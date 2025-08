793 rajtaütés során 1,5 millió hamis Mercedes-Benz alkatrészt foglaltak le 2024-ben

Akkora gondot jelentenek manapság a hamisított autóalkatrészek, hogy a Mercedes-Benz például kifejezetten ezek kiszűrésére létrehozta a Mercedes-Benz Brand Protection Teamet, amely minden eszközzel küzd ezek ellen. Például tavaly 212 ezer hirdetést töröltettek internetes piacterekről – ez 49 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest –, de nem csak a digitális térre terjed ki a munkájuk. 2024-ben összesen 793 rajtaütés történt alkatrész-kereskedőknél és -gyártóknál, amely során 1,5 millió hamisított autóalkatrészt vontak ki a forgalomból.

Fotó: Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz Brand Protection Team elsősorban a biztonsággal kapcsolatos termékekre fókuszál, de munkájuk során olyanba is belefutottak, mint a könnyen éghető anyagból készített légszűrő, rossz minőségű fékalkatrészek, a veszélyes anyagnak számító arzént és ólmot tartalmazó fékbetétek. A gyári alkatrészek nem csak méretpontosak, de minden aktuális környezetvédelmi előírásnak is megfelelnek. A trend egyébként, hogy egyre több a nagy értékű autóhoz, tehát a Mercedes-AMG és Mercedes-Maybach modellek számára kínált hamisított alkatrész.

Fotó: Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz szerint a vásárlók számára gyanús lehet az olcsó ár, a megkérdőjelezhető online áruház, a képeken is szemmel látható minőségi probléma. Persze vannak olyan jó minőségű hamisítványok is, amelyek kiszűrése még a szakembereknek is nehézséget okoz, ezért a legbiztonságosabb, ha hivatalos forrásból szerzi be az ügyfél a Mercedes-Benz alkatrészeket.