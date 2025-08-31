háborúbékeharcOroszországUkrajnalakosságorosz-ukrán háború

Zelenszkij bajban, az ukránok sem a háborút, sem őt nem támogatják

Az ukrán lakosság többsége béketárgyalások útján vetne véget a háborúnak – derült ki a Rating csoport legfrissebb felméréséből. A válaszadók 59 százaléka a harcok beszüntetése és a tárgyalások megkezdése mellett tette le a voksát, míg mindössze 33 százalékuk tartaná helyesnek a háború folytatását. Volodimir Zelenszkij pozíciója is veszélybe került.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 20:31
Temetés az orosz-ukrán háború alatt Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felmérés eredményei szerint 82 százaléknyi ukrán úgy véli, hogy a párbeszéd jelenti a reális utat a konfliktus lezárására. A megkérdezettek 62 százaléka nemzetközi közvetítők bevonásával képzeli el a béketárgyalásokat, 20 százalék pedig közvetlen párbeszédet folytatna Oroszországgal – írja a vesti.ru cikke alapján az Origo.

ukrán
Néhány napja egy 2 éves kislány és a 24 éves anyja halt meg az orosz–ukrán háborúban (Fotó: GENYA SAVILOV / AFP)

Mindössze 11 százalék mondta azt, hogy kizárólag a katonai út vezethet sikerre, és a harcokat addig kell folytatni, amíg minden elveszített területet vissza nem szereznek.

A közvélemény-kutatást augusztus 21. és 23. között végezték telefonos interjúk formájában, 1600 ember megkérdezésével. A hibahatár 2,5 százalék volt – közölték.

Moszkva többször jelezte, hogy kész a békés rendezésre, de a Kreml szerint Kijev részéről hiányzik a nyitottság a tárgyalásokra

 – fogalmaz a lap.

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna brit nagykövete és az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) korábbi főparancsnoka eközben megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőt a népszerűségi rangsorban – ez szintén kiderült a felmérés során.

Borítókép: Temetés az orosz–ukrán háború alatt (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegészségügy

A csodálatos Nyugat és az egészségügy

Bayer Zsolt avatarja

Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu