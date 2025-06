Fény és árnyék – Tesla Model Y Juniper teszt (top5)

Az idei első negyedév nem a legjobb időszakként vonul be a Tesla történetébe, hiszen az európai piacon 45 százalékkal csökkentek az amerikai márka eladásai 2024 első három hónapjához viszonyítva, részben az Elon Musk-ellenes állásfoglalások miatt. Azonban már senki sem veheti el a márkától, amit a teljes 2023-as és 2024-es esztendőben elért: tavaly és tavalyelőtt a világ legnépszerűbb új autója volt a Model Y, megelőzve olyan slágertípusokat, mint a Toyota Corolla és RAV4. Bámulatos, hogy egy alig több mint két évtizede alapított cég a nagy márkák bajszát húzogatja és a globális autópiac megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Vajon a modellváltás után is folytatódik a Model Y sikerszériája?

Az SUV-k között nem túl gyakoriak a keret nélküli ablakok

Fotó: Stefler Balázs

1. Fénycsíkok minden mennyiségben

Miközben a Model Y előző kiadása a magas építést leszámítva nagyon is hasonlított a Model 3-asra, az új kivitel esetében már szó sincs erről. A Cybertruckon megismert fénycsíkok határozzák meg a dizájnt, amitől sokkal modernebbé vált a megjelenés, és nem mellesleg optikailag szélesebbnek tűnik a karosszéria – a hátsó, 1,6 méteres fénycsík az egyik legnagyobb, amit az autóiparban használnak. Ahogy az autó felé közelítünk, minden részletéről árulkodik, hogy ez egy technokrata gép. Kamerák az első sárvédőkön és a B-oszlopokon – utóbbiak szerepe azonban nemcsak a környezet figyelése, hanem ide kell tartani a fizikai kulcsot, ha éppen nincs nálunk a telefonunk, mert alapesetben az autóhoz párosított alkalmazással nyílik és indul a jármű.

Bár nagyon letisztult, semleges formáról van szó, azért a részletek árulkodnak róla, hogy minden apróságnak van valami szerepe.

A szokatlan formájú felnik és a fényszórók alá vágott függőleges nyílások, valamint a karosszériába simuló kilincsek is az aerodinamikai hatékonyságot szolgálják. Az eredmény 0,22-es cW-érték, ami nem csak az SUV-k körében kiemelkedő – a vetélytársak közül a jobbak jellemzően a 0,25-0,30-as kategóriában helyezkednek el. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az autógyártók egyre szokatlanabb és nehezebben megfogható kilincsekkel rukkolnak elő. Ahogy a BMW emelőlapos kilincseit sem kedveljük, úgy a Tesláé sem tartozik a követendő példák közé.

Aerodinamikailag hatékony, de nem éppen kellemes fogású a kilincs

Fotó: Stefler Balázs

2. Lehet túl okos egy autó?

A Model Y 4,79 méteres hosszával nem kicsi, mégis szinte sokkolja a vezetőt és utasát, hogy mekkora hely van az autóban. Ebben, vagyis a tér optimális kihasználásában tényleg verhetetlenek az elektromos autók, a sík padló és a lábtér önmagáért beszél – nem véletlenül létezik hétüléses kivitele is. A vezető amolyan parancsnoki hídon érezheti magát, ahol elsőre semmi sem szokványos. Klasszikus kilincs helyett mikrokapcsolóval nyitjuk az ajtót, nincs fényszóró- és ablaktörlő-kapcsoló sem (menüből lehet bármit állítani), sőt,

hagyományos értelemben vett előválasztó kar sincs, hiszen a képernyőn lévő csúszkával állítjuk be, előre vagy hátra szeretnénk-e menni.

Érdekesség, hogy parkolási manővereknél vagy Y-fordulóknál a kamera alapján a Model Y felismeri a vezető szándékát és magától kapcsolja az előre- vagy hátramenetet. Bámulatos, hogy az együtt töltött idő alatt mindössze egy alkalommal nem tudta kitalálni a szándékomat, igaz, ilyen esetben a vezetőnek észnél kell lennie, mert egy parkolóházban nagyon nem mindegy, hogy merre indulunk el.

A Model 3-assal ellentétben itt hagyományos az indexkar, de a kezelhetőséget így is szokni kell

Fotó: Stefler Balázs

A technikai színvonalat jelzi, hogy over-the-air frissítések is érkeznek az autóra, vagyis szervizlátogatás nélkül kaphatja meg a jármű a legújabb szoftvereket. Használat közben azon járt az agyam, hogy valóban lenyűgöző a tudása az autónak, egyvalamit azonban emészteni kell. A Model Y belsejét a kütyümániások imádni fogják, de aki a hagyományos autókat kedveli, az kissé ridegnek találja majd. Ahogyan a legnagyobb tudású, szuper okosórában sincs meg egy szép kronográf karóra részletgazdagsága, úgy itt se keressünk szívhez szólóan igényes részleteket.

A fényszórók és az ablaktörlők manuális bekapcsolásához, illetve a tükrök állításához is be kell lépnünk a menübe

Fotó: Stefler Balázs

3. Mire elég 514 lóerő?

Arra mindenképpen, hogy ijesztgessük az utasainkat. Az álló helyzetből való 100-as gyorsulás sem piskóta (4,8 másodperc), de ami brutális, az a nyomatékrugalmasság. 60-ról vagy akár 100 km/órás tempóról puskagolyóként lő ki, az autóban lévő tárgyak szabályosan hátra tudnak repülni egy-egy gyorsításnál. Azon persze lehet vitatkozni, hogy mi értelme van ekkora erőnek, mindenesetre a nyers teljesítménye valóban letaglózó, utána egy 3,0 literes dízelmotoros modell is lassúnak tűnik. A hatalmas teljesítmény miatt nem meglepő, hogy

a futómű és a fékek is támogatják a sportos vezetési stílust, sőt, a kis átmérőjű volán is közvetlen.

Ám a rugózási komfort területén nem domborít nagyot a Tesla. Bizony, itt nincs olyan érzése az embernek, hogy vattába csomagolt kerekeken gurul az autó, a Model Y-ban igencsak érzik az utasok az útegyenetlenségeket, főleg a második sorban. Mégis azt kell mondanom, hogy utazóautóként nem vall szégyent, a hangszigetelés ugyanis kiemelkedő. A frissítés egyik fontos hozadéka volt, hogy minden zajforrást, legyen az szél vagy akár futómű, sokkal hatékonyabban szűrnek meg az új szigetelések – a Tesla újdonsága tényleg egy süketszoba.

Szempillantás alatt éri el a megengedett sebességhatárokat az összkerékhajtású topváltozat

Fotó: Stefler Balázs

4. Nem csak ígéret az 500 kilométer feletti hatótáv

A gyár által megadott vegyes WLTP-értéket szinte egyik elektromos jármű sem tudja (ez nem a gyártó hibája), ám a Tesla meglepően közel tud kerülni a katalógusban feltüntetett számokhoz. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a Model Y dupla motoros csúcskivetele városban vagy elővárosi ingázás során simán megugorja az 500 kilométeres lélektani határt, ami nem azért lehetséges, mert extrém nagy lenne az akku (78,4 kWh), hanem mert

15 kWh-s átlagfogyasztása sokkal kisebb autóknál is takarékosabbá teszi.

Ha ez nem lenne elég, a Tesla saját, Supercharger töltőhálózatáról is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. A töltés indításakor már bő 100 kW-tal nyomja a telepbe a szuflát, így 15 perc alatt már 200 kilométernyi energiát vételezhetünk. Bár a legtöbb elektromos autós otthon tölti járművét, a Supercharger annyira gyors, hogy egyáltalán nem életszerűtlen hetente odaállni 20-30 percre, ráadásul az árszabás is korrekt. Ottjártunkkor 146 forint/kWh-s áron töltöttünk, vagyis 15 kWh/100 km-es fogyasztással 2190 forintra jön ki 100 kilométer. A jelenlegi üzemanyagárakon ez 3,7 liternyi 95-ös benzinnek felel meg, és mégiscsak egy 4,8 méteres, 500 lóerős SUV-ról beszélünk. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a töltés közbeni szórakozásban is partnerünk a Model Y, például a kormánykerékkel irányíthatjuk az arcade stílusú autós játékot.

Ügyes megoldás: külön tárolórekeszt alakítottak ki a töltőkábeleknek az autó orrában

Fotó: Stefler Balázs

5. Az árán nehéz fogást találni

Aki megelégszik a hátsókerék-hajtású alapmodellel, már 18,3 millió forintért beülhet egy Model Y-ba, aki pedig úgy ítéli meg, hogy szüksége van az izmosabb kivitelre, annak legkevesebb 21 681 900 forintot kell a kereskedésben hagyni.

Döbbenetes, hogy hogyan tudja ennyiért adni a Tesla a portékáját úgy, hogy az autó a nem éppen olcsó munkaerejéről híres Németországból érkezik.

Amikor egy VW ID.5-ös 25 milliót kóstál 340 lóerővel, vagy amikor a Ford Mustang Mach-E 487 lóerős topváltozata 28 millióba kerül, nyilvánvaló, hogy a Tesla valamit nagyon tud a költséghatékony gyártásról. Az sem mellékes, hogy olyan mennyiségű Model Y rója már az utakat, hogy sok információ van az üzemeltetéséről. A kezdeti gyermekbetegségeket szinte teljesen kinőtte a modell, a szervizköltségei pedig minimálisak. Azt nem mondom, hogy a Model Y-t mindenki szeretni fogja, de azon elektromos autók közé tartozik, amelyeknél nemcsak a zöldgondolat, hanem a valós, kézzelfogható termékelőnyök is meg tudják győzni a vevőjelölteket.