Zelenszkij bajban, az ukránok sem a háborút, sem őt nem támogatják

A felmérés eredményei szerint 82 százaléknyi ukrán úgy véli, hogy a párbeszéd jelenti a reális utat a konfliktus lezárására. A megkérdezettek 62 százaléka nemzetközi közvetítők bevonásával képzeli el a béketárgyalásokat, 20 százalék pedig közvetlen párbeszédet folytatna Oroszországgal – írja a vesti.ru cikke alapján az Origo.
Mindössze 11 százalék mondta azt, hogy kizárólag a katonai út vezethet sikerre, és a harcokat addig kell folytatni, amíg minden elveszített területet vissza nem szereznek.
A közvélemény-kutatást augusztus 21. és 23. között végezték telefonos interjúk formájában, 1600 ember megkérdezésével. A hibahatár 2,5 százalék volt – közölték.