. Egyértelmű, hogy olyan szövetségeseket keresnek, akik aktívan harcolnának az oroszok ellen az ő oldalukon. Ez az első naptól fogva így van
– mondta a volt elnök.
Az FBI igazgatója: Zelenszkij hazudott Przewodów ügyében
Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója az Epoch Timesnak adott interjúban felidézte a przewodówi robbanást, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta két ember életét követelte lengyel területen.
Az FBI vezetője szerint az ukrán elnök nem vállalta a felelősséget a tragédiáért, ami szerinte hitelességének hiányát mutatja. Patel kifogásolta azt is, hogy Zelenszkij nem biztosított átláthatóságot az amerikai támogatások felhasználásáról.
Egyszerűen nem bízhatunk teljes mértékben egy vezetőben, akinek 100 milliárd dollárt adunk, majd azt halljuk tőle: nem fogom elárulni, mire költöttem a pénzt
– fogalmazott Patel.
Borítókép: 2022. november 17-én rakétatámadás történt Przewodówban (AFP)
