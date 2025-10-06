Macronnak vége?

Sokat elmond a politikai káoszról, amibe Emmanuel Macron francia elnök navigálta bele országát, hogy az Ötödik Köztársaság öt legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke közül négyet Macron nevezett ki – mutat rá Gavin Mortimer brit író a The Telegraph brit napilap hasábjain megjelent cikkében, Sebastien Lecornu lemondására reagálva.

Marine Le Pen a választások kiírását látja a Macron okozta politikai válság megoldásának (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, Lecornu mindössze 27 napnyi országlás után dobta be a törülközőt, ami a legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökké teszi az Ötödik Köztársaság történetében.

A korábbi védelmi miniszter szinte teljes egészében a szeptemberben megbukott kormány tagjait nevezte ki kormányába. A baloldali pártok és Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése egyaránt felháborodásukat fejezték ki, és ígéretet tettek Lecornu koalíciójának megbuktatására, ahogyan azt Francois Bayrou kormányával is tették. Végül Lecornu kormányának bemutatása után mindössze tizenkét órával beadta lemondását.

Lecornu azzal indokolta lemondását, hogy végképp ellehetetlenült a költségvetés elfogadása. Elmondása szerint képtelen volt konszenzust teremteni a Franciaország hatalmas adósságának csökkentését célzó költségvetés elfogadásához, amiért a pártok magatartását okolta.

Azonban Mortimer szerint a valóság az, hogy a jelenlegi válság egyértelműen Macron politikájának kudarcát tükrözi.

A francia közvélemény is egyre inkább elfordul az elnöktől. Macron támogatottsága mindössze 16 százalékos, és a franciák kétharmada követeli lemondását. Ez a vélemény már nem csak a baloldali ellenzék körében jellemző, hanem a Nemzeti Tömörülésben és a jobbközép A Köztársaságiak egyes tagjai között is.

Franciaország érdekében Emmanuel Macronnak terveznie kellene lemondását, hogy megóvja az intézményeket és megtörje a patthelyzetet

– fogalmazott a kialakult helyzettel kapcsolatban David Lisnard, Cannes polgármestere.

Marine Le Pen újabb parlamenti választásokat sürget.

Elértünk az út végére

– jelentette ki.

Mortimer szerint azonban egy új választás könnyen vezethet egy újabb megosztott és így működésképtelen parlament létrejöttéhez.

Macron 2017-es megválasztásakor ígéretet tett arra, hogy odafigyel a francia nép haragjára és aggodalmára. Az azóta eltelt nyolc év alatt azonban a helyzet csak romlott, az ország gazdaságilag és társadalmilag is rosszabb helyzetbe került. Macron ellentmondásos centrista politikáját a franciák többsége egyértelműen elutasítja – hívja fel a figyelmet Mortimer.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)