Zelenszkij bajban, az ukránok sem a háborút, sem őt nem támogatják

A felmérés eredményei szerint 82 százaléknyi ukrán úgy véli, hogy a párbeszéd jelenti a reális utat a konfliktus lezárására. A megkérdezettek 62 százaléka nemzetközi közvetítők bevonásával képzeli el a béketárgyalásokat, 20 százalék pedig közvetlen párbeszédet folytatna Oroszországgal – írja a vesti.ru cikke alapján az Origo.

Néhány napja egy 2 éves kislány és a 24 éves anyja halt meg az orosz–ukrán háborúban (Fotó: GENYA SAVILOV / AFP)

Mindössze 11 százalék mondta azt, hogy kizárólag a katonai út vezethet sikerre, és a harcokat addig kell folytatni, amíg minden elveszített területet vissza nem szereznek.

A közvélemény-kutatást augusztus 21. és 23. között végezték telefonos interjúk formájában, 1600 ember megkérdezésével. A hibahatár 2,5 százalék volt – közölték.