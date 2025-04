Sanghaji Autószalon: vízben úszó, AI-vezérelt szuperterepjáróval sokkol a Geely

A 2025-ös Sanghaji Autószalonon járkálva egyértelműsödik az emberben, hogy a kínaiak háromféle autótípus iránt éreznek különleges vonzalmat: a Mercedes G-osztály típusú nagy, szögletes terepjárók, a lekerekítettebb városi szabadidő-autók és az áramvonalas, lapos, négyajtós kupék iránt. A Geely újdonsága, a Galaxy Cruiser egyértelműen az első kategóriába esik. Közel ötméteres hosszával, kétméteres szélességével és magasságával impozáns látványt nyújt a hibrid szuperterepjáró, amely függőleges hátfalával, hátul hordott pótkerekével, oldalsó tárolódobozaival, fekete tetőoszlopaival és jellegzetes arányaival erősen emlékeztet a Land Rover Defenderre, de szolgai másolatnak azért nem lehet nevezni.

A részletek legalább olyan érdekesek rajta, mint az összkép. Ki kell emelni az ókori csillagászati eszköz, az armilláris gömb (régiesen: gyűrűs teke) által inspirált fényszórókat, amelyek a sajtóanyag szerint az ősi bölcsességet testesítik meg, míg

a hátsó lámpák a 2021-ben világűrbe bocsátott kínai űrállomást, a Tienkungot (magyarul mennyei palota) idézik.

A belső tér a luxusjachtokéra emlékeztet, a vaskos menetirány-választó kartól a világos bőrkárpitozáson át az első utas előtti, szigetszerűen megalkotott terepműszerekig.

Fotó: Geely Auto

Nem véletlen a hajós párhuzam, ugyanis a Galaxy Cruiser – hasonlóan a BYD szuperterepjárójához, a 2023-ban bemutatott Yangwang U8-ashoz – egy valódi kétéltű, amely nem csak 80 centis gázlómélységgel rendelkezik, de úszásra is képes. A beépített radarral és szonárral (ultrahangos mélységmérő és felderítő berendezés) is ellátott kocsi könnyedén navigál a vízben, amelyben az utazósebessége meghaladja a 8,5 km/h-t (4,6 csomó), amit akár két órán át is tud tartani.

A Geely szerint a Galaxy Cruiser a világ első olyan járműve, amelyben

a hibrid hajtás és az összkerékhajtás üzemmódjai között a mesterséges intelligencia választ,

mindig a pillanatnyi körülményeknek megfelelően. Az AI által vezérelt hajtásrendszer állítólag észrevétlenül vált a tisztán elektromos, a hibrid és a hatótávnövelős elektromos üzemmódok között, alkalmazkodva a különböző menethelyzetekhez és terepviszonyokhoz. Az intelligens hajtásrendszer a két villanymotor segítségével szintén automatikusan áll át első-, hátsó- vagy összkerék-meghajtásra, és a differenciálzárakat is képes szimulálni.

A Volvo tulajdonosaként a Geely nagyon ad a biztonságra, amiből a Galaxy Cruiser is profitált. A cég magabiztosan azt ígéri, hogy az új terepjáró felett lehetetlen lesz elveszíteni az irányítást, az akkumulátora sosem fog öngyulladást produkálni, a fedélzeti rendszere sosem veszíti el az internetkapcsolatot, valamint, hogy a kocsi nem ütközik közúton és nem süllyed el vízben.

Ezeken kívül a Galaxy Cruiser az alábbi technológiákkal rendelkezik:

Digitális futómű mesterséges intelligenciával: ez az aktív – jó eséllyel elektrohidraulikus – futómű az összkerék-kormányzással felvértezve olyan fejlett funkciókra képes, mint a rákjárás, a helyben megfordulás (tankforduló), az akadály-átugrás, a defektes kerékkel való továbbhaladás és a „vezető nélküli” driftelés, jelentsen ez akármit. Mellesleg magas építése ellenére a Galaxy Cruiser 80 km/h-val képes teljesíteni aszfalton a kikerüléses jávorszarvas tesztet, amivel a terepjárók között rekordernek számít.

Golden Short Blade akkumulátor: a masszív házba tett, golyóálló bevonattal és különféle védelmi technológiákkal ellátott “penge” típusú akkumulátor, amely biztonságot nyújt a deformáció, tűz és robbanás ellen szinte bármilyen külső behatás esetén, emellett gyorsan tölthető és kevéssé degradálódik.

Folyamatos kapcsolat: a Geely saját, egyre bővülő műholdas hálózata globális kommunikációt biztosít még a térerőtől távoli területeken is.

Univerzális, automatikus és folyamatos akadályelkerülés (G-AES): műholdas távérzékelést és drónos felderítést használva a jármű szakszerűen kerüli el a komolyabb veszélyeket, így biztosítva az utasoknak a biztonságos terepjárás lehetőségét.

A 2025-ös Sanghaji Autószalonon leleplezett Galaxy Cruiser több mint egy tanulmány, de még nem szériaérett, hanem csak prototípus. Sajnos nem közölte a Geely, hogy mikor tervezi a sorozatgyártását, és, hogy mennyibe fog kerülni a végleges változata.