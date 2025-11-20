Brüsszel ismét a kispadra szorult, nem szólhat bele a nagyfiúk dolgába

Az NBC forrásai szerint egyébként Donald Trump már elfogadta a kidogozott javaslatot, a terv arra összpontosít, hogy mindkét fél biztonsági garanciákat kapjon a tartós béke biztosítása érdekében.

Marco Rubio külügyminiszter szerint engedmények szükségesek a konfliktus lezárásához.

Egy olyan összetett és halálos háború befejezéséhez, mint amilyen Ukrajnában zajlik, józan helyzetértékelésre van szükség. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek engedményeket kell tennie.

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

Washington már döntött, Európa csak nézi az eseményeket

Az NBC forrásai úgy fogalmaztak: Trump már jóváhagyta a megállapodástervezetet, amelyet Witkoff, J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Jared Kushner közösen állítottak össze.

Miközben Washington és Moszkva között háttér-megállapodások körvonalazódnak, Európa újra statiszta a saját kontinensén zajló geopolitikai játszmában.

Brüsszel a békéről beszél, de tankokkal és hadikölcsönökkel még nem értek el békét

– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő szerint az Európai Unió duplán kudarcot vallott.

Egyrészt

ők háborúban akarták tartani Amerikát, ezért örömködtek, mikor Trump Tomahawk-rakéták küldéséről beszélt, azonban Washington terveit Moszkva és Peking több geopolitikai síkon is el tudja téríteni.

Másrészt Brüsszel önteltsége miatt mára teljesen kiszorult a békefolyamatból.

Brüsszel a kispadon

Brüsszel globalista politikát folytat, de azt nem veszi észre, hogy a falnak megy, mert az európai dölyfösség eddig ahhoz szokott hozzá, hogy ötszáz évig mondtak valamit, és a többiek azt elfogadták.

Kiszelly Zoltán szerint a béketárgyalások logikáját mindeközben a nagyhatalmi érdekek alakítják.