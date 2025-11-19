Szakértő figyelmeztet: Európa belesodródhat egy háborúba

A téma egyre sürgetőbb aktualitása miatt lapunk egy lehetséges orosz–európai konfliktusról kérdezte Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, aki hangsúlyozta: a nyugati országok nem támadni akarnak, hanem egy esetlegesen kialakuló háború lehetőségére készülnek fel.

A szakértő úgy látja: a valódi veszély nem az, hogy Európa meg akarná támadni Oroszországot, és szerinte az sem reális, hogy Oroszország készülne invázióra az európai államok ellen. Sokkal inkább az a probléma, hogy

a kölcsönös bizalmatlanság, a belpolitikai megfontolások és az ideológiai elköteleződések miatt mindkét oldal „alvajáróként” sodródhat bele egy olyan konfliktusba, amelyet valójában senki sem akart – nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan az első világháború kirobbant.

Arra a kérdésre, milyen veszteségekkel járna egy közvetlen orosz–európai fegyveres összecsapás, Siklósi Péter elmondta: ha hagyományos katonai háborúról beszélünk, nem hibrid vagy közvetett konfliktusról, akkor több tízezer, sőt akár több százezer halálos áldozattal is számolni kell.

Abban az esetben, ha nukleáris háborúvá fajulna, az felmérhetetlen. Nyilván milliós nagyságrendről beszélünk

– tette hozzá.