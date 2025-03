Két új elektromos modellt jelentett be a Skoda

Jelentősen megugrott tavaly a Skoda nyeresége

Míg az anyacég, a Volkswagen-konszern tavalyi profitja lényegesen csökkent, addig a konszernhez tartozó cseh Skoda Auto működési nyeresége jelentősen megugrott. A cég tavaly 2,3 milliárd euróra növelte üzemi eredményét a 2023-as 1,77 milliárd euróról, ami közel 30 százalékos növekedés (a Volkswagen viszont a tavalyi évet a nettó nyereség 30,6 százalékos csökkenésével zárta). A Skoda nyereségének növekedése az eladás bővülése, az eladott kocsik kedvező összetétele és a valuta-árfolyamok alakulásának eredménye.

A 130 éves cseh autógyártó bevételei 2024-ben 27,8 milliárd eurót tettek ki a 2023-as 26,5 milliárddal szemben. A márka legkeresettebb típusa tavaly is az Octavia volt, de nagy volt az érdeklődés a Fabia, a Kamiq, a Karoq és a Kodiaq iránt, valamint az elektromos meghajtású Enyaq iránt is. A világpiacokon a Skoda eladásai éves szinten 6,9 százalékkal, 926 600 darabra emelkedtek, jövőre átlépheti az egymilliós álomhatárt a cég. A Skoda mintegy 37 ezer embernek biztosít munkát, három csehországi gyára mellett Kínában, Szlovákiában és Indiában is vannak üzemei.