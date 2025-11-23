Európa egyre inkább a háborús irányt választja. Brüsszel Zelenszkij mögé állt, miközben tovább növelte a diplomáciai zűrzavart azzal, hogy ahelyett, hogy elfogadták volna Donald Trump békejavaslatát, inkább saját béketervét küldte Washingtonba. A Der Spiegel szerint az EU alternatív javaslata nem a békét segíti, hanem inkább az amerikai terv ellensúlyozását szolgálja. Az amerikai békejavaslat kemény feltételei – területfeladás, hadseregcsökkentés, NATO-tagság elutasítása – hatalmas nyomást helyeznek Ukrajnára, amely Zelenszkij szerint történelmi választás elé került. Az amerikai nagykövet, Daniel Driscoll egyértelművé tette: Washington nem kíván részletekről tárgyalni. Közben az európai vezetők saját ellenjavaslaton dolgoznak, amelyet a genfi amerikai–ukrán egyeztetésen vitatnak meg.
Brüsszel szakít a békével: küszöbön az európai–orosz háború
Európa mind határozottabban a fegyverkezés irányába fordul. Az uniós vezetők egységesen sorakoznak fel Zelenszkij mögött, miközben elutasítják Donald Trump békejavaslatát, amely fékező erő lehetne a konfliktusban. A kontinensen egyre erősebb a háborús hangulat: Franciaország vezérkari főnöke már a civil áldozatokra készítené fel a társadalmat, Németország pedig újra sorkötelezettséget vezet be. Minden jel arra mutat, hogy Európa közelebb kerül egy közvetlen orosz–európai összecsapáshoz, mint valaha.
Zelenszkij is úgy látja, hogy a Trump-terv Ukrajnát történetének egyik legnehezebb döntése elé kényszerítené, hiszen a „méltóság” feladása és egy kulcsfontosságú partner elvesztése között kellene választania.
Eközben a kontinensen erősödik a háborús hangulat: több országban újra felmerült a sorkatonaság visszaállítása, Németország pedig már konkrét törvényjavaslatot készített elő.
A háborús retorika tovább erősödött, amikor Fabien Mandon francia vezérkari főnök példátlan figyelmeztetést adott ki. Szerinte Nyugat-Európának három-négy éven belül készen kell állnia egy Oroszországgal való összecsapásra. A globális biztonsági környezet összeomlóban van – mondta –, Oroszország pedig 2030-ra lehet kész a NATO-val való konfliktusra. Kijelentése, miszerint
el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük a gyerekeinket,
sokkolta a francia közvéleményt.
Európa tehát nem enyhülésre, hanem fegyverkezésre készül. Ursula von der Leyen szerint a béke további fegyverszállításokon keresztül érhető el, Manfred Weber pedig közös európai hadsereget és általános sorkötelezettséget sürget. Németországban és Horvátországban már konkrét lépések történtek a kötelező szolgálat visszaállítására. Eközben több vezető nyílt mozgósításról beszél – Emmanuel Macron egy európai katonai kontingens Ukrajnába küldését sem zárná ki.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
