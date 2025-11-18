Megküzdött a papírrendőrrel a kerékpáros, aztán eltekert vele + videó

A szlovákiai Gútán egy feltehetően ittas férfit vett fel a köztéri kamera, ahogy egy biztonságos közlekedésre figyelmeztető, álló rendőrt ábrázoló kartonszoborral viaskodik. Miután sikerült földre vinne, könnyített magán a közeli oszlopnál, majd a hóna alá csapta a közlekedésbiztonsági eszközt, és eltekert a kerékpárjával. Az azonosítása nem volt nehéz feladat a felvétel alapján, a helyi rendőrség 800 eurós, azaz 307 ezer forintos bírságot szabott ki rá.

„Kedves Harcos barátunk, aki ma éjjel megküzdöttél papírrendőr barátunkkal, kipisilted magad, majd a hónod alá csaptad, elvitted, ezek után a brünni téren kidobtad, kérlek jelentkezz a mai napon a városi rendőrségnél, és hozz magaddal 800 eurót is. Köszönjük. Mivel tudjuk ki vagy, tudjuk a nevedet és hol laksz, jobb lenne ha tényleg szót fogadnál és ne a kollégák menjenek érted. Mindenkinek jobb lenne. Sikeres napot kívánunk!” – írta ki a Facebookra a videó mellé a város polgármestere, Halász Béla.