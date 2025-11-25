Magyarországra érkezett egy kínai autógyártó hétüléses, full extrás SUV-ja

Augusztus végén tartotta budapesti bemutatkozó rendezvényét a kínai autóipar legnagyobb exportőrének számító Chery, egy-egy kompakt és középkategóriás SUV-val, a Tiggo 7-tel és 8-cal indítva a hazai kínálatot. Ősszel folytatást ígértek egy belépőmodellel, és meg is érkezett a Suzuki S-Cross és a Dacia Duster kihívójának számító, öntöltő hibrid hajtású Tiggo 4, most pedig elérkezett az idő ahhoz, hogy a márka jelenlegi zászlóshajója is begördüljön a szalonokba.

Ez a modell nem más, mint a 4,81 méteres hosszával a Skoda Kodiaq-ot is lepipáló, a Kia Sorentóval azonos alapterületet elfoglaló Tiggo 9, mely alapáron hétszemélyes kivitelben érkezik. Apropó, ülések: előre két masszázsfotelt építenek be (az utasoldalon lábtartóval), a második sor elektromosan állítható, megkönnyítve a bejutást a leghátsó két helyre. Széria a jókora napfénytető, a Sony hifi, az üléshűtés és -fűtés, illetve a hangulatvilágítás is.

Jókora, 15,6 colos érintőképernyő uralja a műszerfalat, de a vezető elé is kerül egy fix és egy vetített (head-up) kijelző, parkolásnál pedig 540 fokos kamera képére hagyatkozhatunk. Hasznos szolgáltatásnak ígérkezik az 50 wattos vezeték nélküli telefontöltő is, emellett az összes létező vezetéssegítő rendszer alapáras – arról, hogy ezek jobban működnek-e a kínai autók átlagánál, illetve a prémiumnak ígért minőségről majd egy későbbi teszt után mondunk ítéletet.

Természetesen ugyanez érvényes a menettulajdonságokra is, de várhatóan a tekintélyes teljesítményű (428 LE, 580 Nm) Tiggo 9 inkább komfort, mint sportosság terén fog jeleskedni. Plug-in hibrid hajtása egy 1,5-ös turbós benzinesből és három villanymotorból áll, NCM akkuja pedig tekintélyes 34,46 kWh kapacitású, így a tisztán elektromos hatótáv 140 kilométer felett alakul, a kombinált pedig elérheti az 1050-et. Hibridként 6,9 l/100 km az átlagfogyasztása.

Listaáron 19,99, akciósan pedig 18,99 millió forint az összkerékhajtású Tiggo 9 alapára, ami soknak tűnhet egy kínai autóért, de jutányos összeg a vele összevethető koreai riválisokhoz képest, nem is beszélve az európaiakról. Egyféle, Luxury szint létezik, opcióként csak a feketétől éltérő fényezés rendelhető, a garancia pedig 7 év vagy 150 ezer kilométer. Érdekesség, hogy rokonmárkái (Omoda, Jaecoo) is elérhetők itthon, de másik importőrnél, és csak öt üléssel.