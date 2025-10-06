Szijjártó PéterUkrajnaEU-csatlakozás

Szijjártó Péter: Nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról

Nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hogy országa csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, hanem a tagállamok, márpedig a magyar emberek már döntöttek. Így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon Volodimir Zelenszkij friss nyilatkozatára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 20:35
Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter kiemelte: „Azt, hogy melyik ország mennyire felkészült az EU-tagságra és azt, hogy melyik ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hanem maga az Európai Unió, ahol az ilyen döntésekhez egyhangúságra van szükség”.

Akármit is mond Zelenszkij, Szijjártó Péter egyértelműen fogalmazott: nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról
Fotó: AFP

„Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben” – húzta alá.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle, ez pusztán idő kérdése. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan […] Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált Zelenszkij szavaira, hogy az ukrán elnök

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

„Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott a magyar kormányfő Zelenszkijnek üzenve, és hozzátette, 

Soha egyetlen ország sem zsarolta még be magát Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.

Ha ezt meg akarja változtatni, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátkozásnak

– tette hozzá az ukrán elnöknek címezve szavait.

Borítókép: Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

