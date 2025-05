Top10: a legizgalmasabb kínai tanulmányautók a Sanghaji Autószalonról

1. BAIC Arcfox 77°

Az Arcfox az állami tulajdonú Beijing Automotive Group elektromos prémium almárkájaként mutatta be ezt az egyszerre merész és elegáns egyterű koncepciót, amely

mindössze három ajtóval rendelkezik, de az oldalsók az autó egész oldalát kiteszik,

és sirályszárnyakat formálva felfelé nyílnak. Teljesen sík padlójú az utastér, amely olyan, mintha egy űrhajóé lenne. Érdekesség, hogy az ülések talapzatot kaptak, mint egy karácsonyfa, és a kormánykerék sem hagyományos. A hivatalos információk szerint az Arcfox 77° koncepcióautót a BAIC globális formatervezési alelnöke, Anthony Lo tervezte a természetből, például a sarki fényből és az ősi gleccserekből merítve ihletet.

2. Chery Journeo

Kína 4. legnagyobb autógyártója és egyben a világ legnagyobb autóexportőre, az itthon is forgalmazott Omoda és Jaecoo márkák anyacége, a Chery Automobile a Journeót mutatta be Sanghajban. A tanulmány formája a Frankfurt mellett üzemelő európai dizájnstúdió, a Chery Advanced Design Centre 30 fős tervezőcsapatának munkáját dicséri. Az 5,19 méter hosszú, 2,1 méter széles és 1,87 méter magas öszvérautó kifejezetten látványos dizájntanulmány, amely

a terepjárók robusztusságát a prémium buszlimuzinok luxusával, variálhatóságával és helykínálatával ötvözi.

Különlegesség az aerodinamikailag optimalizált „monosziluett” kialakítás, amely jó belső térkihasználást biztosít. A négyzetes design-motívum hátsó panorámaablakkal és –tetővel, valamint geometrikus első formavilággal párosul.

Fotó: Gulyás Péter István

Bent a moduláris elemek lehetővé teszik a négy ülés és a konzolok rugalmas elrendezését, így a kocsi utazóautóból akár mobil tárgyalóvá is alakítható pillanatok alatt. Forgathatóak az első ülések, és kihúzható a hátsó üléssor, amely fekvőhellyé alakítható. A Chery szerint az emelt buszlimuzin hatótávja a fejlett, hetedik generációsnak mondott hibrid rendszerrel akár 2500 km is lehet, a tengelytávja viszont egészen biztosan 3200 mm. Állítólag ez a tanulmányautó számos olyan innovációt tartalmaz, melyeket az Omoda és Jaecoo márkák jövőbeli sorozatgyártású modelljeiben is alkalmazni fognak.

3. GAC 01

Ez a pickup koncepció olyan, mintha a GMC Hummer és a Tesla Cybertruck szerelemgyereke lenne, amely a jövőből jött. Erősen stilizált orr-résszel rendelkezik, szögletes formákkal és „lebegő” fényszórókkal. Ezekhez csatlakozik egy teljes szélességű fénysáv és egy kiemelkedő első lökhárító piros vonószemekkel. Hátrébb haladva erősen kiszélesített sárvédőket, szögletes kerékjárati íveket és rövid platót találunk. Teljesen sík ajtókat, digitális visszapillantó tükröket és gigantikus – látványra legalább 26 colos – kerekeket is kapott a futurisztikus pickup tanulmány. A belső tér különlegessége, hogy a mechanikai kapcsolatot nélkülöző „by wire” rendszerű kormányműnek köszönhetően

a nyolcszögletű volán átcsúsztatható az egyik oldalról a másikra.

A GAC 01 a GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture) nevű platformra épül, és fejlett vezetőtámogató rendszerekkel rendelkezik. Állítólag a hajtáslánc és felfüggesztés „dinamikusan alkalmazkodik” az aktuális felhasználás módjához, legyen az városi használat, terepezés vagy vontatás. Még nem tudni, hogy milyen formában és mikor kerül majd gyártásba az élőben is brutális megjelenésű tanulmány, de azt igen, hogy Európán kívül szinte minden kontinensen árulni fogják.

4. GAC Aion Hyptec Earth

A GAC Aion almárkája, a Hyptec egy olyan koncepcióautót mutatott be az Sanghaji Autószalonon, amely akár egy francia márka tanulmánya is lehetne. A teljesen elektromos Earth ugyanis egy nagy, ferdehátú shooting brake, amely nemcsak visszafogottan elegáns, egyedi megjelenésével tűnik ki, hanem számos új ötletet is tartalmaz. Gyártója szerint a vonalait a csordogáló láva ihlette, ami a vörösen izzó hátsó lámpák alapján teljesen hihető. Illik a farhoz a frontrész is, amely kicsit Peugeot-koppintásnak tűnik a karmokra emlékeztető nappali fényekkel.

A sikkes külső alatt a GAC saját fejlesztésű Xingling biztonsági platformja rejtőzik, amely nagyszilárdságú szerkezetével a biztonságot és a menettulajdonságokat is javítja. Bár az Earth nem magas építésű, úgy tervezték, hogy nehéz útviszonyok között is elboldoguljon. Ez többek között annak köszönhető, hogy olyan intelligens funkciói vannak, mint az aktív futómű és a valós idejű lengéscsillapítás-beállítás, amelyet a LiDAR és fejlett kamerarendszer vezérel.

A cseppet sem hagyományos kinézetű kormánykerék biometrikus érzékelői

olyan dolgokat mérnek, mint a karimán megjelenő tapadási erő vagy a súrlódás, aztán ezek alapján elemzik a terhelést, és automatikusan beállítják a középre visszatérítő nyomatékot és a csillapítást. Ennek eredménye egy meglehetősen egyéni vezetési élmény, amelyet úgy terveztek, hogy alkalmazkodjon az adott terephez és a sofőr vezetési stílusához is. Szinte kizárólag fenntartható módon előállított anyagok, azaz organikus bőr, búzaszalma és hosszú tűlevelű rostok kerülnek az Earth-be, ami a környezetbarát járműgyártást hivatott jelezni.

5. JAC Define-S

A Define-S tulajdonképpen nem más, mint a tavaly Európában Red Dot dizájndíjat nyert De-fine tanulmány átnevezett, ezüstre átfestett változata. Tervezői szemmel

láthatóan a Jaguar XJ220-asból merítettek ihletet, ami nem vált a tanulmány kárára.

A látványos, lapos, széles és hosszú JAC Define-S szinte egyívű sziluettel, karcsú és feszes karosszériaformával, valamint aprólékosan megtervezett részletekkel rendelkezik, zökkenőmentesen ötvözve a formát és a funkciót. A karcsú, lapos akkumulátorok és kompakt méretű hajtáslánc-egységek egy aerodinamikailag hatékony felsőtest-kialakítást tettek lehetővé, amely ráadásul utastér-konfigurációkra ad lehetőséget.

Természetesen a mechanikai kapcsolatot nélkülöző kormánymű, fék, és gázpedál teljes manőverezőképességet biztosít, amelyet az integrált vezérlőrendszerek tovább fokoznak, támogatva az olyan fejlett funkciókat, mint a bólintásgátló, a dőlésgátló és a tankfordulás (egy helyben megfordulás a jobb és bal oldali kerekek ellentétes irányú forgatásával).

A műszerfal fénypontja az 50 colos, hajlított panorámaképernyő,

amelyet egy 15,6 colos, elsősorban interaktív célokra tervezett központi érintőképernyő egészít ki. Nem véletlen a szupersportautós dizájn, a Define-S ugyanis 1000 voltos elektromos architektúrával és három villanymotorral rendelkezik, utóbbiak együttes teljesítménye 802 lóerő. Így már hihető, hogy a kínai sportszedán 2,3 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, amivel szinte minden négyajtós kocsit megver. Szerencsére a megállásra is gondoltak a tervezői, nagy teljesítményű féktechnológia és okos vészfékasszisztens garantálja a biztonságos lassítást.

6. JAC Define-X

A Define-X már egy magas építésű szabadidő-autó, amely szintén Huawei technológiára épülő, „by wire" rendszerű kormányzással és intelligens futóművel van szerelve. Utóbbi 100 milliszekundumon belüli nyomatékvektorozási reakcióidőt tesz lehetővé, megkönnyítve a megcsúszott kocsi stabilizálását és az oldalirányú parkolási manővereket. Az iparág legnagyobb, 12 fokos hátsó kerékkormányzási szögével a Define-X

ügyesen képes az oldalirányú rákjárást is végrehajtani.

A kínai SUV egyes formai megoldásai a Kia EV9-re és a Hyundai Santa Fére emlékeztetnek, de van azért benne kellő eredeti gondolat is. Az EV9-hez hasonlóan a JAC terepjárója is teljesen elektromos hajtású, két villanymotorja együttesen 500 lóerőt és 650 Nm nyomatékot ad le, ami négy másodpercen belüli százas sprintidőt tesz lehetővé. A fedélzeti akkumulátorcsomag a JAC állítása szerint több mint 600 km WLTP hatótávolságot biztosít egy feltöltéssel, és a 800 voltos architektúrának köszönhetően gyorsan is töltődik.

7. Jetour G900

Bár a Jetour is a hatalmas Chery csoporthoz tartozik, maga a márka csak 2018-ban jött létre, így az iparág egyik legfiatalabb cége. A leggyorsabban növekvő autóipari startupok közé tartozik, 2024-ben 560 ezer darabos eladásokat ért el, ami 80,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest. G900 nevű luxusterepjáró-tanulmánya

erősségei közé tartozik a tankfordulás, a rákjáró üzemmód, a vízen úszás, az oxigénkabin, és az okosműszerfal.

A hatótávnövelős, négy villanymotoros elektromos hajtás nyomatéka akár 18 ezer Nm is lehet a kerekeken mérve, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes haladást terepen és vízen egyaránt. Alaphelyzetben a létraalvázra épülő terepjáró 150 mm-es rugóutakkal és 350 mm-es hasmagassággal rendelkezik, de mindkettő állítható.

8. Lotus Theory 1

A Geely-csoporthoz tartozó brit márka elektromos szupersportautó-tanulmánya a

70 kWh-s akkumulátorral együtt is kevesebb mint 1,6 tonnát nyom

a mérlegen, így talán még a Lotus-alapító Colin Chapman is büszke lenne rá. Még a festéket is lespórolták sok helyen, így a nyers, újrahasznosított szénszálból készült kád adja az az alsó és az elülső részek, valamint a puritán belső tér színét, a merev vázra épített, nagyrészt átlátszó karosszéria főképp kompozitból és polikarbonátból van. Mindössze tízféle anyagból épül fel a bódé, ami a tizede annak, mint amennyi a hagyományos autókban jellemző.

A McLaren F1 mintájára a vezetőülés középen helyezkedik el, az oldalain egy-egy utasüléssel. A „Lotuswear” nevű rendszer felfúvódó légkamrákat és vibráló világítást jelent, amelyek segítségével

interakcióba lép az autó a vezetővel és az utasokkal.

Például a kormányt puha szövet borítja, amely felfúvódik és rezegni is képes, hogy információkat közöljön a vezetővel. A MotorSkins-szel közösen kifejlesztett „robotszövet” pedig az üléspárnák kulcsfontosságú területein fújódik fel szükség esetén, így tökéletes tapadást és alátámasztást biztosít kanyarodás közben.

Egy kaliforniai cég fejlesztései a szuperkeskeny lézerfényszórók és nappali fények. Az orr közepén van egy szükség esetén előbújó LiDAR, viszont a további három LiDAR-t, a hat nagyfelbontású kamerát, a nagy és kis hatótávolságú radarokat, valamint az ultrahangos érzékelőket észrevétlenül integrálták a karosszériába. Segítségükkel a Theory 1 akár 4-es szintű önvezetésre is képes, ami azt jelenti, hogy a vezető teljesen átadhatja az irányítást. A két villanymotor összesen 986 lóerős rendszerteljesítményt biztosít, amivel a sportkocsi mindössze 2,6 másodperc alatt képes 0-100 km/h-s sebességre gyorsulni, a végsebessége pedig 319 km/h. Persze ilyen tempónál a hatótáv csak a töredéke lesz a hivatalos, WLTP-ciklus szerint mért 402 km-nek.

9. Roewe Pearl of China

Fotó: Roewe

Az MG-t is birtokló SAIC konszernen belül jelenleg belépő szintű a Roewe, az egykori Rover-márka, amelynek nevét egyszerűen fonetikusan írják a kínaiak. Azonban változtatni akarnak a márka pozicionálásán, amit a Sanghajban bemutatott Pearl of China nevű monumentális luxusautó-tanulmánnyal jeleztek. Hasonlóan radikális az átalakulás, mint a Jaguar márkánál, de a BMW-től érkezett vezető formatervező, a szlovák Josef Kaban itt azért odafigyelt a részletekre is. A tanulmány egymással szemben feltáruló ajtókat kapott B oszlop nélkül, utasterében rengeteg a hely, és meglepően kevés a képernyő. Annyit még azért elárult a Roewe, hogy ebben a formában a Pearl of China nem fog megvalósulni, de a tanulmányautó bizonyos megoldásaival, részleteivel a márka jövőbeli széria típusain találkozunk majd.

10. Xpeng Aeroht Land Aircraft Carrier

Az Xpeng repülős részlegének, az Aeroht-nak a tanulmánya úgy néz ki, mint egy hatkerekű Cybertruck, de ennek a rakterében egy kétüléses drón is található, amely bármikor és bárhol fel tud szállni. Az anyajármű, a Land Aircraft Carrier egy hatkerekű elektromos teherautó benzinmotoros hatótávnövelővel,

négy embert képes szállítani a benne tárolt repülő eszköz mellett.

Mind a hat kereke meghajtott a hordozónak, így terepen sem jön zavarba – bár a négy tonna körüli tömeg nem könnyíti meg a dolgát. Annak érdekében, hogy az 5,5 méter hosszú jármű viszonylag szűk helyeken is elférjen, az Xpeng hátsókerék-kormányzással is ellátta. A nagy kapacitású, 800 voltos szilícium-karbid akkumulátorral a hatótávolság akár ezer kilométer is lehet. De a hatótávnövelő benzinmotor arra is használható, hogy feltöltse az elektromos repülő modul ugyanolyan kémiájú akkumulátorát.Mind a Land Aircraft Carrier, mind a légi modul képes önálló működésre, de mindkettőt lehet vezetni is.

Az Xpeng Aeroht azt állítja, hogy a magánutazások jövőjét vetíti előre ez a két jármű, de a sürgősségi beavatkozásra képes szolgálatok számára is kidolgoztak egy változatot, amelyet az autópálya-balesetektől kezdve az orvosi mentéseken át a magas épületek evakuálásáig sok mindenféle célra használhatnának. Négy ejtőernyő biztosítja, hogy vészhelyzetben – ha a motorok leállnának – is képes legyen a drón biztonságos vészleszállásra, amely után a két utasa simán elsétálhat. Valamikor még idén megkezdi az Xpeng a próbagyártást, a cél évi 10 ezer darab elkészítése lesz 2026-tól. A kiszállítások is 2026-ban kezdődnek, a hordozó és a drón ára együtt kb. 100 millió forintnak megfelelő összeget tesz majd ki.