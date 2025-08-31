Durva agymenés: Magyarországot és Amerikát a náci Németországgal mossa össze az egyetem professzora

Daniel Ziblatt, a Harvard Egyetem professzora és a Foreign Affairs szerzője a napokban megjelent cikkében a Weimari Köztársaság példájára hivatkozva Magyarországot és az Egyesült Államokat a náci Németországgal próbálta összehasonlítani.

Daniel Ziblatt, a Harvard Egyetem professzora és a Foreign Affairs újságírója Fotó: JANINE SCHMITZ / Photothek

Az újságíró szerint a demokratikus intézmények jelenleg hasonló veszélyekkel szembesülnek, mint az 1930-as évek Németországában, amikor Hitler hatalomra jutott.

Egy ilyen pillanatban, amikor a demokrácia a világ több pontján – köztük Magyarországon, Indiában, Törökországban és az Egyesült Államokban – visszaszorulóban van, jusson eszünkbe: a demokrácia gyakran lassan, fokozatosan tűnik el, mert azok, akiknek meg kellene védeniük, megadják magukat

– írta.

A szerző részletesen elemzi a weimari köztársaság összeomlását, a konzervatív politikai vezetők hibás döntéseit, és azt, hogyan tettek lehetővé egy diktatúra kialakulását. Ebből a történelmi elemzésből Ziblattnak sikerült arra a következtetésre jutni, hogy a politikai helyzet Magyarországon és az Egyesült Államokban hasonló mechanizmusok szerint fejlődhet.

