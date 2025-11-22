Hibrid hadviselés – Omoda 9 SHS teszt

Mondanám, hogy egy újabb márkanév, amiről soha senki nem hallott, de szinte nem tudok úgy tartalmat fogyasztani, hogy ne jöjjön szembe egy Omoda (vagy a testvérmárka Jaecoo) hirdetése valamely offline vagy online platformon. Nem spórolnak a marketingen, de ennél jobb hír, hogy a kereskedői és szervizhálózatot is intenzíven fejlesztik, ellentétben például a Teslával. Nem tartanék attól, hogy a 7 év vagy 150 ezer km-en át tartó garanciaidő alatt nem lesz alkatrész vagy a közelben hivatalos márkaszerviz. Az Omoda 9 esetében ezt három év ingyenes karbantartással is megfejeli, tehát tényleg csak a benzint és az áramot kell töltögetni, azt se túl gyakran.

Fotó: Stefler Balázs

Friss és karakteres a forma, a matt (gyári nevén rinocérosz) szürke fényezés ugyan 700 ezer forintos felárért elérhető, de jól mutat és nagyon drágának tűnik tőle az Omoda 9. Karosszériája 4,77 méter hosszú, 1,92 méter széles és 1,67 méter magas, vagyis méreteit tekintve a Skoda Kodiaq és a Volkswagen Tayron áll hozzá a legközelebb, csak néhány centivel hosszabb, mint a Volvo XC60 és párral rövidebb, mint a Kia Sorento. Rendben van az összkép, jók az arányok, a marketinganyag szerint különös figyelmet fordítottak az aranymetszés arányaira, hogy a szemnek kellemes, feng shui tárgyat hozzanak létre.