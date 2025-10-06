Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – jelentette ki Zelenszkij.
Orbán Viktornak üzenget Zelenszkij: Ukrajna az EU tagja lesz „akár Orbán Viktorral, akár nélküle”
– Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videófelvételen.
„Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van” – mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése. „A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott, majd hozzátette:
Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt […], és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
