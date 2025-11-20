Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja lemondta a találkozót az ukrán elnökkel. A hírek szerint Volodimir Zelenszkij hallani sem akart az amerikai tervekről, ehelyett egy saját és európai partnerei által kidolgozott javaslatot akart volna megvitatni – írja az Interfax Ukraine.
Brüsszel ismét a kispadra szorult, nem szólhat bele a nagyfiúk dolgába
A nemzetközi sajtó értesülései szerint háttértárgyalások zajlanak Washington és Moszkva között az ukrajnai háború lezárásáról. Európa azonban úgy tűnik, ismét kimarad a nagyhatalmi döntésekből – ennek a brüsszeli háborúpárti politika az oka – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az NBC forrásai szerint egyébként Donald Trump már elfogadta a kidogozott javaslatot, a terv arra összpontosít, hogy mindkét fél biztonsági garanciákat kapjon a tartós béke biztosítása érdekében.
Marco Rubio külügyminiszter szerint engedmények szükségesek a konfliktus lezárásához.
Egy olyan összetett és halálos háború befejezéséhez, mint amilyen Ukrajnában zajlik, józan helyzetértékelésre van szükség. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek engedményeket kell tennie.
Washington már döntött, Európa csak nézi az eseményeket
Az NBC forrásai úgy fogalmaztak: Trump már jóváhagyta a megállapodástervezetet, amelyet Witkoff, J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Jared Kushner közösen állítottak össze.
Miközben Washington és Moszkva között háttér-megállapodások körvonalazódnak, Európa újra statiszta a saját kontinensén zajló geopolitikai játszmában.
Brüsszel a békéről beszél, de tankokkal és hadikölcsönökkel még nem értek el békét
– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
A szakértő szerint az Európai Unió duplán kudarcot vallott.
Egyrészt
ők háborúban akarták tartani Amerikát, ezért örömködtek, mikor Trump Tomahawk-rakéták küldéséről beszélt, azonban Washington terveit Moszkva és Peking több geopolitikai síkon is el tudja téríteni.
Másrészt Brüsszel önteltsége miatt mára teljesen kiszorult a békefolyamatból.
Brüsszel a kispadon
Brüsszel globalista politikát folytat, de azt nem veszi észre, hogy a falnak megy, mert az európai dölyfösség eddig ahhoz szokott hozzá, hogy ötszáz évig mondtak valamit, és a többiek azt elfogadták.
Kiszelly Zoltán szerint a béketárgyalások logikáját mindeközben a nagyhatalmi érdekek alakítják.
Trump Amerika érdekét nézi, Moszkva az orosz érdekeket képviseli, az ukránok pedig örülnek, ha valaki segít nekik.
Brüsszel viszont a saját hibájából maradt ki:
Az Európai Unió nem ül ott a békeasztalnál – és azért nem, mert ideológiai és vágyvezérelt politikát követnek, nem pedig a realitásokat veszik figyelembe.
A szakértő úgy összegzett, hogy bár megtorpanások vannak, de a tűzszüneti tárgyalások haladnak előre:
Trump hullámvasútra ültette a feleket, de a tárgyalások menete nem szakadt meg.
Orbán Viktor figyelmeztetése beigazolódott
A mostani fejlemények rávilágítanak arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször sürgette az orosz–európai párbeszéd helyreállítását, mert csak így lenne esély valódi európai szerepvállalásra, de ez nem valósult meg.
Mára viszont úgy tűnik: a békéről mások döntenek – Európa pedig csak nézi az eseményeket.
Borítókép: Brüsszel a kispadról nézi a béketárgyalásokat (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen)
