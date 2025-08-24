Rendkívüli

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

kampánycsapatSólyom LászlóLang Andrásmeghalt

Meghalt Lang András, aki többek között Sólyom László kampánycsapatának is a tagja volt

Ötvenhat éves korában érte a halál az EST Médiacsoport alapítóját.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 24. 18:19
Lang András Forrás: Facebook/Schiffer András
Ötvenhat éves korában meghalt Lang András, a Pesti Est, az Est.hu, az EST Médiacsoport egyik alapítója, a Drums és az Energomat egykori billentyűse,  Sólyom László köztársasági elnöki választási kampánycsapatának hajdani tagja, Szentendre város volt önkormányzati képviselője – adta hírül a közösségi oldalán Schiffer András. 

A halálhíról a fia, Lang Dániel számolt be a közösségi oldalán. Ő azt írta, Lang András életének 56. évében, méltósággal viselt, hosszú betegség után, 2025. augusztus 24-én békében, családja körében hunyt el.

 

 

