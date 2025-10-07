Trump bizakodó a béketervvel kapcsolatban

Az Egyesült Államok által javasolt gázai béketerv véglegesítését célzó közvetett tárgyalások kedden folytatódnak Egyiptomban. A megbeszélések fókuszában az izraeli túszok szabadon bocsátása és palesztin foglyok cseréje áll. Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott a béketervről.

Trump béketerve elhozhatja a túszok hazatérését (Fotó: AFP)

Nagyon jó esélyünk van egy tartós megállapodás megkötésére

– mondta a Fehér Házban Trump.

Trump béketerve elhozhatja a túszok hazatérését

A tárgyalások a 2023. október 7-i Hamász-támadás második évfordulóján zajlanak, amely során 1200 izraeli vesztette életét és 251 túszt ejtettek. Az izraeli válaszcsapások következtében a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 67 160 palesztin halt meg, köztük 18 000 gyermek.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szerint Trump terve „lehetőséget kínál, amelyet meg kell ragadni e tragikus konfliktus lezárására".

A 20 pontos terv azonnali tűzszünetet és 48 túsz szabadon bocsátását irányozza elő, cserébe több száz gázai fogoly elengedéséért. A terv kimondja, hogy a Hamásznak nem lehet szerepe Gáza irányításában.

A Hamász részben elfogadta a javaslatokat, de nem reagált néhány kulcsfontosságú követelésre, mint a leszerelés és a gázai kormányzásból való kizárás.

Trump sürgette a feleket: