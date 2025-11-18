Rendkívüli

Igent mondtak Trump béketervére

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az Egyesült Államok határozati javaslatát a gázai béketervről.

Forrás: MTI2025. 11. 18. 9:04
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Win McNamee Forrás: Getty Images/AFP
Gáza béketerve kapcsán a testület tagállamai közül 13 képviselője igennel szavazott, míg Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban és nem élt vétójogával, írja az MTI. 

Gáza
Képviselők szavaznak a határozattervezetről az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén (Fotó: XINHUA/AFP/Zhang Fengguo)

Gázai béketerv

Az Egyesült Államok annak érdekében terjesztette elő a határozati javaslatot, hogy nemzetközi legitimációt nyerjen Donald Trump elnök 20 pontból álló béketervének végrehajtása, ami a gázai tűzszünetet követően több lépésben a teljes béke megteremtését, a Gázai övezet újjáépítését célozza a közel-keleti térség egészének stabilitása érdekében. A terv része egy nemzetközi testület felállítása a békefolyamat felügyeletére.

Donald Trump elnök a New York-i idő szerint hétfő esti szavazás után közösségi oldalán fejezte ki örömét. „Gratulálok a világnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hihetetlen szavazásához, percekkel ezelőtt, amiben elismerte és támogatta a Béketestületet!”– fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, hogy a testületet ő vezeti majd „a világ legerősebb és leginkább tisztelt” vezetőinek oldalán.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 17: U.S. President Donald Trump delivers remarks at the McDonalds Impact Summit at the Westin DC Downtown on November 17, 2025 in Washington, DC. Trump spoke on the economy and highlighted his One Big Beautiful Bill Act, including its provisions for tax breaks on tips and overtime as he addressed the group of McDonalds restaurant franchise owners. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)

A 20 pontos béketerv első szakaszának részeként lépett életbe októberben tűzszünet, aminek nyomán jórészt megálltak a 2023. október 7-e óta tartó harcok a Hamász és az izraeli haderő között. A Biztonsági Tanács által elfogadott határozatban szerepel a Gázai övezet átmeneti irányításával megbízott úgynevezett Béketestület megalakítása, valamint a Gázai övezet biztonságának megteremtéséért felelős átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erők (International Stabilization Force - ISF) létrehozása.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ISF-et „a békefenntartók erős koalíciójának” nevezte, amely tagjainak egy részét muszlim többségű országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán és mások adják.

A Gázáról szóló határozat elfogadása és megvalósítása a várakozások szerint szerepel Donald Trump elnök és Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia koronahercege keddi találkozójának napirendjén.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
