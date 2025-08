75 éves a mikrobuszok ikonja, amely a munka hőse és a hippik kedvence is volt

A kapolcsi fesztiválozók a Művészetek Völgye második péntekén arra lehettek figyelmesek, hogy nagy számban tartanak a 77-es főúton régi és újabb Volkswagen Transporterek Vigántpetendre. Ennek oka a Transporter-találkozó volt, amelyet a völgy szélén, a petendi domboldalban rendezett meg a Volkswagen Haszonjárművek magyarországi importőre a Bulli 75. évfordulója tiszteletére.

Közel 300 Transporter gyűlt össze, a legtöbb tulajdonos az autójában aludt

Fotó: Volkswagen Haszonjárművek

Kellett is a sok hely, ugyanis

összesen 274 mikrobusz és furgon gyűlt össze, a veterán modellektől a legújabb generációig,

ezzel is bizonyítva a legendás modell sokszínűségét és máig tartó népszerűségét. 25 év alatt Mexikóban és Németországban összesen 2,9 millió első generációs Transporter gördülhetett le a szerelőszalagokról, míg a hét generációból a mai napig már több mint 12,5 millió.

A gyerekek is jól érezték magukat

Fotó: Volkswagen Haszonjárművek/Besenyei Gergely

Persze háromnegyed évszázad alatt a világ és a Transporter is sokat változott, például

a Volkswagen közepes méretű mikrobusz/furgon modellcsaládja ma már nem egy, hanem három alapmodellből áll.

A klasszikus Transporter hetedik generációja tavaly mutatkozott be, mint a Ford Transit Custom kissé átfazonírozott testvérmodellje. Ennek a személyszállító verzióját továbbra is Caravelle-nek hívják, bár az is a Ford-technikán, a Tourneo Customon alapul. A valamivel kisebb és személyautósabb jellegű, akár plug-in hibrid hajtással is választható, családi és üzleti felhasználásra fejlesztett Multivan, valamint a tetősátoros lakóautó-változata, a California még ízig-vérig Volkswagen-fejlesztés, akárcsak a tisztán elektromos, karakteres formavilágú ID.Buzz, amelyből haszonjármű (Cargo) és akár 340 lóerős, 0–100 km/h-ra 6,1 másodperc alatt gyorsuló sportváltozat (GTX) is létezik. Utóbbi nemcsak a legfürgébb, hanem 31 millió forintos alapárával a legdrágább modell is a VWH választékában.

Középen az új, Ford-alapra épülő Transporter, jobbján az ID. Buzz, balján a Multivan

Fotó: Gulyás Péter

A háromnapos Transporter-találkozó sokféle családi programot kínált a kempingezésen kívül: fény-, textil- és arcfestés, ugrálóvárazás, hőlégballonozás és LED-lécekből „rakott” tábortűz (az országos tűzgyújtási tilalom miatt) körülülése közül lehetett választani. Ezen kívül a felnőtteknek lehetett vászonkarosszériás Transporterrel vakon szlalomozni és parkolni, de a legtöbben egyszerűen csak sétáltak, bámészkodtak és beszélgettek a típus rajongóival a népes parkolóban. A szombati TranyOlimpia csapatversenyen a megjelent rajongóknak és tulajdonosoknak tornyot kellett építeniük gumiabroncsokból. A legügyesebb játékosok értékes nyereményeket, például márkás gumiabroncsszettet kaptak ajándékba.