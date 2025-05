A 15 legrondább autó a Sanghaji Autószalonról

BYD Black Myth: Wukong Edition tanulmányok

Fotó: Gulyás Péter

Tavaly októberben jelentette be a BYD, hogy globális stratégiai partnerséget kötött a Black Myth: Wukong nevű videójátékkal, amelynek kizárólagos autóipari márkapartnerévé vált. A BM:W egy akció-szerepjáték, amelyet az Utazás nyugatra című klasszikus kínai regény ihletett, és amely Unreal Engine 5-re épül.

Fotó: Gulyás Péter

A BYD a népszerű játékhoz kapcsolódva három merész koncepcióautót, egy Seal Han L-t, egy Seal 06 GT-t és egy Tang SUV-ot mutatott be a 2025-ös Sanghaji Autószalonon, mindhárom új értelmet ad a gépsárkány kifejezésnek.

Fotó: Gulyás Péter

Előbbi kettő masszív hátsó szárnyat kapott, amelynek textúrája egy sárkány bőrére emlékeztet. Emellett az első lökhárítón, az oldalsó szoknyákon, a tükörházakon és a hátsó lökhárító meghosszabbításain is találunk sárkányos részleteket.

Fotó: Gulyás Péter

Talán a zöldessárga terepjáró sikerült a legkevésbé a három közül, de a pöndörített, arany színű gallytörő rács azért emlékezetes marad rajta.

Dongfeng M-Hero 917

Fotó: Gulyás Péter

A 2023 óta gyártott M-Hero 917 egy kőkemény terepjáró, amelynek zord külseje luxuskivitelű belteret takar. Formája inkább agresszív és félelmet keltő, mintsem szép, a karosszéria hossza 13 mm híján öt méter. Négy villanymotort kap a tisztán elektromos változat,

a rendszerteljesítmény eléri a 1088 lóerőt, ami 4,2 másodperces gyorsuláshoz elég 0–100 km/h-ra.

Ezeket az e-motorokat a CATL 140 kWh kapacitású akkumulátora táplálja. Igaz, az M-Hero 917 hatalmas önsúlya (3293 kg) és teljesítménye a nagy akkuval is csak 505 km-es maximális hatótávolságot (CLTC) eredményez egy töltéssel. Mivel ez meglehetősen kevés, ezért az M-Hero 917-esből is készül hatótávnövelős elektromos változat. Az EREV M-Hero 917 három villanymotorja összesen 816 lóerős teljesítményre képes. 1,5 literes, 197 lóerős turbómotorja nem továbbít nyomatékot a kerekekre, kizárólag generátorként működik, tölti az 66 kWh-s akkumulátort, így a hatótáv 1032 km a kínai mérési ciklus szerint.

Firefly

Fotó: Gulyás Péter

A Nio az idei év első felében piacra dobja Európában a Firefly elektromos ferdehátút, amelynek különlegességei az iPhone kamerákra emlékeztető fényszórók és hátsó lámpák. Ezek látványát nehéz megszokni egy négykerekűn, még Kínában is nagy vitákat váltottak ki.

A Nio legkisebb és legolcsóbb autója egyértelműen a fiatal vásárlókat célozza meg.

Mivel a Firefly akkumulátorcsomagja kisebb, mint a Nioé és az Onvoé, az újdonság nem fogja tudni használni az anyacég 2900 állomásból álló akkumulátorcsere-hálózatát. Érdekesség, hogy a szokatlan külsőt az ex-BMW-s veterán formatervező, Kris Tomasson által vezetett európai csapat tervezte Münchenben.

Full Good Rocket

Fotó: Gulyás Péter

Az 1959-es Cadillac Series 62 koppintása 28 millió forintnak megfelelő jüanba kerül, a gyártása nyáron indul. A General Motor és a Wuiling vegyesvállalatától származik a platform és a plug-in hibrid hajtás is, így legalább elmondható, hogy van benne valami Amerika.

Hongqi SUV tanulmány

Fotó: Gulyás Péter

Kínában a reprezentációs állami limuzinok beszállítója a FAW csoporthoz tartozó Hongqi, amely az ország egyik legrégebbi, 1958 óta létező autógyártója. A cég új tanulmánya annak hatására készült, hogy Kínában a közép- és felső kategóriás kemény terepjárók értékesítése évente átlagosan több mint 30 százalékkal nő 2021 óta. Érdekesség, hogy a szépnek nehezen nevezhető újdonságnak egyelőre még nincs neve, ezért a világpremieren

egy névadási pályázatot is hirdettek, amelynek győztese majd egy ilyen terepjárót kap jutalmul.

A Hongqi azt állítja, hogy a külső rész tervezéséhez az ősi kínai építészet egy famegmunkálási módszeréből inspirálódtak. Elöl a masszív, szögletes hűtőrácsot az emberi szemre emlékeztető fényszórók fogják közre. Egyelőre annyit tudni a technikáról, hogy a sorozatgyártású változat majd a Hongqi saját fejlesztésű négy villanymotoros hajtásrendszerével érkezik, amely négy másodperc alatt gyorsítja 0–100 km/h sebességre a terepjárót, és három differenciálzárat is tud szimulálni.

Hongqi Guoli

Fotó: Gulyás Péter

A Hongqi a Golden Sunflower (a Hongqi legdrágább és legfényűzőbb modelljei számára fenntartott almárka) almárkájával értékesíti a Guoli luxuslimuzint. Hszi Csin-ping kínai elnök szolgálati járműve 7,18 millió jüanos (350 millió forint) árával

minden idők legdrágább kínai autója.

Elődjéhez képest a Guoli hossza 425 mm-rel, tengelytávja pedig 295 mm-rel nőtt, előbbi már 5980 mm, utóbbi 3730 mm. A négyliteres V8-as turbómotor maximális teljesítménye 388 lóerő, csúcsnyomatéka 530 Nm, az erőt nyolcfokozatú automata váltó továbbítja a hátsó kerekekre. Nem túl takarékos a 3,15 tonnát nyomó Guoli, az átlagfogyasztása a kínai mérési ciklus szerint mérve 15,2 l/100 km, a végsebessége 220 km/h.

Fotó: Gulyás Péter

Megtartotta az Hongqi-zászlóshajó az előd L5-ösön már megismert, túlméretezett, vízesés-stílusú krómozott hűtőrácsot, amelyhez kiálló, retrósan kerek formájú, kristályosan csillogó fényszórók párosulnak. Ezek együtt olyan formát eredményeznek, amelyről az X-generáció tagjainak kivétel nélkül csehszlovák rajtfilmfigura, Kisvakond autója ugorhat be, csak a fényezést kell a képzeletben pirosról feketére változtatni. A középen található Hongqi logó érintésre visszahúzódik a fészkébe, az embléma pont 23,5 fokos szögben van megdöntve, ami a Föld tengelyének dőlésszögét jelképezi.

iCAR V23 Cyberspace

Fotó: Gulyás Péter

A Chery alá tartozó iCar egy sor változatát hozta el aranyos retró terepjárójának, a V23-asnak, de mind közül a krómozott Cyberspace sikerült a legkevésbé. Jó hír, hogy iCar hamarosan Európába is megérkezik, de a Kínán kívül értékesített modellek iCaur néven kerülnek majd forgalomba, hogy elkerüljék az összeütközést az Apple-lel. 2023-ban alapították az iCart intelligens elektromos járműmárkaként, amely a terepjárókra összpontosít. A V23-as kis elektromos SUV-ot tavaly mutattak be Kínában. A csúcsmodell négykerék-meghajtású, két villanymotoros hajtásrendszert használ 208 lóerős teljesítménnyel, a 82 kWh-s akkumulátor 500 km-et hatótávot biztosít.

Három éven belül az iCar 2000 bemutatótermet nyit a világ 100 országában

– jelentette be a márka a Sanghaji Autószalonon. A Chery már most is értékesít autókat az Európában és Magyarországon is az Omoda és a Jaecoo márkáin keresztül, melyekhez hamarosan csatlakozik a Lepas és az iCar is.

Ora Ballet Cat

Fotó: Gulyás Péter

Ez a macska tényleg mehetne vissza a „balettbe ugrálni”, mert a formája kimeríti a vizuális környezetszennyezés fogalmát. Nem nehéz rájönni, hogy melyik legendás Volkswagen formáját koppintotta le a már három éve piacon lévő Ora Ballet Cat, de a nagy különbség, hogy

a rövid tengelytáv ellenére sikerült ötajtóssá alakítani a karosszériát,

és az eredetivel ellentétben ezt már villanymotor hajtja. Identitásválságra utal, hogy a belső tér már nem a fapados Bogarat, hanem a fényűző Rolls-Royce-okat próbálja másolni – kevés sikerrel. Érdekesség, hogy a balettmacska a villanymotorok számától és elhelyezkedésétől függően első, hátsó és összkerékhajtással is kapható, utóbbi verzió 544 lóerős!

Ora Lightning Cat

Fotó: Gulyás Péter

Hasonlóan a balettmacskához a villámmacska is már három éve a piacon van. A szegény ember Porsche Panamerája eleinte csak négyajtós kupé karosszériával volt kapható, de már abban is másolja a német eredetit, hogy kombiként is lehet választani (képünkön), amelyhez tetősínek is járnak. Természetesen elektromos hajtású a Lightning Cat, egymotoros elsőkerékhajtással és kétmotoros összkerékhajtással is kapható. Előbbi változat maximális teljesítménye 204 lóerő, csúcsnyomatéka 340 Nm. A kétmotoros változat kombinált teljesítménye 408 lóerő, kombinált nyomatéka 680 Nm, 0-100 km/h-ra 4,3 másodperc alatt gyorsul, tehát simán tartja a lépést a német eredetivel.

Songsan SS Dolphin

Fotó: Gulyás Péter

Ezt a retró roadstert az első generációs, 1958-as Chevrolet Corvette ihlette, de a karosszéria arányait nem sikerült tökéletesen eltalálni. Az SS Dolphin egy plugin hibrid, amelynek gyártását kiszervezték a technikát adó BYD-hez. Mivel a Songsangnak nincs autógyártási engedélye Kínában, az SS Dolphin jogilag BYD modellnek számít, és BYD logót kell viselnie. A Songsang Motor a Beijing Motor Clubból született, egy olyan kínai közösségből, amely él-hal az amerikai autós kultúráért. 2000-ben kezdtek Harley-Davidson motorkerékpárok és klasszikus amerikai autók kereskedelmével és testreszabásával foglalkozni, 2019-ben pedig úgy döntöttek, hogy szenvedélyüket a következő szintre emelik: bemutatták első sorozatgyártású autójukat, az SS Dolphint, amelyet 700 ezer jüanért (34,5 millió forint) kezdtek árulni. A platform, a hajtásláncok, a szoftverek és az infotainment rendszerek mind a BYD-től származnak, míg

a Songsan tervezi a karosszériát, amely akár négyajtós (!) is lehet.

Az SS Dolphin a BYD egyik korábbi PHEV platformjára épül, az 1,5 literes benzinmotorja és a villanymotorja együttesen 315 lóerőt és 535 Nm-t termel. 0-ról 100 km/h-ra 5,9 másodperc alatt gyorsul.

Skyworth Summer

Fotó: Gulyás Péter

A nyolcajtós (!) Volkswagen Transporter-másolat kéttónusú festésével és sok ablakával sikeresen idézi meg az eredetit, de a lemezek alatt nem őskori Bogár-technika, hanem egy modern, 218 lóerős plug-in hibrid hajtáslánc található. Így már nem is tűnik olyan soknak az átszámítva 16 millió forintos vételár.

Tank 300

Fotó: Gulyás Péter

A Great Wall Motors a Sanghaji Autószalonon azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy a nagy elektrifikációs láz közepette bemutatott egy négyliteres, biturbó V8-as benzinmotort, amely a hamarosan induló Confidence prémiummárka autóin felül a Tank terepjárómákja modelljeibe is bekerülhet a közeljövőben. De vélhetően nem a képen látható 300-asba, amely a cég belépő modellje, és kívülről

a Ford Bronco ügyetlen másolatának tűnik.

A 300-ast vélhetően nem a formájáért szeretik a vevők, hanem a jó terepjáró-képességéért, és azért, mert benzines, benzines plug-in hibrid és dízelmotorral is választható.

WEY Gaoshan

Fotó: Gulyás Péter

A „Nagy hegy” névre keresztelt egyterű is meglovagolja a kínaiak fura vonzódását a gigantikus krómozott hűtőmaszkok iránt, amelyek jellemzően efféle luxus kisbuszokon jelennek meg. Erős napfényben alighanem a részleges megvakulást kockáztatja, aki szemből ránéz az 505 centiméter hosszú, 196 centi széles és 190 centi magas WEY Gaoshanra. 10 centivel hosszabb, 11 centivel szélesebb és fél centivel magasabb a kínai egyterű, mint a Toyota Alphard. Érdekesség, hogy az 1,5 literes benzines turbómotorra épülő plug-in hibrid hajtáslánc a 38 kWh-s akkumulátorral akár 150 km elektromos hatótávot is lehetővé tesz.

+1: Mercedes V-osztály (Shenzer tuning)

Fotó: Gulyás Péter

A nanjungi tuningcég, a Shenzer az idei Sanghaji Autószalon is egy sor átalakított Mercedes V-osztály állított ki. Közülük kiemelkedett ez a példány, amelynek alkotói nem elégedtek meg azzal, hogy a giccses hűtőrács gazdagon krómozott, inkább az egész kisbuszt csillogó ezüst gyöngyházra festették át. Egyébként a tuningcég szinte bármilyen krómozott hűtőmaszkot képes ráapplikálni a Mercedes kisbusz orrára.