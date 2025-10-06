Orbán Viktor: Zelenszkij a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

„Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott a magyar kormányfő Zelenszkijnek üzenve, és hozzátette,

Soha egyetlen ország sem zsarolta még be magát Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.

Ha ezt meg akarja változtatni, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátkozásnak

– tette hozzá az ukrán elnöknek címezve szavait.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij kijelentette: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle.

❗️🇺🇦Ukraine will be in the European Union with or without Orban, — Zelensky



This is the choice of the Ukrainian people, and the president is sure that the majority of Hungarians support him. The Prime Minister of Hungary is the only one who is slowing down the process today, but… pic.twitter.com/77NgeiQdqG — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 6, 2025

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)