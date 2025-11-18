Gáza béketerve kapcsán a testület tagállamai közül 13 képviselője igennel szavazott, míg Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban és nem élt vétójogával, írja az MTI.
Igent mondtak Trump béketervére
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az Egyesült Államok határozati javaslatát a gázai béketervről.
Gázai béketerv
Az Egyesült Államok annak érdekében terjesztette elő a határozati javaslatot, hogy nemzetközi legitimációt nyerjen Donald Trump elnök 20 pontból álló béketervének végrehajtása, ami a gázai tűzszünetet követően több lépésben a teljes béke megteremtését, a Gázai övezet újjáépítését célozza a közel-keleti térség egészének stabilitása érdekében. A terv része egy nemzetközi testület felállítása a békefolyamat felügyeletére.
Donald Trump elnök a New York-i idő szerint hétfő esti szavazás után közösségi oldalán fejezte ki örömét. „Gratulálok a világnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hihetetlen szavazásához, percekkel ezelőtt, amiben elismerte és támogatta a Béketestületet!”– fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, hogy a testületet ő vezeti majd „a világ legerősebb és leginkább tisztelt” vezetőinek oldalán.
A 20 pontos béketerv első szakaszának részeként lépett életbe októberben tűzszünet, aminek nyomán jórészt megálltak a 2023. október 7-e óta tartó harcok a Hamász és az izraeli haderő között. A Biztonsági Tanács által elfogadott határozatban szerepel a Gázai övezet átmeneti irányításával megbízott úgynevezett Béketestület megalakítása, valamint a Gázai övezet biztonságának megteremtéséért felelős átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erők (International Stabilization Force - ISF) létrehozása.
Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ISF-et „a békefenntartók erős koalíciójának” nevezte, amely tagjainak egy részét muszlim többségű országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán és mások adják.
A Gázáról szóló határozat elfogadása és megvalósítása a várakozások szerint szerepel Donald Trump elnök és Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia koronahercege keddi találkozójának napirendjén.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó
Magyarország továbbra is a béke pártján áll.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Egyre több jel utal arra, hogy Andrij Jermak külön hatalmi központot épített ki Kijevben.
Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások
Fordulat Kijevben?
Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal
„Harcban kipróbált” hadseregről álmodik a háborúpárti vezető.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó
Magyarország továbbra is a béke pártján áll.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Egyre több jel utal arra, hogy Andrij Jermak külön hatalmi központot épített ki Kijevben.
Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások
Fordulat Kijevben?
Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal
„Harcban kipróbált” hadseregről álmodik a háborúpárti vezető.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!