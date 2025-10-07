túszHamászbéketervTrump

Trump bizakodó a béketervvel kapcsolatban

Az Egyesült Államok által javasolt gázai béketerv véglegesítését célzó közvetett tárgyalások kedden folytatódnak Egyiptomban. Donald Trump amerikai elnök szerint „nagyon jó esély" van egy tartós megállapodásra. A megbeszélések középpontjában az izraeli túszok szabadon bocsátása és palesztin foglyok cseréje áll, miközben a Hamász részben elfogadta a javaslatokat, de kulcsfontosságú kérdésekben még nem született egyetértés. A tárgyalások a 2023. október 7-i Hamász-támadás második évfordulóján zajlanak, amely során 1200 izraeli vesztette életét.

Kozma Zoltán
2025. 10. 07. 6:11
Donald Trump, amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok által javasolt gázai béketerv véglegesítését célzó közvetett tárgyalások kedden folytatódnak Egyiptomban. A megbeszélések fókuszában az izraeli túszok szabadon bocsátása és palesztin foglyok cseréje áll. Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott a béketervről.

Trump béketerve elhozhatja a túszok hazatérését (Fotó: AFP)
Nagyon jó esélyünk van egy tartós megállapodás megkötésére

 – mondta a Fehér Házban Trump.

Trump béketerve elhozhatja a túszok hazatérését

A tárgyalások a 2023. október 7-i Hamász-támadás második évfordulóján zajlanak, amely során 1200 izraeli vesztette életét és 251 túszt ejtettek. Az izraeli válaszcsapások következtében a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 67 160 palesztin halt meg, köztük 18 000 gyermek.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szerint Trump terve „lehetőséget kínál, amelyet meg kell ragadni e tragikus konfliktus lezárására".

A 20 pontos terv azonnali tűzszünetet és 48 túsz szabadon bocsátását irányozza elő, cserébe több száz gázai fogoly elengedéséért. A terv kimondja, hogy a Hamásznak nem lehet szerepe Gáza irányításában.

A Hamász részben elfogadta a javaslatokat, de nem reagált néhány kulcsfontosságú követelésre, mint a leszerelés és a gázai kormányzásból való kizárás.

Trump sürgette a feleket: 

Gyorsan kell haladni.

Hozzátette: 

A Hamász olyan dolgokba egyezett bele, amelyek nagyon fontosak.

Az első megbeszélések hétfő este pozitív légkörben zárultak, és kedden folytatódnak. 

Sir Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke az évforduló alkalmából kiadott nyilatkozatában megerősítette a terv iránti támogatását, mondván: 

Üdvözöljük az Egyesült Államok közel-keleti béketeremtésre irányuló kezdeményezését, és ez a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy elérkezzen az a nap, amikor Izrael minden gyermeke békében élhet palesztin szomszédai mellett, biztonságban és védelemben.

Egy magas rangú izraeli biztonsági forrás azt nyilatkozta, hogy a tárgyalások kezdetben csak a túszok szabadon bocsátására fognak összpontosítani, és a Hamásznak néhány napot adnak ennek a szakasznak a befejezésére.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

