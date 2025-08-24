Rendkívüli

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

Menczer TamásFidesz-KDNPfeleségMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter még az anyját is eladná

A családjával már megtette, mert azt szeretné, ha rá irányulna a figyelem.

Munkatársunktól
Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala2025. 08. 24. 17:49
A Magyar Péter-típusra a tévéseknél van egy kifejezés. Régen azt mondtuk rájuk, hogy még az anyját is eladná tíz másodperc kameráért – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videóban, melyet a közösségi oldalára töltött fel. Menczer Tamás úgy folytatta: végső soron 

a Tisza Párt elnöke valami hasonlót tett, csak a feleségét és a családját adta és dobta el azért, hogy végre rá is irányulhasson a figyelem. 

– Az látszik minden mondatán, többek között az Orbán Viktor felé címzett mondatain és szövegein is, hogy végre rá is figyeljen már valaki, mint amikor a kisfiú nagyon áhítja azt, hogy most már őt is becsüljék meg. A probléma az, hogy nincs miért – mutatott rá Menczer Tamás.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

