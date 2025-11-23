Brüsszel szakít a békével: küszöbön az európai–orosz háború

Zelenszkij is úgy látja, hogy a Trump-terv Ukrajnát történetének egyik legnehezebb döntése elé kényszerítené, hiszen a „méltóság” feladása és egy kulcsfontosságú partner elvesztése között kellene választania.

Eközben a kontinensen erősödik a háborús hangulat: több országban újra felmerült a sorkatonaság visszaállítása, Németország pedig már konkrét törvényjavaslatot készített elő.

A háborús retorika tovább erősödött, amikor Fabien Mandon francia vezérkari főnök példátlan figyelmeztetést adott ki. Szerinte Nyugat-Európának három-négy éven belül készen kell állnia egy Oroszországgal való összecsapásra. A globális biztonsági környezet összeomlóban van – mondta –, Oroszország pedig 2030-ra lehet kész a NATO-val való konfliktusra. Kijelentése, miszerint

el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük a gyerekeinket,

sokkolta a francia közvéleményt.