Ízelítőt adott a következő Octaviából a Skoda

A kombi karosszériás Vision O koncepció szeptemberben mutatkozik be, mint az ötödik generációs, elektromos hajtású Octavia előzetese.

Gulyás Péter
2025. 08. 14. 13:31
Forrás: Skoda
A Skoda további részleteket közölt a közelgő elektromos kombi koncepciójáról, mindössze hetekkel a Müncheni Autószalonra időzített leleplezés (szeptember 8.) előtt. A Vision O annak az ötödik generációs Octaviának az előzetese, amely az évtized végén várhatóan a Skoda hagyományos modelljei közül az első lesz, amely tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkezik majd. A kombi tanulmány nem csak az elektromos hajtásból, hanem a Skoda következő generációs formanyelvéből is ízelítőt ad; 

a formatervezők nem titkoltan az Octavia kombik korábbi generációiból, de főleg 1998-ban bemutatott elsőből merítettek hozzá ihletet.

A Modern Solid formanyelv evolúciója a sajtóközlemény szerint szerint sokkal kevesebb „dekoratív” stíluselemet tartalmaz majd, mivel inkább az aerodinamikára helyezi a hangsúlyt. A most kiadott előzetes videóban látható részletek közé tartozik a meredek szögben álló szélvédő, a vagány, lejtős tetővonal és a T-alakú hátsó lámpa.

Klaus Zellmer, a cseh autógyártó vezérigazgatója szerint az új tanulmányautó „megalapozza a Skoda kombik jövőjét”. Hozzátette: „ez számos ügyfelünk számára fontos szegmens, és olyan, ahol a Skoda évek óta vezető szerepet játszik Európában. Például több mint hárommillió Octavia kombi készült négy generáció alatt – ez a Skoda történetének legkelendőbb kombi modellje.” Daniel Edr, a Vision O projektmenedzsere szerint az új Vision O tanulmánnyal az Octavia gyökereihez próbál visszatérni a Skoda. „Számomra az autó egyszerű és céltudatos formatervezése nagyban merít az Octavia első és második generációjából, amelyek mindenekelőtt a funkcionalitásról szóltak.”

Nem véletlen, hogy ragaszkodnak a kombi karosszériához a Skodánál, mivel a Superb és az Octavia kombik globálisan is népszerű modellnek számítanak, sőt, bizonyos piacokon az utóbbi konkrétan a gyártó legkelendőbb modellje. A Vision O sziluettjét Jounggeen Kim külső formatervező formálta meg, azt az instrukciót kapta, hogy a Modern Solid formanyelvet alkalmazza egy kombi autón, de közben a régi Octaviák mellett a Roomsterből és a Yetiből is ihletet merített.

 

Az új Skoda nem a Volkswagen-csoport meglévő elektromos architektúrájára (MEB platform), hanem 

a hamarosan megjelenő, fejlettebb SSP architektúrájára épül,

mivel az nagyobb teljesítményt tesz lehetővé, és költséghatékonyabb is. Az elektromos Octavia sorozatgyártású változata az évtized végére várható, nagyjából egyszerre érkezik majd a testvérmodellnek tekinthető kilencedik generációs Volkswagen Golffal, amely szintén az SSP platformra épül. 

Eddig a Skoda elektromos járművei egy párhuzamos kínálatban léteztek, mivel a márka filozófiájának része, hogy a vásárlói számára választási lehetőséget adjon. Ha ebből indulunk ki, akkor a jelenlegi, belső égésű motoros Octavia is a kínálatban maradhat az elektromos új mellett, akár 2030 után is. Azonban az elektromos Octavia 2028-ra tehető premierje előtt még két új elektromos Skoda is várható. Jövőre kerül forgalomba az Epiq nevű kisautó, a Volkswagen ID 2 és a Cupra Raval testvére, mint a cseh gyártó belépő szintű elektromos modellje. 2026-ban a korábbi Vision 7S koncepcióautó szériaváltozata is gyártásba kerül a Kodiaq elektromos megfelelőjeként. Valószínűleg az lesz a Skoda valaha volt legdrágább autója.

 

