Átigazolási szezon - Volkswagen Transporter T7 menetpróba

Fotó: Volkswagen

Joggal merül fel a kérdés, miért adta fel önállóságát a Volkswagen Haszonjárművek, miért a Forddal közös az idén 75 éves születésnapját ünneplő Transporter 7. generációja? A válasz prózai: nem győzték szusszal. Eddig 1 autót készítettek minden felhasználásra, most diverzifikáltak, és egyszerre 3 autót is kínálnak az igényeknek megfelelően. Ott az MQB műszaki alapra épülő Multivan, az MEB alapon megvalósított akkumulátoros-elektromos ID.Buzz, és ezek mellett 3. modellként az alapvetően üzleti felhasználásra készülő Transporter. Arra is logikus a válasz, hogy miért épp a Transportert vitték „házon kívülre": itt alapvetően a centik és a literek számítanak, a két alapvetően személyautónak készülő modellnél fontosabb, hogy azok minden porcikája Volkswagen legyen. Apropó volkswagenség: Törökországban saját gyártósoron, a VW minőségellenőrzési rendszerében készülnek a Transporterek, amelyeket a kikötőkben (a magyar piac esetén ez a szlovén Koper) a járművek átesnek még egy extra minőség-ellenőrzésen. Utóbbi ugyanaz az átvizsgálás, amit a Dél-Afrikából hajón érkező Amarokok esetén is elvégeznek.

Fotó: Volkswagen

A Transit/Tourneo Custom és a Transporter/Caravelle fejlesztése közösen történt, a külső megjelenésnél például a VW igényei voltak a meghatározók - ragaszkodtak a körbefutó, úgynevezett Bulli-vonalhoz –, amelyhez aztán alkalmazkodott a Ford is. A Transporter T7 megjelenését már 2019-ben véglegesítették, és azért csak most dobják piacra, mert a T6.1 egészen mostanáig, az EU GSR2 előírásainak (többek között kiberbiztonsági szabályok és kötelezően előírt vezetőtámogató rendszerek) bevezetéséig gyártható volt, a Fordnak viszont sietnie kellett a generációváltással; persze mindkét partner menetrendjét alaposan felforgatta aztán a koronavírus és az ellátási láncok akadozása... Ennek a késlekedésnek volt áldásos hatása is, a haszonjármű előző generációs VW-kormánykerekén még rendes gombokat találunk, a legújabb (szériában 10.9, opciósan 13 colos képátló) érintőképernyő már elég nagy ahhoz, hogy állandóan elérhetőek legyenek a legfontosabb klíma- funkciók. Nagyjából ez az az ideális kezelési rendszer, amelyet a legújabb modelleknél el akarnak érni a billenő-kormánykapcsoló száműzésével.

Fotó: Volkswagen

Fél számmal nőtt a karosszéria, a hossz 146 mm-rel, a szélesség 128 mm-rel bővült a T6.1-hez képest, a magasság alapesetben 2 méter alatt marad, hogy ne okozzon gondot a mélygarázsok megközelítése sem. A raktér hossza 6 centivel, szélessége 14,8 cm-rel növekedett, térfogata 5%-kal bővült, és ott van még a 40 cm-rel nyújtott tengelytávolságú változat, illetve magas tető is elérhető, így 5,9-9 m3 közötti teret kínál a Transporter. A VW mérnökeinek fejlesztése a műanyag válaszfal, a dupla utasülés alatti mágneses rögzítésű felnyitható fedéllel 40 cm-rel lehet megnövelni a raktér hosszát. Van egyedi karosszériaváltozat is, a duplakabinos alváz/pickup csak a Volkswagen kínálatában található meg. Hajtás tekintetében igyekeznek minden ügyféligényt lefedni, kezdetben villany- vagy dízelmotorral kínálják a típust, 2026 elején érkezik a plug-in hibrid.

Fotó: Volkswagen

A menetpróbán villanymotoros Caravelle és Transporter, illetve automatikus váltóval szerelt dízelmotoros Transporter vezetésére nyílt alkalmunk. Utóbbi is finom és csendes üzemű, ráadásul érezhetően könnyebben fordul, mint a nehéz akkumulátor és hátsókerékhajtás miatt alulkormányzottan viselkedő villanyautó. Ennél remek, hogy hogy késlekedés (visszakapcsolás, motor felpörgése) nélküli a gázadásra reakció, de a 170 lóerős dízel ennek ellenére fürgébbnek érződött a 218 lóerős villanyautónál. Közös volt mindegyik próbált autóban, hogy a digitális belső tükör (fedélzeti kameraként is működik, ütközésnél az esemény előtti 15, utáni 10 másodpercet rögzíti) jóvoltából a megszokottnál könnyebb a manőverezés. Egy gyári mérnök mondta, hogy nem tőle tudjuk, de az okostükör gyártójának (Gentex) saját alkalmazásával arra is lehetőség van, hogy távolról ránézzen a használó a kameraképekre, a VW saját alkalmazásával ilyenre nincs lehetőség. Újdonság, hogy az elektromos hajtásnál (és majd a plug-in modellnél) elérhető a raktérben a nagy teljesítményű elektromos csatlakozás, amelynek segítségével akár kéziszerszámokat is lehet üzemeltetni.

Nem olcsó a Volkswagen Transporter T7-es, de elődjénél jóval több vezetőtámogató rendszert és digitális szolgáltatást kínál, alapáron adják a digitális műszeregységet és a 13 colos érintőképernyős fejegységet. A márkakereskedésekben gyári átalakításokat (polcrendszer, stb) vagy átépítő partnereket tudnak a vásárlók figyelmébe ajánlani, akár mentőautó belső is kérhető. Meghosszabbították a garanciát, Európában 5 év/150 000 km-t adnak, hazánkban a forgalmazó 5 év/200 000 km-t vállal, ez a használtpiacon is érdekessé teszi az autót, tehát a maradványértékre pozitívan hat. Magyarországon az európainál több felszerelést kapnak az ügyfelek, nálunk a Transporternél széria 3 személyes fülke (raktér-hosszabbítási lehetőség a dupla utasülés alatt), a légkondicionáló, a 7 USB-töltő (USB-A és USB-C).

Fotó: Volkswagen

75 év Transporter

Miután a holland forgalmazó, Ben Pon a gyárban látott targoncákat látva felvázolta a haszonjármű felépítését, a gyár mindössze 1 év alatt kifejleszti a 750 kg terhelhetőségű haszonjárművet, amelyet 1949. november 19-én mutatnak be. A sorozatgyártás 1950. március 8-án indul, ezen a napon csak 2 példány gördül ki a wolfsburgi gyár kapuján. 6 évvel később telepítik át a gyártást az újonnan felépített hannoveri gyárba, amely azóta is a Volkswagen Haszonjárművek bázisának számít.