Politikai válság: 12 óra után lemondott a francia miniszterelnök

Lemondott Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és kormánya hétfőn, mindössze néhány órával azután, hogy a kormányfő kinevezte kabinetjének tagjait – közölte Emmanuel Macron francia elnök hivatala egy közleményben.

Távozik a francia miniszterelnök (Fotó: AFP)

Macron elfogadta a lemondását

– áll a közleményben.

Jordan Bardella eközben felszólította Emmanuel Macront a Nemzetgyűlés feloszlatására. Percekkel Sébastien Lecornu lemondása után a Nemzeti Tömörülés reakciója is megérkezett. A párt elnöke, Jordan Bardella felszólította Emmanuel Macront, hogy ismét oszlassa fel a Nemzetgyűlést, és küldje vissza a franciákat az urnákhoz.

A Nemzeti Tömörülés készen áll majd arra, hogy vállalja a felelősségét

– jelentette ki.

A 39 éves Lecornu Macron ötödik miniszterelnöke volt 2022-es újraválasztása óta. Miután benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, Sébastien Lecornu 10.45-kor nyilatkozatot tesz Matignon-ban.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) hallgatja Sebastien Lecornu-t (Fotó: AFP)