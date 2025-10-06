Sébastien LecornuJordan BardellaNemzetgyűlésNemzeti Tömörülés

Politikai válság: 12 óra után lemondott a francia miniszterelnök

Lemondott a francia miniszterelnök és a kormány. Az új kormányt kevesebb mint tizenkét órával a lemondása előtt nevezték ki.

Kozma Zoltán
2025. 10. 06. 10:09
Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) hallgatja Sebastien Lecornu-t (Fotó: AFP)
Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) hallgatja Sebastien Lecornu-t (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lemondott Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és kormánya hétfőn, mindössze néhány órával azután, hogy a kormányfő kinevezte kabinetjének tagjait – közölte Emmanuel Macron francia elnök hivatala egy közleményben.

Távozik a francia miniszterelnök (Fotó: AFP)
Távozik a francia miniszterelnök (Fotó: AFP)

Macron elfogadta a lemondását

 – áll a közleményben.

Jordan Bardella eközben felszólította Emmanuel Macront a Nemzetgyűlés feloszlatására. Percekkel Sébastien Lecornu lemondása után a Nemzeti Tömörülés reakciója is megérkezett. A párt elnöke, Jordan Bardella felszólította Emmanuel Macront, hogy ismét oszlassa fel a Nemzetgyűlést, és küldje vissza a franciákat az urnákhoz.

A Nemzeti Tömörülés készen áll majd arra, hogy vállalja a felelősségét

 – jelentette ki.

A 39 éves Lecornu Macron ötödik miniszterelnöke volt 2022-es újraválasztása óta. Miután benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, Sébastien Lecornu 10.45-kor nyilatkozatot tesz Matignon-ban. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) hallgatja Sebastien Lecornu-t (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.