Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

béketárgyalás Oroszország Ukrajna Washington

Brüsszel ismét a kispadra szorult, nem szólhat bele a nagyfiúk dolgába

A nemzetközi sajtó értesülései szerint háttértárgyalások zajlanak Washington és Moszkva között az ukrajnai háború lezárásáról. Európa azonban úgy tűnik, ismét kimarad a nagyhatalmi döntésekből – ennek a brüsszeli háborúpárti politika az oka – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Szabó István
2025. 11. 20. 11:59
Brüsszel a kispadról nézi a béketárgyalásokat Fotó: Mads Claus Rasmussen Forrás: Ritzau Scanpix/AFP
Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja lemondta a találkozót az ukrán elnökkel. A hírek szerint Volodimir Zelenszkij hallani sem akart az amerikai tervekről, ehelyett egy saját és európai partnerei által kidolgozott javaslatot akart volna megvitatni – írja az Interfax Ukraine.

Brüsszel
Jared Kushner amerikai üzletember, Steve Witkoff, a Fehér Ház közel-keleti különmegbízottja és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Az NBC forrásai szerint egyébként Donald Trump már elfogadta a kidogozott javaslatot, a terv arra összpontosít, hogy mindkét fél biztonsági garanciákat kapjon a tartós béke biztosítása érdekében.

Marco Rubio külügyminiszter szerint engedmények szükségesek a konfliktus lezárásához.

Egy olyan összetett és halálos háború befejezéséhez, mint amilyen Ukrajnában zajlik, józan helyzetértékelésre van szükség. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek engedményeket kell tennie.

Washington már döntött, Európa csak nézi az eseményeket

Az NBC forrásai úgy fogalmaztak: Trump már jóváhagyta a megállapodástervezetet, amelyet Witkoff, J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Jared Kushner közösen állítottak össze.

Miközben Washington és Moszkva között háttér-megállapodások körvonalazódnak, Európa újra statiszta a saját kontinensén zajló geopolitikai játszmában.

Brüsszel a békéről beszél, de tankokkal és hadikölcsönökkel még nem értek el békét

– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő szerint az Európai Unió duplán kudarcot vallott.

Egyrészt 

ők háborúban akarták tartani Amerikát, ezért örömködtek, mikor Trump Tomahawk-rakéták küldéséről beszélt, azonban Washington terveit Moszkva és Peking több geopolitikai síkon is el tudja téríteni.

Másrészt Brüsszel önteltsége miatt mára teljesen kiszorult a békefolyamatból.

Brüsszel a kispadon 

Brüsszel globalista politikát folytat, de azt nem veszi észre, hogy a falnak megy, mert az európai dölyfösség eddig ahhoz szokott hozzá, hogy ötszáz évig mondtak valamit, és a többiek azt elfogadták.

Kiszelly Zoltán szerint a béketárgyalások logikáját mindeközben a nagyhatalmi érdekek alakítják.

Trump Amerika érdekét nézi, Moszkva az orosz érdekeket képviseli, az ukránok pedig örülnek, ha valaki segít nekik.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived for a meeting on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az Ukrajnáról szóló találkozóra az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

Brüsszel viszont a saját hibájából maradt ki:

Az Európai Unió nem ül ott a békeasztalnál – és azért nem, mert ideológiai és vágyvezérelt politikát követnek, nem pedig a realitásokat veszik figyelembe.

A szakértő úgy összegzett, hogy bár megtorpanások vannak, de a tűzszüneti tárgyalások haladnak előre:

Trump hullámvasútra ültette a feleket, de a tárgyalások menete nem szakadt meg.

Orbán Viktor figyelmeztetése beigazolódott

A mostani fejlemények rávilágítanak arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször sürgette az orosz–európai párbeszéd helyreállítását, mert csak így lenne esély valódi európai szerepvállalásra, de ez nem valósult meg.

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 19: Hungarian Prime Minister Viktor Orban, European Commission President Ursula von der Leyen and European Commission President Ursula von der Leyen hold a joint press conference during the EU Summit at the EU headquarters in Brussels, Belgium on December 19, 2024. Nicolas Landemard / Anadolu (Photo by Nicolas Landemard / Anadolu via AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Nicolas Landemard)

Mára viszont úgy tűnik: a békéről mások döntenek – Európa pedig csak nézi az eseményeket.

Borítókép: Brüsszel a kispadról nézi a béketárgyalásokat (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

