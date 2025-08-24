Rendkívüli

Több mint négymilliárd forintból újul meg a Keleti pályaudvar, összegyűjtöttük, milyen fejlesztéseket végeznek a MÁV szakemberei

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart. A lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat. A Keleti pályaudvaron a következő hetekben összesen 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek.

2025. 08. 24. 17:29
Fotó: MTVA /Róka László
A Keleti pályaudvar felújításának nagyja most következik, bár Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója korában jelezte, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több munkát is elvégeztek.

Budapest, 2025. augusztus 13. A Keleti pályaudvar lezárásáról tájékoztató tábla a pályaudvaron 2025. augusztus 13-án. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a pályaudvaron, amelyen elmondták, hogy folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart. MTI/Balogh Zoltán
Négy hét alatt megújul a Keleti pályaudvar. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem működik teljeskörűen – fejtette ki a vezérigazgató.

Hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja. Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy Magyarországon – de a legtöbb európai uniós országban is – a vasútfejlesztés az elmúlt években leginkább uniós forrásokra alapozódott, ezért az uniós források felfüggesztése súlyosan érinti a vasúti szektort. Így a vezérigazgató szerint alternatív forrásokat kell bevonni, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a folyamatok átszervezésével hatékonyabban kell felhasználni. 

Hozzátette: a MÁV-csoport ezekben az években mindkét eszközzel igyekszik élni. 

A MÁV vezérigazgatója a pályaudvar felújítása kapcsán elmondta, azt reméli, hogy a Keleti-program fordulópont és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben. 

A kényszerű vágányzárak korszakát felválthatja a pálya fejlesztését lehetővé tevő, tervezett vágányzárak időszaka.

Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója részletezte a felújítási munkát. 

Egyebek közt kitért arra, hogy a komplex felújítási program 52 kitérőt érint, 15 kilométeren szabályozást hajtanak végre, négy kilométeren sínszálat, 15 kilométeren felsővezetéket cserélnek. Cél, hogy a közlekedést szabályozó úgynevezett lassújeleket levegyék a pályaudvarhoz tartozó vasúti hálózatról, és javuljon a közlekedés biztonsága. 

A felújításnak köszönhetően várhatóan javul a berendezések üzembiztonsága is, jelentősen csökken majd a meghibásodások és az üzemzavarok száma. A vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságot is.

Az erőforrást a Keleti pályaudvari munkákra koncentrálják, számos építőbrigád is dolgozik majd a területen, és technológiai alvállalkozókat vonnak be. 

A felújítási munkálatokról és a közlekedési változásokról a www.mavcsoport.hu/keleti aloldalon részletesen lehet tájékozódni, és interaktív térkép is segít az utazás tervezésében, ugyanis a felújítás alatt lényegi forgalmi változásokat is beiktatnak a budapesti közösségi közlekedésbe.

